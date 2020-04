Německo má další pokles nakažených, situace se lepší i ve Španělsku

Berlín - Německo zaznamenalo 1775 nových případů nákazy koronavirem, což je méně než o den dříve. Zemřelo dalších 110 lidí, v sobotu to bylo 184. Ve Španělsku za posledních 24 hodin přibylo 399 obětí, což je méně než o den dříve. Slovensko zmírní pravidla povinného nošení roušek na veřejnosti.

Německo má 1775 nově nakažených a 110 úmrtí, což je další pokles

Německo zaznamenalo 1775 nových případů nákazy koronavirem, což je méně než o den dříve. Zemřelo dalších 110 lidí, v sobotu to bylo 184. Podle agentury Reuters o tom dnes informoval Institut Roberta Kocha (RKI). Celkově bilance nakažených v Německu vzrostla na 141.672 případů, z nichž 4404 infekci podlehlo.

Za velmi důležité odborníci i politici, kteří rozhodují o dalších opatřeních, považují číslo, které udává, kolik průměrný infikovaný nakazí dalších lidí. Zatímco začátkem epidemie bylo v Německu vyšší než pět, o víkendu úřady informovaly, že toto číslo kleslo pod jedna. Pokud by se tento trend podařilo udržet, bude se počet nakažených v zemi postupně snižovat.

Španělsko má 399 nových úmrtí na covid-19, méně než o den dříve

Ve Španělsku za posledních 24 hodin přibylo 399 obětí nemoci covid-19, což je méně než o den dříve. Jen velmi mírně klesl i počet nově nakažených, těch je 4266. Oznámilo to dnes ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet nakažených nicméně překročil 200.000 a Španělsko je tak, pokud jde o množství registrovaných infikovaných, druhou nejvíce postiženou zemí po Spojených státech.

Počet nakažených vzrostl ze 195.944 na 200.210, uvedlo španělské ministerstvo. Celkový počet obětí se zvýšil z 20.453 na 20.852. Více než 80.000 pacientů se vyléčilo.

Vláda v Madridu zavedla tvrdá omezující nařízení, která bránila lidem vycházet z domovů, s výjimkou nezbytných případů. Od 27. dubna by zákaz měl být uvolněn pro děti. Nouzový stav byl vyhlášen původně do 26. dubna, premiér Pedro Sánchez ale nejspíš v úterý požádá parlament o jeho prodloužení do 11. května.

Slovensko zmírní pravidla povinného nošení roušek na veřejnosti

Slovensko od úterý zmírní nařízení o povinném nošení roušky či jiného překrytí nosu a úst při pohybu lidí na veřejnosti, které země zavedla v březnu jako jedno z opatření na zpomalení šíření koronaviru. Vyplývá to z nového nařízení, které dnes vydal hlavní hygienik. Kabinet premiéra Igora Matoviče zatím nezveřejnil původně ohlašovány plán postupného uvolňování karanténních opatření v ekonomice.

Nově nebudou roušky nebo šátky povinné při pohybu v přírodě, pokud osoby dodrží alespoň dvacetimetrový odstup od cizích lidí, dále se opatření nebude vztahovat ani na děti do dvou let či na autisty. Chránit nos a ústa již nebudou muset rovněž řidiči ve veřejné dopravě, pokud ve vozidle sedí v uzavřeném prostoru. Hygienik zároveň nově nařídil zakrytí úst a nosu tak, aby mezi tváří a rouškou nebyla mezera.

Povinné nošení roušek na veřejnosti vstoupilo na Slovensku v platnost 25. března. Již dříve si ale Slováci začali zvykat na ochranné pomůcky, když k ochraně úst a nosu vybízeli i politici. Země v zájmu omezení případů pandemie choroby covid-19 také například uzavřela školy, řadu prodejen, bary či zábavní centra.