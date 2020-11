Německo má 19.990 nových případů, Řecko vstoupí do karantény

Atény/Berlín - Řecko od soboty na tři týdny čekají celostátní karanténní opatření. V jihoevropské zemi se uzavře většina obchodů a lidé budou až na nutné případy muset zůstat doma. V Německu za poslední den přibylo 19.990 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od začátku nynější pandemie.

Řecko na tři týdny vstoupí do celostátní karantény

Řecko od soboty na tři týdny čekají celostátní karanténní opatření. V jihoevropské zemi se uzavře většina obchodů a lidé budou až na nutné případy muset zůstat doma. Oznámil to dnes řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, podle kterého se tím vláda snaží zastavit "agresivní" nárůst infekcí a zvýšený počet pacientů na jednotkách intenzivní péče, píše deník Kathimerini.

V případě Řecka jde od počátku epidemie covidu-19 již o druhou plošnou uzávěru. Stejně jako na jaře budou Řekové z domu moci vyjít pouze za prací, nákupem nezbytností, sportem nebo k lékaři. O svých důvodech musí vládu informovat prostřednictvím SMS zprávy. Zavřené budou všechny obchody kromě těch prodávajících nezbytné zboží. Na rozdíl od první celostátní karantény bude zakázáno cestovat mezi regiony. Na distanční výuku přejdou střední školy. Školky a základní školy zůstanou otevřené.

"Znovu jsem se rozhodl zavést opatření raději dříve nežli později," uvedl Mitsotakis v televizním projevu a dodal, že rozhodnutí jeho kabinetu vychází z doporučení odborné komise. Premiér vysvětlil, že k okamžitému zavedení přísných opatření ho "donutil" nápor nových případů v posledních pěti dnech. Pokud by současné restrikce nepřinesly snížení nákaz, tlak na nemocnice by podle něj byl "nesnesitelný".

V Řecku již nyní platí celoplošné nošení roušek na veřejnosti a nejhůře zasažené oblasti měly nařízenou uzávěru a noční zákaz vycházení.

Mitsotakis rovněž slíbil finanční podporu pro Řeky zasažené novou uzávěrou, detailní plán během dneška představí ministr financí Christos Staikuras.

Řecko si co do bilance nakažených koronavirem vedlo v porovnání s ostatními evropskými zeměmi relativně dobře, podotýká agentura DPA. V posledních týdnech však počty potvrzených případů prudce vzrostly, obzvlášť ve velkých městech jako Atény nebo Soluň. Ve středu tamní úřady oznámily dosud nejvyšší přírůstek nakažených, 2646 nových případů. Od počátku epidemie se v zemi s 11 miliony obyvatel nakazilo bezmála 47.000 lidí, z nichž jich 673 zemřelo.

Německo má rekordních 19.990 nových případů nákazy koronavirem

V Německu za poslední den přibylo 19.990 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od začátku nynější pandemie. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). Také přibližně osmkrát menší Česko za středu zaznamenalo nebývalý nárůst počtu nově infikovaných, testy koronavirus prokázaly u 15.729 lidí.

V Německu za poslední den zemřelo 118 lidí s koronavirem, celkem jich je 10.930, v České republice dohromady 4133.

Německo doposud eviduje 597.583 případů nákazy koronavirem, za uzdravené se podle RKI považuje přibližně 391.600 osob.

Reprodukční číslo, které udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese, v Německu nyní činí 0,81. Podle této hodnoty tak je onemocnění na ústupu. RKI ještě uvádí sedmidenní reprodukční číslo, které je díky využití sedmidenního průměru více odolné vůči náhlým výkyvům. Tato hodnota činí aktuálně 0,92.

V Německu od tohoto týdne začala měsíční karanténa, kvůli které musely zavřít restaurace či divadla. Naopak obchody, školy a školky zatím nadále fungují.

Rakousko i Švýcarsko mají opět nejvyšší denní bilance nakažených

Rakousko a Švýcarsko hlásí opět nejvyšší denní bilance nových případů koronaviru. V Rakousku přibylo za poslední den přes 7400 nakažených, o den dříve přitom počet pozitivních testů poprvé překročil hranici 6000, uvedla agentura APA. Ve Švýcarsku za 24 hodin přibylo 10.128 infikovaných, a celkově se tak v zemi, která do svých statistik zahrnuje i případy v sousedním Lichtenštejnsku, virem SARS-CoV-2 nakazilo už přes 200.000 lidí.

Rakousko, které má asi 8,9 milionu obyvatel, eviduje celkově přes 132.000 nakažených, více než 77.000 z nich už se z nemoci covid-19 vyléčilo. Nejvíce nakažených přibylo nově ve spolkové zemi Horní Rakousy (1540), ve Vídni zaznamenali 1231 infikovaných, poprvé od začátku epidemie tak v metropoli přibylo více než 1000 případů. Obětí je v Rakousku 1227, za uplynulý den zemřelo 35 osob.

V posledních týdnech epidemie v zemi zrychluje, hranice 5000 nakažených za den padla na konci října, přes 6000 případů zaznamenali hygienici poprvé ve středu. Zároveň s rostoucím množstvím aktivních případů roste i počet pacientů v nemocnicích - aktuálně jich je přes 2500, o 153 více než o den dříve. Na jednotkách intenzivní péče obsadili nemocní s covidem-19 383 lůžek.

Rekordní denní bilanci případů si dnes podle Spolkového zdravotního úřadu (BAG) připsalo i 8,5milionové Švýcarsko. Nejvíce případů za jediný den hlásila země i ve středu, kdy jich bylo 10.073, dnešní bilance je jen zhruba o pět desítek vyšší. Deník Tages Anzeiger připomněl, že před týdnem se denní počty nakažených pohybovaly kolem 9000 a před dvěma týdny kolem 5000. Za týden se počet aktivních případů zvýšil o 39 procent.

Kvůli nemoci covid-19 zatím ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku zemřelo 2337 lidí, z toho 62 za poslední den.

V Rakousku platí od úterka přísnější koronavirová opatření, včetně nočního zákazu vycházení od 20:00 do 06:00. Zavřené jsou restaurace, muzea, divadla či bazény, soukromě setkávat se smí najednou jen dvě rodiny. Tvrdší omezení jsou od pondělka i ve Švýcarsku, kde jsou například povinné roušky i venku, sport a kulturní aktivity jsou omezeny na 15 účastníků a bary a restaurace musí zavírat ve 23:00.

V Norsku roste počet nákaz, lidé mají zůstat doma

Norská premiérka Erna Solbergová dnes vyzvala občany, aby v příštích týdnech kvůli rostoucímu počtu nákaz koronavirem co nejvíce setrvávali doma, omezili společenské kontakty a vyhnuli se cestování po své vlasti. Bary musí nově zavírat nejpozději o půlnoci, uvedla premiérka ve svém prvním projevu ke koronavirové krizi po půl roce. Podle Solbergové země ještě neztratila nad šířením koronaviru kontrolu, je ale velké riziko, že se tak stane.

Norsko bylo dlouhou dobu jednou z nejméně postižených zemí, nyní ale množství nově nakažených v řadě regionů stoupá a přesahuje rekordy z jara. Norský deník Verdens Gang napsal, že v zemi s 5,4 milionu obyvatel přibylo za poslední den 624 infikovaných.

"Vidíme nyní prudký nárůst počtu lidí s pozitivnímu testy. Situace je velmi vážná... Nemáme čas čekat na to, jestli opatření zavedená minulý týden budou dostatečná," řekla dnes v parlamentu premiérka Solbergová.

Norsko minulý týden zpřísnilo opatření týkající se sdružování lidí a vstupu zahraničních pracovníků do země. Lidé přijíždějící ze států označených na koronavirové mapě jako červené se budou muset nově od 9. listopadu při cestě do Norska prokázat negativním testem na koronavirus, který nesmí být starší než 72 hodin. Platné je také dál nařízení o desetidenní karanténě po příjezdu. Do červené kategorie Norové v současné době řadí i Českou republiku.

Počet nových případů za minulý týden dosáhl v Norsku 3118, v předchozím týdnu bylo nových infekcí 1718. Situace je znepokojivá především v oblasti dvou největších měst, Osla a Bergenu.

Šíření viru se severské země snaží omezit především formou doporučení, přičemž spoléhají na zodpovědnost občanů. Norské úřady nově po lidech žádají, aby nepořádali oslavy a večírky a aby do svých domácností nezvali více než pět hostů. Bary budou zavírat o půlnoci a po 22:00 už nesmějí vpouštět nové zákazníky. Univerzity mají zvážit přechod k distanční výuce a na toto opatření se mají připravit i střední školy pro případ, že počet infikovaných dále poroste.

Polsko oznámilo další nejvyšší denní přírůstek nákazy

Polsko dnes oznámilo 27.143 potvrzených případů koronaviru za poslední den, což je dosud nejvíce od vypuknutí pandemie. Informuje o tom agentura Reuters. Podle ní se tak země blíží k počtu denních přírůstků, který polská vláda stanovila jako hranici, kdy bude bude nucena zavést celostátní karanténu. Počty infikovaných Poláků v poslední době rostou a vláda už ve středu oznámila přísnější opatření proti šíření nákazy.

Premiér země Mateusz Morawiecki ve středu nevyloučil celostátní karanténu, pokud se nepodaří nárůst počtu nových případů zbrzdit. Mluvčí vlády Piotr Müller dnes rozhlasové stanici Polskie Radio 1 řekl, že hranice, kdy by celostátní karanténa přišla na řadu, je 29.000 až 30.000 potvrzených případů za 24 hodin v následujících sedmi dnech.

Ministerský předseda už ve středu oznámil další přísnější opatření proti šíření koronaviru. Od soboty se zavřou divadla, kina, muzea i většina obchodů v nákupních centrech, s výjimkou potravin, drogerií a lékáren. Hotely budou smět ubytovávat pouze pro hosty na služebních cestách. Školy budou vyučovat dálkově žáky všech ročníků, jen školky budou fungovat jako dosud. Nová opatření budou platit do 29. listopadu. Morawiecki rovněž vyzval Poláky, aby ven vycházeli pouze za prací nebo na nákupy. A pokud mohou, aby pracovali z domova.

Celkem se v zemi se 38 miliony obyvatel dosud nakazilo 466.679 lidí, z nichž 6842 s nemocí covid-19 zemřelo. Za posledních 24 hodin ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo 367 úmrtí s tímto onemocněním. Více lidí za den s covidem-19 v Polsku zemřelo jen ve středu, kdy podle agentury PAP resort evidoval 373 zemřelých. Z nákazy se dosud zotavilo celkem 177.681 Poláků. V nemocnicích v současné době leží 19.114 pacientů s covidem-19 a 1615 jich potřebuje plicní ventilátor. Země má k dispozici 28.010 nemocničních lůžek a 2144 ventilátorů pro pacienty se SARS-CoV-2.

Ukrajina třetí den v řadě hlásí nejvyšší denní přírůstek infekcí

Ukrajina už třetí den po sobě hlásí rekordní přírůstek koronavirové nákazy. Za poslední den zaznamenala 9850 potvrzených případů infekce, což je dosud nejvíce od vypuknutí pandemie. Rusko oznámilo 19.404 nově prokázaných infekcí za 24 hodin, to je druhý nejvyšší denní přírůstek po středečním maximu. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na příslušné úřady.

Celkem se na Ukrajině, kde žije 42 milionů obyvatel, infikovalo od začátku pandemie 430.467 lidí, zotavilo se dosud 184.782 nakažených. S nemocí covid-29 zemřelo 7924 osob, za poslední den země ohlásila 193 úmrtí s tímto onemocněním.

Ukrajina nedávno prodloužila karanténní opatření do konce roku. Ministr zdravotnictví Maksym Stepanov v úterý označil situaci za blízkou katastrofě. Ukrajinská média začínají hovořit o dalším možném zpřísnění opatření, nicméně premiér Denys Šmyhal podle agentury Unian uvedl, že vláda zatím neplánuje zavést celostátní karanténu.

Ruský operativní štáb dnes oznámil 19.404 potvrzených případů infekce za poslední den. Počty nově nakažených v posledních dnech v zemi rostou, dosud nejvyšší počet prokázaných případů koronaviru země oznámila ve středu, kdy v předchozích 24 hodinách testy prokázaly virus u 19.768 lidí.

Rusko, kde žije přibližně 146 milionů obyvatel, tak od počátku šíření viru registruje už více než 1,7 milionu nakažených, přičemž 29.509 lidí s covidem-19 zemřelo. Za poslední den země zaregistrovala 292 úmrtí lidí s covidem-19. Uzdravilo se dosud přes 1,2 milionu lidí.

Prezident Vladimir Putin už dříve uvedl, že i přes nárůst počtu nových infekcí vláda zatím nechystá plošné omezení pohybu. Kreml se nechal slyšet, že současná opatření jsou dostatečná. Podle listu Kommersant však přiznal všeobecný nedostatek lékařů.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin dnes konstatoval, že situace v metropoli, kde se za poslední den prokázala nákaza u 5255 obyvatel, se zhoršuje. "Koronavirová situace v Moskvě se začala na začátku tohoto týdne znovu zhoršovat, jak můžeme vidět z počtu pacientů a hospitalizací," uvedl Sobjanin a prodloužil na další dva týdny distanční výuku pro žáky starší 12 let ve městě.

V USA přibylo za den poprvé přes 100.000 nakažených koronavirem

Ve Spojených státech přibylo ve středu poprvé více než 100.000 potvrzených případů nákazy koronavirem za den. S odvoláním na statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) o tom dnes informovala stanice CNN. Rekordní nárůst nově nakažených země zažívá v době, kdy čeká na výsledky úterních prezidentských voleb. Jedním z jejich hlavních témat byla právě pandemie covidu-19 a boj s ní.

Za středu se nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila v USA, které mají asi 330 milionů obyvatel, u 102.831 lidí. S covidem-19 za středečních 24 hodin podle JHU zemřelo 1097 infikovaných.

Agentura AFP s odvoláním na americkou univerzitu, která sídlí ve městě Baltimore v Marylandu, už dříve uvedla, že potvrzených případů nákazy přibylo za 24 hodin 99.660. Údaje se liší, neboť AFP 24hodinový údaj zveřejňuje každý den k 20:30 místního času (2:30 SEČ). Také podle AFP byl ale denní nárůst nejvyšší, jaký byl od počátku epidemie covidu-19 v USA zaznamenán.

Spojené státy jsou co do celkového počtu nakažených i mrtvých nejvíce zasaženou zemí světa. Koronavirem se tam infikovalo asi 9,48 milionu lidí, přes 233.000 z nich zemřelo. Situace je nyní nejvážnější na severu a severozápadě USA.

Pandemie covidu-19 ovlivnila i letošní volby, v nichž Američané rozhodovali o novém prezidentovi, budoucím složení Sněmovny reprezentantů a části Senátu. Miliony voličů se v obavách z nákazy rozhodly hlasovat prostřednictvím pošty, což vede k průtahům při sčítání hlasů.

Podle současných projekcí má větší šanci se stát příštím americkým prezidentem demokratický kandidát Joe Biden, který z nezvládnutí pandemie administrativou současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa udělal jedno z hlavních témat své kampaně. Sám prezident, který nebezpečí covidu-19 dlouhodobě bagatelizuje, onemocněl začátkem října.