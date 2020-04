Německo má 117.658 nakažených, Španělsko již téměř 162.000

Berlín/Madrid/Moskva - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu za posledních 24 hodin vzrostl o 4133 na 117.658. Počet obětí stoupl o 171 na 2544. Ve Španělsku za pátek přibylo 4830 nakažených a 510 lidí infekci podlehlo. Dosud se v zemi nakazilo takřka 162.000 lidí, z nichž 16.000 zemřelo. Počet obětí v Itálii vzrostl o 619. Je to největší nárůst počtu obětí od 6. dubna. V britských nemocnicích zemřelo dalších 917 lidí, celkový počet obětí viru stoupl na 9875. Ve Francii celkový počet mrtvých dosáhl 13.832, nákaza postihla 93.790 lidí. Rusko potvrdilo 1667 nových případů nákazy a 12 úmrtí.

Ve Španělsku se koronavirem dosud nakazilo takřka 162.000 lidí

Ve Španělsku za pátek přibylo 4830 nakažených koronavirem a 510 lidí na komplikace související s infekcí podlehlo. Dosud se v zemi nakazilo 161.852 lidí, z nichž 16.353 zemřelo, oznámilo dnes podle agentury Reuters španělské ministerstvo zdravotnictví.

O den dříve, tedy za čtvrtek, přibylo 4576 nakažených a 605 obětí. Čtvrteční bilanci obětí označil deník El País za nejnižší denní nárůst od 24. března. Dnes zveřejněná bilance za pátek je ještě o necelých sto případů úmrtí nižší. Reuters poznamenal, že ve Španělsku počet obětí koronaviru klesá třetím dnem.

Španělsko nadále zůstává po Spojených státech, které mají přes půl milionu infikovaných, druhou nejvíce postiženou zemí. Celosvětově se nakazilo podle americké Univerzity Johnse Hopkinse přes 1,7 milionu lidí, z nichž zhruba 103.000 zemřelo.

V Itálii vzrostl počet obětí za 24 hodin o 619, více než v pátek

Počet obětí nákazy koronaviru v Itálii za posledních 24 hodin vzrostl o 619. Jedná se o největší nárůst počtu obětí od 6. dubna. V pátek epidemii podlehlo 570 lidí, celkově již v zemi na nemoc covid-19 zemřelo 19.468 lidí. Vzrostl i počet nově zaznamenaných případů nákazy, z pátečních 3951 na dnešních 4694. Celkově už země registruje 152.271 infikovaných. S odvoláním na italskou civilní ochranu o tom dnes informovala agentura Reuters.

Itálie je co do počtu obětí nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Počty nově nakažených i obětí tu dosáhly vrcholu koncem března a od té doby klesají. Pokles však není tak strmý, jak doufali mnozí Italové, kteří jsou již měsíc zavření v karanténě.

Dosud se z nákazy koronavirem uzdravilo 32.534 lidí, o 2079 více než v pátek. Na jednotkách intenzivní péče se aktuálně nachází 3381 lidí oproti 3497 v pátek, počty těchto pacientů klesají již osmý den v řadě.

Ve Francii počet mrtvých s koronavirem od začátku epidemie dosáhl 13.832, uvedly dnes tiskové agentury s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Celkem se dosud nakazilo 93.790 lidí. Představitel ministerstva Jérôme Salomon na pravidelné tiskové konferenci řekl, že během uplynulých 24 hodin zemřelo 353 pacientů v nemocnicích a 290 v zařízeních pro seniory. V pátek Salomon ohlásil, že v nemocnicích zemřelo 554 mrtvých a 433 v sociálních zařízeních. Z celkového počtu obětí zemřelo 8943 lidí v nemocnicích a dalších 4889 v domovech důchodců a v léčebnách dlouhodobě nemocných. Na jednotkách intenzivní péče je momentálně 6883 pacientů, což je o 124 lidí méně, než před 24 hodinami, dodal Salomon. V neděli odpoledne má do domovského přístavu v Toulonu připlout jediná francouzská jaderná letadlová loď Charles-de-Gaulle, z jejíž posádky se padesátka námořníků nakazila koronavirem, uvedla agentura AFP s odvoláním na ministerstvo obrany. Posádka letadlové lodi a její letecká skupina, zahrnující vrtulníky, letouny s výstražnými radary a stíhací bombardéry Rafale, stráví dalších 14 dní v karanténě ve vojenských zařízení, než bude smět zavítat do svých domovů. Stejně jako posádka fregaty Chevalier Paul, která letadlovou loď při její plavbě přes Atlantik doprovází. Původ nákazy nebyl ještě odhalen. Tým ministryně obrany ujišťuje, že zkrácení mise letadlové lodi, operující od 21. ledna nejprve ve Středozemním a pak Severním moři a Atlantiku, nepředstavuje žádný strategický či operační problém, cíle mise byly podle ministerstva naplněny.

V Británii přibylo 917 obětí koronaviru, méně než v pátek

V Británii zemřelo dalších 917 lidí, celkový počet obětí koronaviru v nemocnicích stoupl na 9875 lidí, oznámily dnes tiskové agentury s odvoláním na zdravotnické úřady. Denní nárůst, který zahrnuje stav od pátečních 18:00 SELČ, je nižší než předchozí den, upozornila agentura Reuters.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock v pátek oznámil, že v britských nemocnicích zemřelo dalších 980 pacientů s koronavirem, což představovalo nejvyšší denní bilanci od začátku epidemie. Británie tím co do počtu úmrtí za jediný den překonala nejtragičtější bilanci v Itálii, kde dosud nejvyšší denní statistika z konce března evidovala 969 mrtvých.

Britské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 5234 nově zjištěných případů nákazy, čímž jejich celkový počet stoupl na 78.991.

Británie doufá, že počet infekcí, hospitalizací a úmrtí dosahuje vrcholu, což by umožnilo zvážit, odkdy by bylo možné zmírnit opatření proti koronaviru. V nemocnici zůstává premiér Boris Johnson, který trpí nemocí covid-19, ale jeho stav se podle vládního mluvčího dál zlepšuje. Kdy hospitalizace skončí, ale stále není jasné.

Německo má 117.658 nakažených koronavirem a 2544 obětí

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu za posledních 24 hodin vzrostl o 4133 na 117.658. V zemi zemřelo dalších 171 lidí, a dohromady je tak obětí nákazy 2544. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). V zemi se i tak stále častěji mluví o uvolňování některých přijatých opatření po skončení velikonočních prázdnin.

Nárůst počtu infikovaných byl nižší než o den dříve, v pátek institut informoval o 5323 nově nakažených. Počet nakažených se předtím čtyři dny po sobě zvyšoval. Uzdravených už je podle odhadu RKI na 57.400.

Kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek prohlásila, že nejnovější koronavirový vývoj v zemi dává důvod k opatrnému optimismu. Kdy by Německo mohlo začít rušit opatření přijatá proti nákaze, ale neoznámila. Ta dosavadní platí do konce velikonočních prázdnin, tedy do 19. dubna.

O tom, jestli je možné některá z nich zrušit, se bude Merkelová s premiéry spolkových zemí radit ve středu. Magazín Der Spiegel citoval jednoho ze členů jejího kabinetu, který je přesvědčen o tom, že Německo čekají jen drobné úlevy. Záležet bude podle kancléřky hodně na chování Němců o velikonočním víkendu a také posudku akademie věd Leopoldina, který bude zveřejněn začátkem týdne. Podle Spiegelu by vědci mohli doporučit mimo jiné postupné otevírání škol. Zprvu by se týkalo vyšších ročníků, u nichž je možné předpokládat schopnost zacházet s rouškami a dodržování příslušného odstupu. Mladší ročníky a školky by zůstaly dále uzavřené.

Postupný návrat k normálnímu životu, včetně otevírání dalších obchodů, pak bude dost možná záviset na tom, jestli bude mít spolková republika dost roušek a dalších ochranných prostředků. "Ochranná maska se musí stát sociálním standardem," řekl magazínu jeden z vědců. V Německu je zatím nosí málokdo, Merkelová ale tento týden uznala, že se postupně mění názor odborníků na jejich používání. Proti němu se vláda stavět nebude, uvedla.

Rusko hlásí nových 1667 případů nákazy koronavirem

Rusko za pátek potvrdilo 1667 případů nákazy koronavirem a 12 úmrtí. Dnes to podle agentury Reuters oznámily ruské úřady. Celková bilance v zemi dosud činí 13.584 infikovaných, z nichž 106 zemřelo a 1045 se vyléčilo.

Denní přírůstek za pátek byl zhruba o stovku nižší než za čtvrtek, který byl rekordní. Ve čtvrtek v Rusku přibylo 1786 nakažených.

Většina z nově nakažených, konkrétně 1030 případů, připadá na Moskvu a dalších 152 případů pak na předměstí ruské metropole. V Petrohradu bylo v pátek potvrzeno 80 nakažených.

Mluvčí Kremlu dnes podle médií připustil možnost, že vojenská přehlídka, která se tradičně koná 9. května na počest vítězství v druhé světové válce, bude odložena. Ale až dosud úřady žádné rozhodnutí nepřijaly.

"Posuzují se různé varianty, ale ať nikdo nepochybuje, že se přehlídka a oslavy vítězství určitě uskuteční. Nevím, zda to bude 9. května, anebo později, ale budou určitě," řekl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov státní televizi. Dříve Kreml naznačoval, že kvůli koronaviru nebudou přehlídce tentokráte přihlížet váleční veteráni.

Moskevské nemocnice podle mluvčího v současnosti pracují ze všech sil a na plné obrátky. Odhadl, že během dvou týdnů by mělo být jasné, zda epidemie dosáhla v Rusku svého vrcholu.

Od konce března v Moskvě a většině regionů platí přísná opatření, zakazující lidem vycházet z domovů kromě vyřízení si nejnutnějších potřeb, a to pod hrozbou pokuty 4000 rublů (asi 1350 Kč). Média tvrdí, že policejní hlídky na výpadovkách od dnešního dne nevpouštějí do hlavního města auta z jiných regionů.