Německo již jedná se sousedy o projektu společné protivzdušné obrany

Berlín - Německo již vyjednává se sousedními státy o společné protivzdušné obraně. Ve Spolkovém sněmu to v debatě o armádním rozpočtu prohlásila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Projekt evropské protivzdušné obrany představil v Praze na konci srpna spolkový kancléř Olaf Scholz jako jedno z řešení, jak po ruské invazi na Ukrajinu posílit bezpečnost demokratické Evropy.

"Kancléř o tom již mluvil. Máme odpovědnost, je to německá iniciativa, k vytvoření vzdušné obrany. S našimi evropskými sousedy již vedeme rozhovory o účasti, protože to je ta správná cesta v otázce evropské koordinace," řekla Lambrechtová. Zdůraznila, že evropská spolupráce a nikoli jednotlivá státní řešení jsou způsobem, jak uzavřít stávající bezpečnostní díru v ochraně evropského nebe.

Scholz v projevu na Karlově univerzitě hovořil o svých představách budoucnosti demokratické Evropy. Jako hrozbu zmínil nedostatečnou vzdušnou obranu. "Velké nedostatky máme my Evropané v oblasti obrany před útoky ze vzduchu, respektive z kosmu. V následujících letech proto budeme v Německu masivně investovat do protivzdušné obrany. Všechny tyto schopnosti bude možné využít také v rámci NATO," řekl. "A Německo bude tuto budoucí protivzdušnou obranu navíc koncipovat tak, aby se na ní mohly podílet, pokud o to budou mít zájem, i evropští sousedé, například Poláci, pobaltské země, Nizozemci, Češi, Slováci nebo naši skandinávští partneři," dodal.

Za výhody jednotného postupu Scholz označil vojenské posílení Evropy a levnější a efektivnější protivzdušnou obranu, než by byla série jednotlivých státních řešení.

Pro nadcházející rok Německo plánuje uvolnit pro armádu 50,1 miliardy eur (1,23 bilionu Kč). Lambrechtová poznamenala, že vojsko dostalo k dispozici také zvláštní zbrojní fond o objemu 100 miliard eur (2,46 bilionu Kč). Ten se rozhodl Scholz vytvořit v reakci na ruskou vojenskou agresi, aby z německé armády vybudoval nejsilnější konvenční sílu v Evropě.