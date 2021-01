Německo jako vysoce rizikové oblasti hodnotí zatím tři země

Berlín - Německo prozatím za epidemicky vysoce rizikové oblasti považuje Británii, Irsko a Jihoafrickou republiku, a to s účinností od pátku 15. ledna. Na seznam zveřejněný Institutem Roberta Kocha (RKI) byly tyto země zařazeny kvůli výskytu mutací koronaviru, které jsou považovány za mimořádně nebezpečné. Ve výčtu naopak chybí země s obzvláště vysokou incidencí, za které jsou označovány regiony s více než 200 novými případy na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Toto kritérium výrazně překračuje i Česko, na které ovšem Německo nadále nahlíží na jako rizikovou a ne vysoce rizikovou oblast.

O zařazení země či oblasti na seznam rozhoduje grémium ministerstev zahraničí, vnitra a zdravotnictví. Celé Česko je považováno za epidemicky rizikové od 25. září. Rizikovou se země stává po překročení 50 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní. Zda a kdy by Česko mohlo být označeno jako vysoce rizikové kvůli obzvláště vysoké incidenci, není jasné.

Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka k tomu ČTK řekl, že současný postoj Berlína neznamená, že Česko nebude jako vysoce rizikové označeno. Formálně totiž limit 200 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období překračuje.

RKI uvádí, že označení země za vysoce rizikovou vychází z "kvantitativních a kvalitativních měřítek". Na seznam se tak mohou dostat státy, které limit nedosahují, a zároveň na něm nemusí být regiony přesahující incidenci 200.

To, že Česko je stále hodnoceno jen jako rizikové, zachovává českým pendlerům výjimku z německých karanténních opatření. Pokud by se Německo označilo Českou republiky za vysoce rizikovou, výjimka pro pendlery zaručena není. Automaticky se s ní v takovém případě počítá pro tranzit, řidiče kamionů, autobusů či strojvedoucí s piloty a lodní posádky. České ministerstvo zahraničí proto očekává, že podmínky pro Čechy jezdící do Německa za prací budou vyjasněny v nejbližší době. "Ty se budou odvíjet mimo jiné od toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace v ČR," uvedlo české ministerstvo.