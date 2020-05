Německo i Rusko hlásí pokles denního počtu nakažených

Berlín/Moskva/Madrid - Počet mrtvých s covidem-19 překonal ve Francii hranici 27.000. Počet nově zemřelých se v Itálii i nadále drží pod 200. V Německu za poslední den zemřelo dalších 101 lidí s covidem-19, koronavirus se prokázal u 798 osob. U obou údajů jde o pokles oproti předchozímu dni. Rusko hlásí 10.028 nově potvrzených případů nákazy za uplynulý den, o den dříve to bylo 10.899 případů. Celkem je nakažených 242.271. Španělsko oznámilo 184 nových úmrtí a 439 dalších nakažených, obě čísla jsou mírně vyšší než o den dříve. V Británii zemřelo dalších 494 lidí. Denní přírůstek je nižší než v úterý, ale vyšší než v pondělí a o víkendu. Celkem je mrtvých 33.186.

Německo hlásí pokles denního počtu zemřelých i nakažených

V Německu za poslední den zemřelo dalších 101 lidí kvůli komplikacím spojeným s covidem-19, od začátku pandemie si tak onemocnění v zemi vyžádalo již 7634 obětí. Koronavirus se nově prokázal u dalších 798 osob, celkový počet pacientů s pozitivním nálezem na SARS-CoV-2 tím vystoupal na 171.306. V každodenní aktualizaci statistických údajů to uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Počet zemřelých i nakažených proti minulému dni klesl.

Německo registruje podobný počet celkových případů koronaviru jako Francie, podle německých úřadů však v zemi s nákazou zemřelo několikanásobně méně lidí. Německo totiž provádí velké množství testů a řada dalších států jej sleduje jako příklad dobrého zvládnutí pandemie, poznamenala agentura Reuters.

Místní úřady se proto rozhodly částečně otevřít místní ekonomiku, bedlivě však monitorují další vývoj. RKI v úterý informoval, že reprodukční číslo, tedy údaj udávající kolik dalších lidí infikuje jeden nakažený, spadlo po několika dnech pod hranici jedné. To značí, že se šíření viru postupně zpomaluje.

Podle RKI se za poslední den z nákazy zotavilo dalších 1500 lidí, počet vyléčených přitom v zemi přesahuje množství nově nakažených již několik dní v řadě. Celkem se uzdravilo již 148.700 ze všech dosud infikovaných Němců.

Rusko hlásí mírný pokles nových případů, ale stále nad 10.000

Rusko dnes ohlásilo 10.028 nově potvrzených případů nákazy koronavirem za uplynulých 24 hodin, uvedly tiskové agentury s odvoláním na krizový štáb. Je to mírný pokles oproti úterku s 10.899 případy a pondělku s rekordními 11.656 případy.

Celkový počet potvrzených případů v nejrozlehlejší zemi světa s přibližně 146 miliony obyvatel se blíží čtvrtmilionové hranici, podle agentury TASS se nakazilo celkem 242.271 lidí. Již v úterý se Rusko z hlediska počtu nakažených zařadilo na druhou příčku na světě po USA. Více než 10.000 nově infikovaných za den ruské úřady hlásí od počátku května.

Počty mrtvých v souvislosti s covidem-19 jsou v Rusku v porovnání s nejvíce postiženými země relativně nízké. Za uplynulý den zemřelo 96 lidí s koronavirem, o den dříve to bylo 107. Celkový počet obětí už dosáhl 2212. Počet lidí, kteří se uzdravili, vzrostl o 4491 na celkem 48.003 od začátku pandemie.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, která hlásí 4703 nových případů, celkem pak už 126.004. Moskevský starosta Sergej Sobjanin nicméně minulý týden upozornil, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší, pravděpodobně může jít až o 300.000 lidí v hlavním městě s téměř 13 miliony obyvatel.

Rusko přestává používat plicní ventilátory typu IVL Aventa-M, vyrobené v Rusku po 1. dubnu letošního roku. Tyto přístroje totiž figurovaly ve dvou nedávných požárech nemocnic s oběťmi na životech. Oznámil to regulátor trhu, úřad Roszdravnadzor s tím, že bezpečnost přístrojů prověří.

V úterý při požáru v petrohradské nemocnici Svatého Jiří na severním předměstí Petrohradu zemřelo nejméně pět pacientů, kteří se tam léčili s koronavirem. Už v sobotu 9. května přitom hořelo v nemocnici v Moskvě, kde se rovněž léčili nakažení koronavirem. Plameny zachvátily jednotku intenzivní péče, kde jedna pacientka zemřela.

Ruská vláda začátkem dubna stejný typ ventilátorů darovala Spojeným státům v rámci pomoci v boji proti koronaviru. Podle agentury Interfax se ukázalo, že tyto přístroje dosud nebyly v USA použity. Zůstávaly v rezervě pro případ, že by se zhoršila situace ve státech New York a New Jersey.

Podle výrobce byly přístroje řádně otestovány, používají se od roku 2012 a dosud s nimi nebyly žádné problémy. Příčinou nynějších požárů prý mohla být slabá elektrická síť v obou ruských nemocnicích.

V Rusku je mnohem nižší úmrtnost na nákazu než v okolním světě dána metodou ministerstva zdravotnictví: tato úmrtí započítává jen v případě, že covid-19 je hlavní příčinou smrti, upozornila ruská redakce BBC. Kupříkladu v dubnu koronaviru podelhlo v Rusku 1145 lidí, z toho 642 v Moskvě. Ale experti si povšimli, že celkem v metropoli v dubnu zemřelo 11.800 lidí, což je meziročně o 18 procent více a o 20 procent více než dubnový průměr za posledních deset let. V absolutních číslech přírůstek dosahoval téměř 2000 úmrtí oproti průměru. Pokud covidu-19 podlehlo jen 642 lidí, na co pak zemřelo ostatních téměř 1400 lidí? otázala se BBC. Podle expertů je koronavirus hlavní příčinou úmrtí jen u asi 35 procent ze všech úmrtí pacientů s pozitivním testem. Právě ty zařazuje do statistik většina zemí, v případě Belgie dokonce stačí i jen podezření na infekci.

Španělsko má za den opět mírně více nakažených koronavirem

Španělsko oznámilo 184 nových úmrtí s covidem-19 a 439 dalších nakažených koronavirem, obě čísla jsou mírně vyšší než o den dříve, kdy přibylo 176 úmrtí a 426 nově nakažených. Celkem se ve Španělsku dosud potvrdilo 228.691 nakažených, z toho 27.104 lidí zemřelo a 140.823 nakažených se už uzdravilo. Informoval o tom dnes deník El País s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví.

"Nárůst se příliš neliší od předchozích dnů, počty jsou stabilizované. Máme 10 regionů, kde za den hlásí méně než 10 nových případů nákazy. Vývoj epidemie je podobný předchozím dnům a doufáme, že se na nízké úrovni udrží i ve dnech příštích," řekl dnes novinářům šéf úřadu pro nouzové situace ministerstva zdravotnictví Fernando Simón.

V úterý oznámilo ministerstvo zdravotnictví 176 nových úmrtí z řad nakažených a o den dříve 123, což byl nejnižší údaj od 18. března. Také počty nových případů nákazy byly před několika dny nejnižší (373) od poloviny března a v posledních 11 dnech se drží až na jednu výjimku pod tisícovkou, v úterý to bylo 426 nově potvrzených případů.

Španělská vláda ale započítává už několik týdnů pouze případy nákazy potvrzené testem PCR, například server Worldometer uvádí zhruba o 40.000 více dosud nakažených v této zemi se 47 miliony obyvatel.

Kvůli koronaviru španělská vláda vyhlásila v zemi v polovině března nouzový stav, od té doby směli lidé z domu jen na nákup potravin a léků, k lékaři či do práce. Až 2. května mohli Španělé ven na procházku či za individuálním venkovním sportem, o týden dříve mohly na procházku poprvé po šesti týdnech děti. Na procházky a sportování stanovila vláda rozvrh hodin podle věkových kategorií, který mohou nyní regiony s příchodem teplejšího počasí změnit.

Před týdnem se ve Španělsku směly po téměř dvou měsících omezení otevřít za přísných pravidel obchody a provozovny s plochou menší než 400 metrů čtverečních, musely ale mít s klienty dohodnutou schůzku předem. Tento týden vstoupila zhruba polovina země do další fáze uvolňování, která mimo jiné umožňuje i otevření zahrádek a restaurací s poloviční obsazeností. Do jednotlivých fází uvolňování vstupují oblasti po dohodě vedení regionů se španělskou vládou podle vývoje epidemie v dané části regionu. Uvolňování se má dovršit ve druhé polovině června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace.

S covidem-19 zemřelo v Británii už přes 33.000 lidí

V Británii zemřelo s covidem-19 dalších 494 lidí. Denní přírůstek je tak nižší než v úterý, ale vyšší než v pondělí a o víkendu. Celkem s covidem-19 v Británii zemřelo již 33.186 lidí, informovalo dnes ministerstvo zdravotnictví. Potvrzených případů nákazy koronavirem hlásí země od počátku epidemie už téměř 230.000.

V úterý britské ministerstvo zdravotnictví hlásilo 627 nových zemřelých, v pondělí a o víkendu se přírůstek pohyboval mezi 200 a 350. Bilance zveřejňovaná v úterý je nicméně v posledních týdnech vždy výrazně vyšší než ta z pondělí, neboť zahrnuje později nahlášená úmrtí z víkendu.

Celkem Británie eviduje již 229.705 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Nově přibylo přes 3242 nakažených. To je zhruba o dvě stovky méně nových infikovaných, než kolik jich ministerstvo hlásilo v pondělí.

Celkem britští zdravotníci provedli od počátku epidemie již více než dva miliony testů na koronavirus. Otestovali přes 1,5 milionu lidí.

Data, která zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, se poněkud liší od těch, která zveřejňuje britský statistický úřad ONS. Podle něj od počátku epidemie do 3. května zemřelo v Británii s covidem-19 už více než 38.000 lidí. V obou případech je bilance mrtvých nejvyšší v Evropě a po USA druhá nejvyšší na světě. Mezinárodní srovnávání je nicméně sporné, neboť různé státy užívají při sčítání obětí koronaviru různé metodiky.

V Británii platí od konce března kvůli šíření koronaviru přísná karanténní opatření. Každá z částí Spojeného království rozhoduje o jejich uvolňování sama. V případě Anglie, o jejímž režimu rozhoduje ústřední vláda v Londýně, začala první etapa uvolňování dnes.

Vláda sice dál doporučuje, aby lidé pracovali v co největší míře z domova, někteří lidé se ale dnes mohli vrátit na svá pracoviště. Týkalo se to hlavně zaměstnanců v průmyslu a stavebnictví. Angličané mohou ode dneška rovněž využívat více možností volnočasových aktivit. Oficiálně je opět povoleno opalování v parcích, sporty jako golf a tenis či návštěvy zahradnictví. Možné jsou také výlety autem, a to do libovolné vzdálenosti.

Druhá fáze uvolnění restrikcí by měla podle plánu, který představil premiér Boris Johnson v pondělí, nastat na počátku června a třetí až na počátku července. Vše ale záleží na tom, jak se bude epidemie v Británii vyvíjet.

Počet mrtvých s covidem-19 překonal ve Francii hranici 27.000

Počet mrtvých s covidem-19 překonal dnes ve Francii hranici 27.000. Za uplynulých 24 hodin přibylo dalších 83 zemřelých, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Po jediném dni, kdy měla Francie ve světovém srovnání zemí čtvrtý nejvyšší počet zemřelých, se dnes opět vrátila na pátou příčku za Španělsko.

Ve srovnání s úterým je dnešní denní bilance nízká. Zatímco dnes ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 83 nových úmrtí, v úterý to bylo 348. Úterní data jsou ale často vyšší, neboť zahrnují později nahlášená úmrtí z víkendu. V sobotu hlásila Francie jen 80 a v neděli 70 úmrtí s covidem-19.

V úterý Francie rovněž překonala v celkové bilanci zemřelých Španělsko. Dnes se ale tyto dvě země v žebříčku nejpostiženějších zemí opět vystřídaly. Francie eviduje k dnešnímu dni 27.074 mrtvých s covidem-19, Španělsko o 30 více. Mezinárodní srovnávání je ovšem poněkud sporné, protože každá země při sčítání obětí covidu-19 používá trochu jinou metodiku.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem vzrostl ve Francii podle dnešních údajů o 507 na celkových 140.734. V nemocnicích zůstává 21.071 lidí, oproti minulé středě je to zhruba o tři tisíce méně. Na plicní ventilaci je připojeno 2428 pacientů. Také jich ubylo.

Od počátku pandemie muselo kvůli covidu-19 ve Francii do nemocnice přes 97.000 lidí, více než 58.000 se jich už ale uzdravilo a vrátilo domů.

Téměř tři čtvrtiny hospitalizovaných s covidem-19 připadají jen na čtyři z třinácti metropolitních regionů. Jedná se o Ile de France, který tvoří Paříž a okolí, Grand-Est se sídlem ve Štrasburku, Auvergne-Rhône-Alpes s centrem v Lyonu a Hauts-de-France s metropolí v Lille.

V okolí Paříže a na severovýchodě Francie, které pandemie postihla nejsilněji, se podle nové studie Pasteurova ústavu nakazilo koronavirem SARS-CoV-2 méně než deset procent populace. V celé Francii se podle odhadu předních francouzských epidemiologů nakazily jen 4,4 procenta, tedy asi 2,8 milionu obyvatel. "Abychom dostali epidemii pod kontrolu pouze imunitou, bylo by třeba, aby se imunizovalo asi 65 procent populace," uvedli autoři studie.

Francie v pondělí začala s postupným uvolňováním karanténních opatření, která přijala v polovině března. Lidé po celé zemi mohou opět přijímat návštěvy a pohybovat se na veřejnosti bez formuláře, který uváděl důvod vycházky, v prostředcích hromadné dopravy ale musí mít zakrytá ústa a nos.

Počet nově zemřelých se v Itálii i nadále drží pod 200

V Itálii za uplynulých 24 hodin zemřelo v souvislosti s covidem-19 dalších 195 lidí. Oproti předchozímu dni se jedná o mírný nárůst, denní bilance obětí se však už několikátý den za sebou drží pod hranicí 200. Celkem Itálie od propuknutí epidemie v zemi eviduje 31.106 úmrtí, informovala s odkazem na italskou civilní ochranu agentura Reuters. Italský premiér Giuseppe Conte dnes oznámil, že italská vláda schválila stimulační opatření v hodnotě 55 miliard eur (1,5 bilionu Kč), která mají pomoci firmám a domácnostem koronavirovou krizi překonat.

Itálie má i nadále jeden z nejvyšších počtů obětí na světě, v tomto směru je nyní celosvětově na třetím místě za Spojenými státy a Británií.

Nákaza se nově potvrdila u 888 lidí, což je výrazně méně než v úterý. Předchozí bilance 1402 potvrzených případů nákazy však byla vyšší částečně i kvůli tomu, že nejhůře stižený region Lombardie oznámil stovky nakažených, které neevidoval v předchozích týdnech.

Od konce února, kdy se v zemi potvrdil první případ nákazy, se koronavirem infikovalo 222.104 lidí.

V jihoevropské zemi s více než 60 miliony obyvatel se s covidem-19 nyní léčí 78.457 lidí. Na jednotkách intenzivní péče je 893 pacientů, jejich počet v posledních týdnech soustavně klesá. Koronavirus překonalo okolo 112.000 lidí.

Italové se po téměř dvou měsících přísné karantény začínají pomalu navracet k běžnému životu, vláda minulý týden začala s uvolňováním některých opatření. Zavřené jsou ale dále školy, kina, divadla, většina obchodů, stejně jako bary a restaurace.

Nově schválená stimulační opatření zahrnují subvence a daňové úlevy pro podniky i různé příspěvky pro rodiny. Conte tento balík opatření slíbil již minulý měsíc, schválení příslušného dekretu však zpozdily neshody v koaliční vládě ohledně jeho různých aspektů, píše Reuters.

"Pracovali jsme na tomto dekretu s vědomím, že tato země se nachází ve velkých nesnázích," uvedl Conte po dnešním setkání kabinetu. Řím předpokládá, že italská ekonomika letos v důsledku koronaviru klesne o minimálně osm procent. Vláda již v březnu představila opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 25 miliard eur.