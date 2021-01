Německo i EU jsou podle Merkelové připraveny jednat s Bidenem

Berlín - Německo i Evropská unie jsou připraveny jednat s vládou nového amerického prezidenta Joea Bidena. Na dnešní tiskové konferenci to prohlásila německá kancléřka Angela Merkelová, které poznamenala, že sice nelze čekat naprostou shodu, ale že USA s EU zastávají podobné postoje.

Na očekávané zlepší vztahů mezi EU a USA ukazuje podle Merkelové i to, jaké exekutivní příkazy Biden po středečním nástupu do prezidentské funkce podepsal. Demokrat Biden po složení přísahy zvrátil některé kroky svého republikánského předchůdce Donalda Trumpa, nařídil mimo jiné návrat USA k pařížské klimatické dohodě i do Světové zdravotnické organizace (WHO) a pozastavil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem.

"EU musí převzít více odpovědnosti, a to nejen vojenské, ale i diplomatické," uvedla kancléřka k budoucím vztahům s USA. Řekla také, že s Bidenem již kontakt navázala, ale od složení slibu se s ním ještě nespojila.