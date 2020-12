Německo hlásí rekordní nárůst nakažených, počty stoupají i na Slovensku

Berlín/Bratislava/Moskva/Washington - Německo ve čtvrtek zaznamenalo dosud nejvyšší denní přírůstek nakažených koronavirem (29.875) i nejvyšší denní počet zemřelých s covidem-19 (598). Počet nových případů stoupá i na Slovensku. V USA za den přibylo přes 2900 obětí koronaviru a skoro 225.000 nákaz. Rekordní počty úmrtí na covid za den hlásí Rusko a Ukrajina.

Německo hlásí nejvyšší denní počet nakažených i mrtvých s covidem

Německo ve čtvrtek zaznamenalo dosud nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených koronavirem i nejvyšší denní počet zemřelých s covidem-19. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Pozitivní test mělo uplynulý den 29.875 lidí, s covidem-19 zemřelo 598 infikovaných. Německá kancléřka Angela Merkelová a premiéři 16 spolkových zemí budou v neděli jednat o případném přitvrzení protiepidemických opatření.

Celkem se v Německu od počátku epidemie nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala u více než 1,27 milionu lidí. Zhruba 942.100 infikovaných se již uzdravilo. S covidem-19 zemřelo celkem 20.970 osob.

Do dneška nejvyšší denní přírůstek nakažených registroval RKI za středu, kdy jich přibylo 23.679. Nejvyšší denní přírůstek mrtvých evidoval za úterý, kdy přibylo 590 mrtvých. V obou kategoriích jsou dnes ohlášená čísla vyšší.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu činilo ve čtvrtek 1,03. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba dalších 103 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

V Německu v současnosti platí částečná uzávěra. Restaurace, kina, divadla a také volnočasová zařízení jsou zavřená. Například školy a školky zůstávají ale otevřené. Minulý týden se tato opatření prodloužila až do 10. ledna.

Kvůli nepříznivé epidemické situaci ale jednotlivé spolkové země opatření samy zpřísňují. Například v Bavorsku už od středy platí nouzový stav, který provází omezení pohybu i noční zákaz vycházení. Od pondělí začnou platit tvrdší restrikce i v Sasku, druhé spolkové zemi, která sousedí s Českem. V Sasku je nyní epidemická situace nejhorší ze všech šestnácti spolkových zemí. Od soboty 19. prosince v platnost vstoupí nová přísnější opatření také v Durynsku a od příštího týdne chystá výrazná omezení veřejného života například také Bádensko-Württembersko.

Německá kancléřka Angela Merkelová a premiéři 16 spolkových zemí budou v neděli jednat o nových protiepidemických opatřeních, potvrdil dnes bádensko-württemberský premiér Winfried Kretschmann. Merkelová podle dřívějších vyjádření podporuje přitvrzení, po němž volají mnohé regiony. Hovoří se o takzvaném "tvrdém lockdownu" v období od vánočních svátků do 10. ledna.

Kretschmann dnes řekl, že bude společně se sousedními spolkovými zeměmi usilovat o společný postup, pokud se nedospěje ke shodě na celoněmecké úrovni. "Situace je bohužel alarmující," zdůraznil Kretschmann.

Pro dodatečná opatření se dnes vyslovili například německý ministr hospodářství Peter Altmaier a ministr vnitra Horst Seehofer. "Jedinou šancí, jak opět získat kontrolu nad situací, je lockdown, ale ten je třeba zavést okamžitě," řekl Seehofer magazínu Der Spiegel. "Pokud budeme čekat do Vánoc, budeme se muset s vysokými čísly potýkat ještě měsíce," dodal Seehofer.

Také Seehoferův stranický kolega z konzervativní CSU, bavorský premiér Markus Söder se dnes vyslovil pro celoněmecký lockdown ještě před Vánocemi. "Musíme konat, a to co nejrychleji," řekl Söder.

Berlínský starosta Michael Müller, který nyní předsedá konferencím zemských premiérů, ve čtvrtek večer v televizi ZDF potvrdil, že se rýsují výrazná omezení od 20. prosince do 10. ledna. Vážně omezen má být například maloobchod. Müller poukázal na to, že jsou v tomto období beztak školní prázdniny, mnoho lidí nechodí do práce a omezená je i místní doprava.

Omezení by se mělo týkat také školství. Zemští šéfové resortu se připravují na uzavření škol, potvrdila dnes za ně Stefanie Hubigová z Porýní-Falce. Severní Porýní-Vestfálsko zruší prezenční výuku už v pondělí.

Přísnější restrikce podporuje i německý prezident Frank-Walter Steinmeier. "Situace je velmi vážná," zdůraznil dnes podle agentury DPA.

Na Slovensku stoupá počet nových případů koronaviru

Slovensko za čtvrtek po započítání výsledků laboratorních a antigenních testů zaznamenalo jeden z největších přírůstků nových případů infekce koronavirem od propuknutí pandemie nemoci covid-19. Vyplývá to z údajů slovenského národního centra zdravotnických informací. Od dnešního dne nesmějí restaurace na Slovensku podávat jídlo ani na terasách. Jde o první část z nového balíku kroků proti šíření koronaviru, který odborníci ale označili za nedostatečný.

Laboratoře ve čtvrtek potvrdily na pětimilionovém Slovensku nových 2166 infikovaných. Dalších 3023 nakažených odhalily méně přesné antigenní testy, které země začala hromadně používat na podzim, kdy se na Slovensku také konalo plošné otestování obyvatel na koronavirus.

Počty nových případů koronaviru na Slovensku po předchozím poklesu stoupají v posledních zhruba třech týdnech. Úřady v reakci rozšířily karanténní omezení, na jejichž základě restaurace nesmí nově podávat jídlo nejen ve svých vnitřních prostorech, ale ani na terasách. Výdej stravy přes okénko zůstal povolen. Od příštího týdne zase budou ubytování v hotelech a návštěva lyžařských středisek podmíněné negativním testem na koronavirus. Ještě před Vánocemi budou muset uzavřít prodejny s výjimkou obchodů s nabídkou základních potřeb a prodlouženy budou školní vánoční prázdniny.

Několik slovenských odborníků včetně epidemiologů označilo nová opatření v médiích za nedostatečná. Navíc prý přicházejí pozdě a před Vánocemi nepomohou zvrátit šíření koronaviru.

Na Slovensku od konce listopadu také stoupá počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Na plicní formu tohoto onemocnění zemřelo v zemi dosud 1122 lidí.

Koronavir už mělo téměř pět procent Rakušanů, tvrdí studie

V Rakousku se do října koronavirem infikovalo přibližně 349.000 lidí, což představuje 4,7 procenta obyvatelstva. Vyplývá to z první celorakouské studie protilátek, jejíž výsledky dnes zveřejnily rakouský statistický úřad Statistik Austria a ministerstvo školství. Studie podle nich ukázala, že běžné testování většinu skutečně nakažených neodhalí. I Rakousko v poslední době prochází druhou vlnou pandemie covidu-19. Jenom za poslední den do statistik přibylo 2893 nakažených a 126 úmrtí.

Jedenašedesát procent lidí, u nichž byly odhaleny protilátky proti koronaviru SARS-CoV-2, předtím nebylo evidováno mezi koronavirovými případy.

V období od 12. do 14. listopadu zdravotníci odebrali vzorky krve 2229 osobám kvůli studii, kterou provedl statistický úřad ve spolupráci s Červeným křížem a Vídeňskou lékařskou univerzitou.

Protilátky chránící před koronavirem byly prokázány u 92 vzorků. Vzhledem k tomu, že vytvoření imunity trvá přibližně tři týdny, odráží čísla stav z druhé poloviny října.

Experti propočítali, že od počátku pandemie prodělalo nemoc téměř 350.000 lidí v rakouských domácnostech. Studie přitom připouští určitou odchylku, takže skutečný počet nakažených může být od 282.000 do 420.000.

Téměř polovina z testovaných, u nichž se protilátky našly, ale dosud nebyli evidováni, uvedla, že měla pouze jeden příznak covidu-19 nebo žádný. Většina osob s jedním příznakem se domnívala, že o covid-19 nejde.

V rámci Rakouska je promořenost patrně nerovnoměrná. V západních spolkových zemích - Vorarlbersku, Tyrolsku, Salcbursku a Horních Rakousech činí 5,7 procenta, zatímco ve Vídni, Dolních Rakousech a Burgenlandu 3,8 procenta.

V Rakousku dosud testy odhalily 316.581 případů infekce a 4289 s covidem-19 zemřelo.

V USA přibylo skoro 3000 obětí, růst bilancí zpomalil

V USA už je s covidem-19 spojováno více než 290.000 úmrtí, zatímco nákaza koronavirem se v zemi s 330 miliony obyvatel potvrdila u více než 15,6 milionu lidí. Experti aktuálně odhadují, že na začátku příštího roku by mohla bilance obětí dosáhnout 350.000, na jaře pak půl milionu mrtvých.

Ve středu Spojené státy poprvé za dobu pandemie ohlásily přes 3000 nových úmrtí. "Znecitlivěná a rozdělená země za jediný den kvůli koronaviru ztratila více Američanů, než kolik jich bylo zabito při útocích z 11. září nebo při útoku na Pearl Harbor," napsal NYT.

Čtvrteční bilance epidemie je jen o něco nižší. JHU evidovala 2934 mrtvých, zatímco NYT 2923. Nově potvrzené infekce jsou u obou zdrojů těsně pod 225.000, přičemž testů se zřejmě provádí necelé dva miliony denně. Počet hospitalizovaných s covidem-19 podle iniciativy The COVID Tracking Project i ve čtvrtek stoupl a dosáhl nového maxima v podobě 107.248 obsazených lůžek.

Zároveň se objevují signály, že rozmach epidemie slábne. Křivka znázorňující vývoj vytíženosti nemocnic už nemíří tak strmě nahoru jako v minulých týdnech. Trend u statistik nakažených a mrtvých i tento týden stoupá, růst průměrných přírůstků z posledních sedmi dní je však dnes jen minimální.

To ovšem nemusí znamenat, že USA jsou z nejhoršího venku, a experti na veřejné zdraví varují, že vánoční svátky by mohly situaci opět zhoršit. "To nejhorší teprve přijde, za týden, za dva, za tři," tvrdí odbornice na infekční choroby působící na houstonské The University of Texas Catherine Troisiová. "Co se bude dít dál, bude záviset na tom, jak se zachováme dnes," dodala.

Za nepříznivého vývoje v USA pomalu přibývají přísná karanténní opatření, která jsou na úrovni jednotlivých států stále spíše výjimkou. Vedení Pensylvánie ve čtvrtek oznámilo třítýdenní zákaz stolování uvnitř restaurací, jakož i uzavírku posiloven, divadel a kasin. Východoamerický stát, v němž žije necelých 13 milionů lidí, ve čtvrtek ohlásil 12.000 nově odhalených nákaz koronavirem a 227 úmrtí, místní bilance hospitalizací stoupla už skoro na 6000.

Boj proti šíření covidu-19 stupňují i v Oklahomě a Virginii, kde se mimo jiné omezují hromadné aktivity. Guvernér Virginie Ralph Northam také ohlásil zákaz nočního vycházení, nebylo ovšem jasné, jakými způsoby a jak důrazně bude jeho dodržování vymáháno. Omezení svobodného pohybu obyvatel předtím platila jen v Ohiu a v Kalifornii, uvádí NYT.

Zároveň jsou USA znovu o krok blíž dlouhodobému řešení zdravotnické krize, za které je považována bezpečná a účinná vakcína. Komise nezávislých poradců amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve čtvrtek podpořila použití očkovací látky firem Pfizer a BioNTech u lidí od 16 let. Očekává se, že FDA v nejbližších dnech vydá příslušné povolení a že první zdravotníci a obyvatelé domovů pro seniory by mohli být očkováni už na začátku příštího týdne.

Nově zvolený americký prezident Joe Biden, který se ujme úřadu 20. ledna, označil verdikt poradního orgánu FDA za "jasný záblesk ve zbytečně temném čase". "Jsme vděční vědcům a výzkumníkům, kteří tuto vakcínu vyvinuli. (...) Naší výzvou nyní je posílit výrobu a distribuci, abychom během prvních 100 dní mojí administrativy dodali 100 milionů dávek," uvedl.

Rusko a Ukrajina hlásí rekordní počty úmrtí na covid-19 za den

Rusko dnes oznámilo rekordních 613 úmrtí spojovaných s onemocněním covid-19 a 28.585 nově potvrzených případů nákazy koronavirem za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 562 úmrtí a 27.927 nových případů, uvedly tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb. Je to vůbec poprvé, co se v Rusku za jediný den statistika úmrtí na covid-19 zvýšila o více než 600 lidí. Rekordní počet 285 úmrtí na covid-19 za uplynulý den hlásí i Ukrajina.

Celkem se v Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, od počátku pandemie nakazilo téměř 2,6 milionu lidí, z nichž 45.893 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu nakažených čtvrtou nejpostiženější zemi na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu obětí je podle americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, na desáté příčce.

Ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov dnes oznámil, že za uplynulý den zemřelo 285 lidí, což je nejvyšší počet od začátku pandemie, uvedl list Ukrajinska pravda na webu. Předchozí rekord - 276 obětí - byl zaznamenán také tento týden, ve středu 9. prosince.

Ministr také oznámil přírůstek 13.514 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. V zemi s přibližně 42 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 872.228 lidí, z nichž 14.755 nákaze podlehlo.

V obou zemích nejvíce nových případů nákazy přibylo v hlavních městech, Moskvě a Kyjevu.