Německo hlásí pokles nákaz, USA další rekordní nárůst

Německo hlásí mírný pokles nových nákaz, počet úmrtí stoupl o 178

Německo v pátek zaznamenalo nižší počet nákaz koronavirem než ve čtvrtek i než minulý pátek, ukazují aktualizovaná data berlínského Institutu Roberta Kocha (RKI). Nová denní bilance činila 22.461 případů, tedy asi o 1000 méně než ta čtvrteční. Nově ohlášených 178 úmrtí s koronavirem představovalo pokles oproti čtvrtku, ale vyšší přírůstek než před týdnem.

Vývoj denních počtů infekcí naznačuje, že druhá vlna epidemie covidu-19 v Německu vrcholí. Ve čtvrtek vystoupal 24hodinový součet na rekordních 23.542 případů, minulý pátek byl jen asi o 150 nižší. Průměrný přírůstek bilance obětí mezitím poměrně rychle rostl, přičemž růst s dnešními čísly pokračuje, neboť o týden dříve bylo nových úmrtí 130.

Kvůli novému rozmachu nákazy Německo 2. listopadu zavedlo celostátní restrikce zahrnující uzavření barů, restaurací, divadel i kin a také omezení shromažďování. O vývoji epidemické situace bude v pondělí s premiéry spolkových zemí jednat kancléřka Angela Merkelová, její mluvčí Steffen Seibert už v pátek avizoval, že od schůzky není možné očekávat uvolnění karanténního režimu.

V Německu, které má zhruba 83 milionů obyvatel, se od počátku jeho šíření přítomnost koronaviru potvrdila u 775.556 lidí, 12.378 lidí po nákaze umřelo.

Polsko oznámilo dosud nejvyšší denní nárůst mrtvých s covidem-19

Dosud nejvyšší denní přírůstek mrtvých od počátku pandemie covidu-19 dnes oznámilo Polsko. Za 24 hodin ve statistikách tamního ministerstva zdravotnictví přibylo 548 mrtvých a 25.571 nově nakažených koronavirem. Celkem už v Polsku s covidem-19 zemřelo přes 10.000 lidí.

Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 38 miliony obyvatel nakazilo 691.118 lidí, z nichž 10.045 nákaze podlehlo, napsala agentura PAP.

V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 22.298 pacientů s covidem-19, z nichž přes 2100 je napojeno na ventilátory. K dispozici tak v rámci celého Polska zůstává necelých 13.000 volných lůžek a téměř 700 ventilátorů.

Spojené státy hlásí další rekordní nárůst počtu nakažených

Ve Spojených státech v pátek přibylo více než 180.000 potvrzených případů nákazy koronavirem. To je nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Vyplývá to z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie dlouhodobě sleduje. Za posledních deset dní padlo jednodenní maximum již poosmé.

Od začátku pandemie se v USA, které mají zhruba 330 milionů obyvatel, nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila u více než 10,7 milionu lidí. Přes 244.000 z nich s covidem-19 zemřelo, z toho 1431 za posledních 24 hodin. USA mají zdaleka nejvyšší bilanci mrtvých s covidem-19 na světě. Druhá nejpostiženější země světa, kterou je Brazílie, nyní hlásí kolem 165.000 mrtvých.

Univerzita shromažďuje data z jednotlivých států USA. Její statistika se mírně liší od údajů, které sbírá list The New York Times. Podle něj se v pátek infekce koronavirem potvrdila zhruba u 181.000 lidí. Také podle něj je to ale dosavadní rekord.

Řada amerických států a měst v posledních dnech znovu zavádí určitá omezení ekonomiky ve snaze zpomalit šíření viru.

Například guvernér Severní Dakoty Doug Burgum v pátek nařídil nošení roušek ve vnitřních prostorech. Venku si lidé ústa a nos budou muset zakrývat v případě, že nebude možné dodržet bezpečné rozestupy. Opatření má platit až do 13. prosince. Burgum rovněž nařídil, aby veškeré bary a restaurace po celém státě omezily kapacitu na 50 procent a mezi 22:00 a 4:00 měly zcela zavřeno.

Rusko znovu hlásí rekordní přírůstek nově nakažených

Rusko dnes ohlásilo podruhé za sebou nejvyšší denní přírůstek nově nakažených koronavirem od počátku pandemie. Za posledních 24 hodin vykázalo 22.702 nových případů a 391 souvisejících úmrtí. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

O den dříve Moskva informovala o 21.983 nových případech a 411 úmrtích. Od začátku pandemie se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel podle oficiálně vedených statistik nakazilo přes 1,9 milionu lidí, z nichž 32.834 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska počtu nakažených pátou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii. Z hlediska počtu úmrtí je na 13. příčce. Z hlediska počtu úmrtí na 100.000 obyvatel je až na 48. příčce, vyplývá z údajů na webu americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně.

Ukrajina opět hlásí nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených

Na Ukrajině za posledních 24 hodin přibylo 12.524 potvrzených případů nákazy koronavirem. To je nejvyšší denní přírůstek od počátku epidemie a třetí rekord během tří dní, informovala dnes agentura Reuters.

Dosud nejvyšší denní přírůstek ohlásila Ukrajina, která má 42 milionů obyvatel, teprve v pátek. Tehdy přibylo 11.787 nově infikovaných.

Podle ministra zdravotnictví Maksyma Stepanova se v zemi nákaza virem SARS-CoV-2 potvrdila už u více než 525.000 lidí. S covidem-19 jich 9508 zemřelo, z toho 191 za posledních 24 hodin.

Dnes na Ukrajině začíná platit nové opatření proti šíření koronaviru: víkendová karanténa. Prezident Volodymyr Zelenskyj, který se teď sám s covidem-19 léčí v nemocnici, doufá, že plošná uzávěra omezená na sobotu a neděli zbrzdí šíření viru a zároveň neohrozí ekonomiku země.

Nizozemsko zakáže kvůli koronaviru ohňostroje na Silvestra

Oslavy příchodu nového roku se budou muset v Nizozemsku letos obejít bez ohňostrojů. Vláda se je totiž rozhodla zakázat, informoval server stanice NOS. Chce tím zabránit tomu, aby se lidé při odpalování zábavní pyrotechniky zranili, a dál tak zatížili zdravotnický systém, který se potýká s pandemií covidu-19.

"Je velmi nezodpovědné letos odpalovat ohňostroje. Je tu velká šance, že budete chyceni a dostanete vysokou pokutu," varoval ministr spravedlnosti Ferdinand Grapperhaus. Podle něj je Silvestr bez ohňostroje i způsobem, jak poděkovat zdravotníkům. "Přidejte ke slovům i činy," vyzval.

Kdo na přelomu starého a nového roku ohňostroj přesto odpálí, dostane pokutu přinejmenším 100 eur (2600 Kč) a také záznam do trestního rejstříku. Zákaz se nevztahuje na drobné petardy a dělbuchy či prskavky.

Podle serveru NOS zaznamenali zdravotníci v souvislosti s odpalováním větších dělbuchů a ohňostrojů na přelomu loňského a letošního roku 1300 zraněných. Téměř 400 z nich skončilo v nemocnici.

Obor zábavní pyrotechniky dostane od vlády odškodné ve výši 40 milionů eur (přes miliardu Kč). I obchodníci, kteří se již ohňostroji zásobili, budou moci z kompenzačního fondu peníze čerpat. Nakoupené zboží přitom budou moci uskladnit a prodat v příštím roce.

Podle předsedy asociace nizozemské zábavní pyrotechniky Marcela Teunissena ale hrozí, že lidé nakoupí místo certifikovaných výrobků nelegální pyrotechniku, a spíše se tak zraní.

Na více než polovině lůžek na jednotkách intenzivní péče jsou nyní v Nizozemsku pacienti s covidem-19. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se od počátku roku v zemi nákaza koronavirem prokázala u více než 443.000 lidí. S covidem-19 jich přes 8400 zemřelo. V posledních dnech Nizozemsko registruje průměrně 6000 nových případů infekce denně.