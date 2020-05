Německo hlásí pokles denního počtu zemřelých i nakažených

Berlín/Vídeň - V Německu za poslední den zemřelo dalších 101 lidí kvůli komplikacím spojeným s covidem-19, od začátku pandemie si tak onemocnění v zemi vyžádalo již 7634 obětí. Koronavirus se nově prokázal u dalších 798 osob, celkový počet pacientů s pozitivním nálezem na SARS-CoV-2 tím vystoupal na 171.306. V každodenní aktualizaci statistických údajů to uvedl Institut Roberta Kocha (RKI). Počet zemřelých i nakažených proti minulému dni klesl. Rakousko od 15. června otevře plně hranice s Německem.

Německo registruje podobný počet celkových případů koronaviru jako Francie, podle německých úřadů však v zemi s nákazou zemřelo několikanásobně méně lidí. Německo totiž provádí velké množství testů a řada dalších států jej sleduje jako příklad dobrého zvládnutí pandemie, poznamenala agentura Reuters.

Místní úřady se proto rozhodly částečně otevřít místní ekonomiku, bedlivě však monitorují další vývoj. RKI v úterý informoval, že reprodukční číslo, tedy údaj udávající kolik dalších lidí infikuje jeden nakažený, spadlo po několika dnech pod hranici jedné. To značí, že se šíření viru postupně zpomaluje.

Podle RKI se za poslední den z nákazy zotavilo dalších 1500 lidí, počet vyléčených přitom v zemi přesahuje množství nově nakažených již několik dní v řadě. Celkem se uzdravilo již 148.700 ze všech dosud infikovaných Němců.

Rakousko od 15. června otevře plně hranice s Německem

Rakousko od 15. června plně otevře hranice s Německem a už od tohoto pátku bude hranice kontrolovat pouze namátkově. Dnes to oznámila agentura APA, které plány na změnu režimu na hranicích sdělil úřad rakouského kancléře Sebastiana Kurze. On sám ve švýcarské televizi prohlásil, že ještě tento měsíc by chtěl uvolnit kontroly na pomezí se Švýcarskem zavedené kvůli koronaviru a v červnu pak plně obnovit překračování hranic bez jakýchkoli kontrol. Nedávno Vídeň sdělila, že o brzkém návratu k normálu na hranicích jedná také s Českem.

V rámci kroků, které měly zpomalit šíření nákazy koronavirem, uzavřelo Rakousko podobně jako jiné země hranice se sousedy a omezilo vstup jen na odůvodněné případy. Podle současných ustanovení platí v Rakousku zavedení hraničních kontrol s Německem, Itálií, Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Českem a Slovenskem do 31. května a kontroly jsou i na hranicích s Maďarskem a Slovinskem.

Ve švýcarské televizi SRF Kurz v úterý večer prohlásil, že rakouským cílem je vedle nového režimu se Švýcarskem také uvolnit situaci na hranicích s Německem.

"Rozhovory s Německem pokračují výborně. I zde je možné očekávat průlom," řekl Kurz. Rovněž prohlásil, že Švýcarsko s Rakouskem by chtěly hranice s Německem uvolnit rychleji, ale na brzdě prý stojí německá spolková země Bavorsko.

Dnes APA s odvoláním na informace rakouského kancléřství ohlásila plné otevření rakouských hranic s Německem od 15. června. Kurz v úterý telefonicky jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a dnes bude o dalších krocích diskutovat rakouská vláda, doplnila APA.