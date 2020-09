Berlín - Německo za poslední den registruje 948 nových případů nákazy koronavirem, což je oproti statistikám ze soboty skoro o 700 méně. V Brazílii za uplynulý den přibylo dalších více než 33.000 nových případů nákazy koronavirem a 814 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. V Mexiku je nově infikovaných lidí přes 5600, počet úmrtí se zvýšil o 421 a celkově už přesáhl hranici 70.000.

Německo hlásí 948 nových případů nákazy, je to méně než v Česku

Německo za poslední den registruje 948 nových případů nákazy koronavirem, což je oproti statistikám ze soboty skoro o 700 méně. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha. V zemi s 82 miliony obyvatel tak bylo v sobotu méně pozitivních testů než v osmkrát méně lidnatém Česku, kde ve stejný den přibylo 1541 nakažených.

V Německu se koronavirem dosud nakazilo téměř 260.000 lidí. Počet pacientů s covidem-19, kteří zemřeli, se za posledních 24 hodin zvýšil o dva na celkových 9349. Z koronavirové infekce se uzdravilo přes 231.000 lidí.

Německo od čtvrtka zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí. Znamená to, že lidé, kteří z Prahy do Německa přijedou musejí mít negativní test na koronavirus nebo nastoupit do karantény.

V Brazílii přibylo přes 33.000 nových případů koronaviru

V Brazílii za uplynulý den přibylo dalších více než 33.000 nových případů nákazy koronavirem a 814 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. Informovalo o tom dnes ministerstvo zdravotnictví. V Mexiku je nově infikovaných lidí přes 5600, počet úmrtí se zvýšil o 421 a celkově už přesáhl hranici 70.000.

Brazílie, která má 210 milionů obyvatel, je v počtu nakažených virem SARS-CoV-2 třetí nejpostiženějších zemí světa po Spojených státech a Indii. V USA zaregistrovali už více než 6,4 milionu nakažených, v Indii přes 4,6 milionu a Brazílie má infikovaných více než 4,3 milionu. Co do počtu úmrtí, kterých brazilské úřady evidují přes 131.000, je země druhá za USA, kde dosud zemřelo téměř 194.000 pacientů s covidem-19.

V Mexiku se 128 miliony obyvatel od začátku epidemie zemřelo 70.604 lidí s koronavirem, což je po USA, Brazílii a Indii nejvíce na světě. Nakažených má země skoro 664.000. Reálné počty nakažených jsou ale podle odborníků v obou zemích mnohem vyšší, protože tamní zdravotníci provádějí málo testů.