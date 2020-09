Německo hlásí 814 nových nákaz, Indie předstihla Brazílii

Berlín - Laboratoře v Německu za poslední den nahlásily 814 potvrzených případů koronavirové nákazy, čímž celková bilance země narostla na 250.799 odhalených infekcí. Indie se stala zemí s druhým nejvyšším počtem potvrzených nálezů na koronavirus od začátku pandemie. Tamní úřady za poslední den ohlásily 90.802 nových případů, čímž se tam jejich celkový počet vyšplhal přes hranici 4,2 milionu. Asijský obr tak v tomto ohledu předstihl Brazílii, nejvíce infekcí na světě dále registrují Spojené státy, kde se SARS-CoV-2 prokázal u necelých 6,3 milionu lidí, napsala agentura AP.

Německo hlásí 814 nových nákaz, bilance úmrtí nestoupla

Laboratoře v Německu za poslední den nahlásily 814 potvrzených případů koronavirové nákazy, čímž celková bilance země narostla na 250.799 odhalených infekcí. Ukazují to statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI). Jeho bilance úmrtí spojovaných s nemocí covid-19 zůstala na čísle 9325 poté, co za 24 hodin nebyl ohlášen žádný nový případ.

V létě měly v Německu počty nových nákaz dlouho stoupající tendenci, růst denních bilancí se ale na konci srpna zastavil a v posledních dnech se průměrný přírůstek z předchozího týdne drží pod 1500 případy za den. V neděli RKI hlásil 988 nových infekcí, o den dříve na 1400. V březnu a dubnu německá statistika nakažených mnohokrát narůstala za 24 hodin i o několik tisíců.

Průměrné denní počty úmrtí připisované covidu-19 se v Německu od začátku července neustále drží na jednociferných hodnotách.

Indie nově registruje druhý nejvyšší počet infekcí koronavirem

Indie se stala zemí s druhým nejvyšším počtem potvrzených nálezů na koronavirus od začátku pandemie. Tamní úřady za poslední den ohlásily 90.802 nových případů, čímž se tam jejich celkový počet vyšplhal přes hranici 4,2 milionu. Asijský obr tak v tomto ohledu předstihl Brazílii, nejvíce infekcí na světě dále registrují Spojené státy, kde se SARS-CoV-2 prokázal u necelých 6,3 milionu lidí, napsala agentura AP.

V Indii zemřelo v souvislosti s covidem-19 za poslední den přes 1000 lidí. Celkově tak úřady této země s 1,35 miliardy obyvatel zaznamenaly 71.642 obětí viru, což je třetí nejvyšší světový počet rovněž po USA a Brazílii.

Indie již necelý měsíc registruje nejvyšší denní přírůstky počtu nakažených ze všech světových států. Ačkoliv tam za posledních 30 dní přibyly asi dva miliony případů a virus se začíná šířit i v menších městech a vesnicích, indická vláda pokračuje v uvolňování ochranných restrikcí ve snaze obnovit tamní ekonomiku, která se v důsledku pandemie smršťuje rychleji, než hospodářství jiných velkých států.

Dnes byl například po pětiměsíční pauze uveden do provozu rozsáhlý systém metra v metropoli Dillí. Do vlaků smí nastoupit pouze lidé bez symptomů nákazy, musí nosit roušky a snažit se od sebe udržovat co největší odstup. Zřízenci rovněž kontrolují cestujícím teplotu. Metro v Dillí přepravovalo před pandemií průměrně 2,6 milionu lidí denně.