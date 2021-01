Německo hlásí 12.690 nových případů nákazy, Británie přes 50.000

Berlín - Německo ohlásilo za pátek 12.690 případů nákazy novým koronavirem a 336 úmrtí. S odvoláním na Institut Roberta Kocha (RKI) to dnes uvedla agentura Reuters. O den dříve to bylo 22.924 nových případů nákazy a 553 úmrtí pacientů s covidem-19. V předchozích dvou dnech země vykázala pokaždé více než 30.000 nově nakažených. Británie má pátý den více než 50.000 nakažených.

Od začátku pandemie se v Německu nakazilo 1,755.351 lidí, z nichž 33.960 zemřelo.

V Německu od poloviny prosince platí přísná celostátní karanténa, která zahrnuje uzavírku škol i všech podniků, které nenabízejí nezbytné zboží či služby. Platí také limit ohledně kontaktu lidí z různých domácností. Tvrdé restrikce mají platit nejméně do 10. ledna.

Po přepočtu na obyvatele má Německo výrazně méně případů nákazy novým koronavirem než Česká republika.

Británie má pátým dnem více než 50.000 případů nákazy

Svaz britských učitelů vyzval vládu premiéra Borise Johnsona, aby prodloužila výuku na dálku nejméně o dva týdny. Británie pátým dnem hlásí dalších více než 50.000 případů nákazy novým koronavirem za 24 hodin a podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse se v počtu úmrtí dostala před Itálii, uvedla dnes agentura AP.

Kvůli rychlému růstu počtu případů v Londýně ministr školství Gavin Williamson ustoupil a v případě Londýna rozhodl, že se školní třídy pro děti do 11 let v pondělí neotevřou, jak to bylo naplánováno. Všechny londýnské školy mají zůstat příští týden zavřené.

Školské odbory po své dnešní schůzi chtějí, aby toto opatření bylo z obav o zdraví učitelů i dětí rozšířeno na celou Anglii. Vláda by podle nich měla nechat školy zavřené nejméně 14 dní a povolit výuku na dálku. "Plníme jako odbory svou povinnost a informujeme naše členy, že mají právo odmítnout práci v nebezpečných podmínkách, které ohrožují jejich zdraví i zdraví celé školní komunity," oznámil generální tajemník odborů Kevin Courtney. Jeho organizace zastupuje kolem 450.000 učitelů a zaměstnanců ve školství.

Úřady v Britániii dnes hlásí 57.725 nově nakažených za uplynulý den. S covidem-19 tam už zemřelo téměř 75.000 lidí.

Vládní vědecká poradní skupina po svém předvánočním setkání oznámila, že by školy měly zůstat uzavřené, má-li se snížit přenos nákazy. Británie se potýká s velkým počtem nových případů mimo jiné kvůli nové mutaci viru, která podle vědců může přenos zvýšit až o 70 procent. Vyskytuje se hlavně v Londýně a okolí, což Williamsona donutilo k rozhodnutí o londýnských školách.

V ostatních částech Anglie se mají základní školy otevřít žákům v pondělí, střední školy zůstávají zavřené. Počítá se přitom s tím, že studenti, které letos čekají zkoušky, se vrátí 11. ledna. Ostatní o týden později.

Mnoho britských nemocnic je na pokraji svých kapacit a znovu se zprovozňují polní nemocnice, které byly připraveny pomoci na jaře a později byly uzavřeny.

Británie 8. prosince začala očkovat zdravotníky a seniory vakcínou firem Pfizer a BioNTech a v pondělí má začít očkovat další schválenou vakcínou vyvinutou na Oxfordské univerzitě ve spolupráci s firmou AstraZeneca. Prozatím bylo naočkováno přes milion lidí a Británie chce v budoucnu týdně očkovat až dva miliony lidí.

V Rusku přibylo 26.301 infikovaných, na Ukrajině 5038

V Rusku přibylo za pátek 26.301 potvrzených případů nákazy. Celkem tak země se 146 miliony obyvatel eviduje přes 3,2 milionu infikovaných, informoval dnes operativní štáb. Na Ukrajině podle dnešního sdělení ministerstva zdravotnictví za uplynulý den zaznamenali dalších 5038 případů nákazy. Od propuknutí pandemie testy v zemi s přibližně 42 miliony obyvatel koronavirus potvrdily u 1,069.517 lidí.

Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško dnes oznámil, že v rámci programu masové vakcinace proti koronaviru se už v Rusku nechalo očkovat více než 800.000 obyvatel. Očkování podle něj pokračuje i mezi osobami staršími 60 let. Předseda vlády Michail Mišustin už v polovině prosince řekl, že vakcinace se rozbíhá v celé zemi, a zároveň ujistil, že je dobrovolná a bezplatná.

Ruský operativní štáb dnes také sdělil, že za poslední den zemřelo s nemocí covid-19, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2, dalších 447 lidí. Od začátku pandemie tak nejrozsáhlejší země světa dohromady eviduje 58.002 úmrtí spojených s koronavirem.

Na druhé straně za pátek přibylo dalších 18.897 pacientů, kteří se z covidu-19 vyléčili. Celkem se už v Rusku z této nemoci vyléčilo bezmála 2,6 milionu nakažených.

Na Ukrajině podle dnešního sdělení ministra zdravotnictví Maksyma Stepanova zemřelo za uplynulých 24 hodin v souvislosti s koronavirem dalších 51 lidí, zatímco 2606 pacientů se vyléčilo. Od začátku pandemie už v zemi s covidem-19 zemřelo 18.731 pacientů, zatímco 722.615 se jich vyléčilo.

Řecko od neděle zpřísní opatření

V Řecku vstoupí v neděli ráno v platnost rozsáhlé zostření omezujících opatření s cílem zbrzdit šíření koronavirové nákazy. Končí tak řada uvolnění, která byla přijata kvůli vánočním svátkům a silvestru. Zpřísnění mají zatím trvat do 11. ledna. Podle agentury DPA to dnes řekl mluvčí vlády Stelios Petsas.

Především začne platit rozšířený zákaz nočního vycházení v době od 21:00 do pěti hodin ráno. Opět zůstanou zavřené kostely, kadeřnictví a knihkupectví. Odpadá i dosavadní možnost objednávat si telefonicky zboží a jejich následné vyzvednutí.

"Boj proti koronaviru pokračuje, proto přecházíme do protiútoku," řekl dnes dopoledne v televizi vládní mluvčí.

Řecko zavedlo přísná omezující opatření od začátku listopadu. Vycházet z domu mohou pouze ti, kteří o tom předem informují příslušnou SMS civilní obranu. Povoleny jsou jen cesty do práce, návštěvy u lékaře, nakupování potravin, cvičení a venčení psů. Cestování mezi 13 řeckými regiony bez závažného důvodu je zakázáno.

Řecko s přibližně 11 miliony obyvatel má ve srovnání s ostatními evropskými státy stále nízký počet lidí nakažených novým koronavirem; za uplynulých 24 hodin bylo hlášeno méně než 600 nových případů. Nicméně v zemi je velmi nízký počet lůžek na jednotkách intenzivní péče, a proto se vláda snaží mimořádně přísnými kroky tempo šíření infekce co nejvíce zbrzdit.

Nizozemsko začne očkovat dříve

Nizozemsko, které jako jediná země Evropské unie zatím ještě nezačalo s očkováním, mění plány a místo 8. ledna se do očkování pustí příští týden. Úřady k tomu přiměl tlak odborníků i veřejnosti, uvedla dnes agentura DPA. Jako první přijde na řadu 30.000 zdravotníků pracujících v nemocnicích.

Agentura AP uvádí, že nemocnice mají problémy kvůli vysokému počtu nakažených zaměstnanců. "Pracovníci na odděleních intenzivní péče proto budou první skupinou, která se bude očkovat," uvedla nizozemská vláda v prohlášení.

DPA také píše, že ve skladovací hale ve městě Oss na východě země už několik dní leží nevyužitých 175.000 dávek očkovací látky od firem BioNTech a Pfizer. Po symbolickém začátku stanoveném na 8. ledna se původně mělo ve větší míře začít očkovat teprve 18. ledna ve 25 centrech v zemi. Jako první měli vakcínu dostat zaměstnanci domovů s pečovatelskou službou, zdravotníci z nemocnic měli být očkováni později. Ministerstvo zdravotnictví dosud tvrdilo, že zahájit vakcinaci dříve není možné.

Zástupci nemocnic a zdravotníci z jednotek intenzivní péče ale požadovali, aby se s očkováním personálu poskytujícího akutní péči začalo co nejdříve, protože nemocnice jsou pod neudržitelným tlakem.

Nizozemsko zavedlo 14. prosince na pět týdnů plošnou uzávěru. Přírůstky nově nakažených klesají, odborníci však upozorňují, že pacientů v nemocnicích bude ještě přibývat.

Vatikán začne očkovat zřejmě v polovině ledna

Vatikán začne s očkováním zřejmě v druhém lednovém týdnu. S odvoláním na vatikánské úřady o tom dnes informovala agentura AFP. Dodávka vakcíny by měla stačit na pokrytí celé potřeby Svatého stolce. Zda se nechá naočkovat i papež ale vatikánské orgány neupřesnily. Vatikán by měl obdržet zhruba 10.000 dávek vakcíny od společností Pfizer a BioNTech.

Ve svém vánočním poselství označil papež František rychlý vývoj vakcíny za "světlo naděje". Hlava katolické církve vyzvala také k solidárnímu sdílení očkovacích dávek mezi bohatšími a chudšími zeměmi.

Úřady oznámily, že přednostně budou očkováni zdravotníci, senioři a osoby v častém styku s veřejností. Očkování z vatikánské zásoby ale zřejmě obdrží i několik tisíc zaměstnanců vatikánských úřadů a nemocnic. Vatikán je nejmenším státem světa, má méně než 1000 obyvatel.

S očkováním začala také sousedící Itálie. Podle tamního lékového regulátora AIFA země dosud obdržela na 480.000 dávek vakcín. Oočkováno bylo do páteční půlnoci 45.667 lidí.

Indie schválila první vakcínu pro nouzové použití

Indie oficiálně potvrdila schválení první vakcíny pro nouzové použití proti koronaviru SARS-CoV-2. Jde o očkovací látku vyvinutou ve spolupráci britské firmy AstraZeneca a Oxfordské univerzity. Podle agentury Reuters to dnes sdělil indický ministr informací Prakáš Džávadékar.

Ministr novinářům potvrdil dosud neoficiální informaci, že zmíněnou vakcínu schválil v pátek pro nouzové použití indický lékový úřad. Řekl však také, že na schválení ještě čekají další tři očkovací látky. Kromě už dříve zmiňovaného preparátu Covaxin místní společnosti Bharat Biotech jde o ruskou vakcínu Sputnik V a o látku ZyCoV-D indické farmaceutické společnosti Zydus Cadila.

Covaxin podle dnešní informace agentury Reuters už experti lékového úřadu ke schválení doporučili.

Reuters v pátek s odvoláním na nejmenovaný zdroj napsal, že místní farmaceutická firma SII už vytvořila zásoby více než 50 milionů dávek vakcíny od firmy AstraZeneca. Zdroj dodal, že distribuce očkovací látky do jednotlivých indických států by mohla začít dnes, což však úřady zatím nepotvrdily.

Očekává se, že Indický ústav pro kontrolu léčiv (CDSCO) záhy oznámí dávkování a další podrobnosti kolem očkování. Společnost SII požádala o schválení režimu aplikování dvou plných dávek vakcíny s odstupem přibližně 28 dnů.

Druhý nejlidnatější stát světa Indie registruje od začátku pandemie dohromady už více než deset milionů potvrzených případů nákazy koronavirem a v současné době tak má po Spojených státech druhý nejvyšší počet celkem infikovaných. Proto se také indická vláda usilovně snaží o co nejrychlejší zahájení vakcinace proti infekci.

Japonsko zvážil opětovný stav nouze

Japonská vláda na žádost čtyř prefektur, včetně Tokia, zváží možnost opětného vyhlášení stavu nouze kvůli šíření koronaviru SARS-CoV-2. Podle agentury Kjódó to dnes řekl ministr pro boj s koronavirem Jasutoši Nišimura.

"Shodli jsme se, že jsme se ocitli ve vážné situaci, která nás nutí, abychom zvážili vyhlášení stavu nouze," sdělil Nišimura novinářům po schůzce s guvernérkou Tokia Juriko Kóikeovou a s představiteli tří sousedních prefektur. V těchto regionech opětný rychlý nárůst počtu lidí nakažených koronavirem vyvolal problémy ve zdravotnickém systému.

Ministr nicméně na tiskové konferenci dodal, že vláda ještě předtím, než přijme rozhodnutí, bude chtít slyšet názor expertů.

Premiér Jošihide Suga se zatím odmítá k otázce vyhlášení dalšího stavu nouze vyjadřovat. Očividně je zdrženlivý kvůli možnému dopadu tohoto opatření na ekonomiku, která začala vykazovat známky zotavování z dopadů pandemie způsobené koronavirem.

Japonská vláda vyhlásila kvůli šíření koronavirové infekce stav nouze loni v dubnu nejprve v několika z celkových 47 prefektur, včetně Tokia a Ósaky, a posléze ho rozšířila na celou zemi. Toto opatření pak zcela zrušila koncem května.

Nišimura na dnešní schůzce guvernéry čtyř prefektur vyzval, aby přiměli restaurace končit podávání alkoholických nápojů do 19:00 a ve 20:00 zavírat. Slíbil přitom, že vláda má v úmyslu restauracím, které budou spolupracovat, zvýšit kompenzace. Guvernéři by také měli nabádat své obyvatele, aby bez závažných důvodů nevycházeli ven.

Tokio, které v poslední době zaznamenává rychlé šíření nákazy, dnes hlásilo za pátek dalších 814 infikovaných, přičemž v celé zemi jich přibylo více než 3000. Ve čtvrtek hlavní město zaregistrovalo rekordních 1337 nových infekcí, přes 1000 je to přitom poprvé od začátku pandemie. Celkem se v japonském hlavním městě doposud nakazilo 61.774 lidí.

Podobná rekordní čísla vykazují v posledních dnech i další tři prefektury, jejichž představitelé dnes společně s Kóikeovou jednali s Nišimurou o vyhlášení stavu nouze.

Vietnam zachytil první případ nakažlivější varianty koronaviru

Vietnamští hygienici evidují první případ nakažlivější varianty viru SARS-CoV-2, která se v posledních týdnech rychle šíří v Británii. Dnes o tom informuje agentura Reuters. Nakazila se 44letá žena, která se do Vietnamu vrátila právě z Británie.

Po příjezdu ženu poslali do karantény a testy u ní 24. prosince prokázaly koronavirus, konkrétně jeho variantu známou jako VOC 202012/01, uvedlo vietnamské ministerstvo zdravotnictví.

Uvedená varianta viru obsahuje genetickou mutaci, která vede k tomu, že se virus šíří mezi lidmi snadněji. Podle vědců je u ní pravděpodobnost přenosu o 40 až 70 procent vyšší než u původního viru. Mnoho zemí kvůli tomu přerušilo dopravní spojení s Británií.

Díky přísným karanténním opatřením a trasování se Vietnamu podařilo rychle zabrzdit šíření koronaviru. Tato asijská země, která má asi 96 milionů obyvatel, doposud eviduje 1474 případů nákazy a 35 úmrtí pacientů s koronavirem.