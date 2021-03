Německo hlásí 11.912 nakažených, Maďarsko nejvíc tři měsíce

Berlín - V Německu za posledních 24 hodin přibylo 11.912 nových případů koronavirové infekce a 359 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI), který přesně před týdnem hlásil 11.869 nově infikovaných a 385 zemřelých po nákaze koronavirem. Maďarské zdravotní úřady dnes informovaly o 6278 nových případech covidu-19 za posledních 24 hodin. Jde o nejvyšší denní přírůstek za tři měsíce. Řecko zpřísní svůj systém povolení pro pohyb mimo bydliště .

Německo hlásí 11.912 nově nakažených, podobně jako před týdnem

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 11.912 nových případů koronavirové infekce a 359 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI), který přesně před týdnem hlásil 11.869 nově infikovaných a 385 zemřelých po nákaze koronavirem.

Počet nově nakažených nahlášených za uplynulých sedm dnů na 100.000 obyvatel byl dnes ráno 64,7, přičemž o den dříve byl tento důležitý ukazatel vývoje epidemie na hodnotě 64,0. Rekordních 197,6 evidoval RKI 22. prosince.

Dosud nejvíce zemřelých, 1244, hlásilo Německo 14. ledna. Z 18. prosince pak pochází dosavadní maximum 33.777 nově nakažených, ale to zahrnovalo i 3500 dodatečně hlášených případů.

RKI registruje od začátku koronavirové pandemie v zemi s 83 miliony obyvatel dohromady 2,471.942 potvrzených případů infekce, zhruba 2,283.400 nakažených se už mezitím vyléčilo. Po napadení virem SARS-CoV-2 zemřelo v Německu dosud 71.240 lidí.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu podle RKI momentálně činí 0,93. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 93 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu.

FAZ: Německo začne očkovat vakcínou AstraZeneca i seniory

Německo již brzy začne proti nemoci covid-19 očkovat seniory starší 65 let také preparátem společnosti AstraZeneca. Podle informací listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) to doporučí německá očkovací komise Stiko, která by své stanovisko mohla oznámit ještě dnes. AstraZeneca byla v Německu dosud používána jen pro osoby mladší 65 let, neboť Stiko nebyla přesvědčena o účinnosti vakcíny u starších ročníků.

Stanovisko k použití vakcíny AstraZeneca vyhotovila očkovací komise podle FAZ ve středu, do nynějšího poledne pak byl stanovena lhůta pro interní hlasování, od kterého se ale očekává souhlas. Poté by měla Stiko informovat příslušné instituce, úřady a také spolkové země, které si očkování samy organizují.

Již ve středu použití této látky avizoval německý ministr zdravotnictví, který odkázal na přesvědčivé výsledky studií v Anglii a Skotsku. Poznamenal, že dosud taková data nebyla k dispozici, proto Německo postupovalo opatrněji a používalo pro imunizaci seniorů jen vakcíny Pfizer/Biontech a Moderna.

Po středečním jednání s premiéry spolkových zemí o použití vakcíny AstraZeneca pro starší ročníky hovořila také kancléřka Angela Merkelová. Ta rovněž řekla, že Německo chce plně využívat lhůty mezi prvními a druhými dávkami vakcín, aby bylo možné co nejrychleji poskytnout první dávku co největšímu počtu osob. V případě látky AstraZeneca je možný rozestup až 12 týdnů.

Maďarsko má nejvyšší denní přírůstek nakažených za tři měsíce

Maďarské zdravotní úřady dnes informovaly o 6278 nových případech covidu-19 za posledních 24 hodin. Jde o nejvyšší denní přírůstek za tři měsíce, uvedla agentura Reuters. Po nákaze koronavirem za poslední den zemřelo 152 lidí. Maďarská vláda dnes oznámila, že kvůli zhoršení epidemické situace se od pondělí v zemi na dva týdny uzavře většina obchodů. Kabinet také rozhodl o uzavření školek a základních škol až do 7. dubna, informovala maďarská tisková agentura MTI.

V Maďarsku nyní platí noční zákaz vycházení a omezení shromažďování, část školáků se učí na dálku, hotely jsou zavřené a restaurace mohou vydávat pouze jídlo s sebou. Od pondělí se podle dnešního rozhodnutí vlády na dva týdny uzavřou také obchody vyjma těch nezbytných. Opatření se nevztahuje na supermarkety, lékárny a čerpací stanice. Až do 7. dubna, tedy do konce velikonočních prázdnin, se uzavřou školky a základní školy.

Minulý týden začalo Maďarsko jako první země Evropské unie očkovat vakcínou proti covidu-19 od čínské firmy Sinopharm a ještě předtím nasadilo také ruskou vakcínu Sputnik V. Nouzové použití ani jednoho z těchto přípravků nebylo dosud schváleno Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Maďaři kromě toho očkují vakcínami od výrobců Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, které unijním schvalovacím procesem prošly. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó dnes podle MTI oznámil, že Budapešť převzala novou zásilku 280.000 dávek Sputniku V.

V maďarských nemocnicích je aktuálně přibližně 6550 pacientů s covidem-19 a přes 630 z nich je připojeno na plicní ventilátory, uvedla MTI. K dnešnímu dni v Maďarsku z celkových bezmála deseti milionů obyvatel dostalo přes 785.000 osob alespoň první dávku některé z vakcín. Dohromady se od loňského roku v zemi koronavirus potvrdil u více než 446.000 lidí a s covidem-19 zemřelo 15.476 nemocných. Podobně lidnatá Česká republika eviduje od začátku šíření koronaviru 1,28 milionu případů a přes 21.000 úmrtí. Zdravotníci dosud v Česku podle údajů ministerstva zdravotnictví aplikovali přes 735.000 dávek vakcíny. Obě potřebné dávky dostalo přibližně 251.000 lidí.

Řecko zpřísní svůj systém povolení pro pohyb mimo bydliště

Řecká vláda se rozhodla ode dneška zpřísnit systém povolování a registrace pohybu mimo bydliště, aby zamezila šíření nákazy koronavirem. Informuje o tom deník I Kathimerini. Od loňského roku se Řekové musí zaregistrovat skrze sms zprávu, když opouští své bydliště. Ve středu země zaznamenala nejvyšší denní přírůstek nakažených koronavirem od začátku roku.

Povinná registrace skrze sms zprávu platí v celé zemi, a to včetně regionů, kde panuje příznivá epidemická situace. Před odchodem z bytu musí Řekové zaslat na dispečink zprávu, která obsahuje důvod pohybu mimo bydliště. Registraci pak může zkontrolovat policie. Za porušení povinnosti hrozí pokuta 300 eur (zhruba 8000 korun).

Zpřísnění se týká jen některých důvodů cest. Lidé, kteří ode dneška ohlásí pohyb mimo bydliště kvůli nákupu potravin či návštěvě banky nebo pošty, se mohou zdržovat jen na území obce, kde žijí, nebo maximálně dva kilometry od místa bydliště. Osoby, jež zaregistrovaly odchod z domu kvůli venčení psa či procházce, se nesmí přesouvat automobilem či jinými dopravními prostředky.

Vláda se také rozhodla zkrátit o hodinu zákaz nočního vycházení o víkendu.

Systémem povinné registrace se vláda snaží snížit mobilitu lidí a přenos nákazy koronavirem. Další opatření platí podle vyhodnocení epidemické situace v jednotlivých regionech. V nejvyšším stupni omezení se nyní nachází hlavní město Atény a jeho okolí.

Řecko ve středu ohlásilo nejvyšší denní přírůstek počtu nakažených koronavirem od začátku roku. Za 24 hodin bylo odhaleno 2702 nových nakažených. Na konci února ale Řecko, kde žije stejně jako v Česku zhruba 10,7 milionu obyvatel, vykazovalo jedno z nejpomalejších temp šíření epidemie. Počet nakažených za 14 dní na 100.000 obyvatel činil 148 osob, v ČR byl stejný ukazatel téměř devětkrát vyšší. Od začátku epidemie se v Řecku nakazilo 198.000 osob, z nichž téměř 6600 zemřelo. První dávku vakcíny proti covidu-19 dostalo již zhruba 650.000 lidí, obě dávky zdravotníci aplikovali 350.000 osob.