Německo doporučuje vakcínu Johnson & Johnson především pro starší 60 let

Berlín - Německo bude vakcínu proti nemoci covid-19 od společnosti Johnson & Johnson používat především pro starší 60 let, mladší ji mohou dostat po konzultaci s lékařem a na vlastní riziko. Po jednání se spolkovými zeměmi to dnes oznámil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Důvodem jsou případy mozkové žilní trombózy hlášené u očkovaných. Ke stejnému opatření přistoupilo Německo i u preparátu od společnosti AstraZeneca, který je rovněž určen pro starší 60 let.

"Existují velice ojedinělé vedlejší účinky, které ale bereme velmi vážně," řekl Spahn o látce Johnson & Johnson na dnešní tiskové konferenci. O problému jednal s ministry zdravotnictví z jednotlivých spolkových zemích. Dohodli se, že budou respektovat doporučení Stálé očkovací komise (Stiko), aby se vakcína Johnson & Johnson používala především pro starší 60 let.

Spahn se zemskými kolegy shodl rovněž na tom, že u vakcíny Johnson & Johnson nebude dodržována očkovací přednost. Vakcínu tedy může dostat každý, kdo o ni požádá. Stejně Německo postupuje i u očkování od AstraZeneky. Vakcíny společností Pfizer/BioNTech a Moderna podává Německo přednostně vybraným skupinám, mezi které patří senioři, zdravotníci, učitelé či nemocní. Zpřístupnit imunizaci všem chce Spahn během června.

Očkování v 83milionovém Německu postupuje podle Spahna rychlým tempem. Ještě dnes ministr očekává zprávu, že první dávku vakcín dostal každý třetí obyvatel země.