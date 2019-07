Berlín - Německo debatuje o posílení bezpečnosti na koupalištích kvůli častým násilným incidentům. Ve hře je i zavedení zvláštní policejní ochrany. V současnosti na bezpečnost na některých koupalištích a plovárnách dohlížejí soukromé firmy, vyplývá z informací agentury DPA. Podle berlínského zastupitele z liberální strany (FDP) Marcel Luthe by se měla o bezpečnost na koupalištích v hlavním městě Německa starat speciální policejní jednotka.

Podle DPA se v červnu zvýšil počet incidentů na koupalištích. Nechyběly ani spory s použitím nožů, útoky na plavčíka nebo přelézání plotů na už přeplněná koupaliště. Vzhledem k počtu návštěvníků a koupališť a plováren jde ale o ojedinělé případy, zdůrazňuje DPA.

Poslanec Luthe kritizuje, že berlínská radnice dosud přenechává řešení konfliktů na veřejných plovárnách soukromým bezpečnostním agenturám. To však podle něj vytváří podmínky ke vzniku konfliktů.

Některá koupaliště v Německu musela být podle DPA v červnu vyklizena, protože si návštěvníci vjeli do vlasů. Na některé berlínské plovárny musela být v minulosti přivolána policie.

Podle mluvčího berlínských koupališť Matthiase Oloewa se však situace mezitím uklidnila. Lutheho myšlenku zavedení "plovárenské policie" Oloew odmítá, neboť provozovatelé koupališť podle něj pro posílení bezpečnosti dělají dost.

Už několik let je na koupalištích v berlínských částech Neukölln a Kreuzberg, kde žije značný počet přistěhovalců, viditelná zvýšená přítomnost lidí ze soukromých bezpečnostních agentur. Muži v polokošilích s nápisem Security stojí u vchodu u bazénů a často provádějí ve dvojicích pochůzky po loukách. Přínosem je už jejich samotná přítomnost a cílem včas rozpoznat konflikty a urovnávat je. Stráž u vchodu rovněž prohledává tašky návštěvníků. I milovníci melounů tak musí své nože na ovoce nechat doma.

Mnoho statných hlídačů má turecké nebo arabské kořeny, což má tu výhodu, že diskuse při rozmíškách na okraji bazénu mohou vést například v turečtině. Více jazyků ovládají také příslušníci z protikonfliktního týmu Cool am Pool. Když to vše nepomůže, je přivolána policie, která je hned na místě, argumentuje Oloew.

Také berlínský kulturolog Wolfgang Kaschuba, který se zaměřuje na život ve velkoměstě, považuje myšlenku policejní přítomnosti na koupalištích za nesmyslnou. Kromě toho odmítá tezi některých komentátorů, že problémy vyvolávají především mladí migranti. "Týká se to všech," tvrdí Kaschuba.

Podle Kaschuby dnes koupaliště na rozdíl od minulosti přitahují lidi ze všech společenských vrstev a věkových skupin. Vzhledem k rozdílným životním stylům tak vzniká i více třecích ploch. "Koupaliště se mění společně se společností," zdůrazňuje expert.

Lidé podle něj hájí své zájmy sebevědoměji a také bezohledněji než dříve. "Spory se dnes vedou o to, co je legitimní: jaká hudba a jak nahlas, nahota nebo burkini, nechat na sebe cákat," vysvětluje Kaschuba. Veřejné koupaliště je také scénou pro předvádění. To vše jsou znaky živoucí společnosti, i když je pak třeba řešit konflikty, uzavírá expert.

Německá koupaliště, na nichž se naposledy vyskytly problémy, řeší situaci různě. Některé chtějí ostrahu zavést nebo navýšit počet jejích členů. V Kehlu na hranici s Francií zasahují na koupalištích konfliktní týmy ze sousedního francouzského Štrasburku. Kromě toho tu ohlásili i silnější policejní přítomnost, což by mohlo potěšit Lutheho, a instalaci ostnatého drátu na plot kolem koupaliště, poznamenala DPA.