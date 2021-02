Německo ČR považuje za vysoce rizikovou, zavádí kontroly hranic

Berlín - Německo zařadilo Českou republiku na seznam oblastí s vysokým výskytem mutací koronaviru. Od neděle, kdy rozhodnutí vstoupí v platnost, proto budou na hranicích obou zemí obnoveny stálé hraniční kontroly a zpřísní se podmínky pro vstup do země. Sasko kvůli tomu každodenní přeshraniční dojíždění za prací umožní jen zdravotníkům a pracovníkům v zemědělství, Bavorsko zatím českým pendlerům dojíždění nezakazuje.

Nové a přísnější hodnocení vydané berlínským Institutem Roberta Kocha (RKI) znamená, že letečtí, autobusoví či železniční dopravci již nebudou smět dopravovat pasažéry z Česka do Německa. Zákaz se nevztahuje na německé občany a cizince, kteří v Německu žijí. Padne rovněž výjimka pro tranzitní cestující, kteří dosud mohli Německem projet bez testu. Bez testu se neobejdou ani dopravci zboží, kteří dosud rozbor nepotřebovali žádný. Po příjezdu z Česka do Německa bude kromě některých výjimek navíc nutné nastoupit do karantény, jako tomu bylo již nyní.

Konkrétní podobu výjimek ještě stanovují samy spolkové země. Do Saska, které s Českem sdílí jižní hranici, mohou od neděle dojíždět jen čeští zaměstnanci ve zdravotnictví, pečovatelství a v zemědělství, a to za podmínky každodenního testování. Kromě zmíněných výjimek se na všechny české pendlery a také na přeshraniční školáky a studenty prozatím do 7. března vztahuje čtrnáctidenní karanténa bez možnosti zkrácení.

Spolková země proto všem českým pracovníkům, kteří kvůli omezením nemohou či nechtějí dojíždět, nabízí příspěvek na ubytování v Německu, který se v případě nutnosti vztahuje i na jejich rodinné příslušníky.

Bavorsko, rozkládající se podél jihozápadu Česka, prozatím přeshraniční dojíždění za prací českým pendlerům jako Sasko neomezí. Tamní ministr zdravotnictví Klaus Holetschek však uvedl, že Češi vedle pravidelného testování budou muset jezdit do práce přímou cestou a bez zastavení.

Nadále je ovšem možné, že Bavorsko přístup k českým pendlerům, kterých je podle německého úřadu práce v této spolkové zemi 22.000, ještě přehodnotí.

České dráhy kvůli novému statutu ČR o víkendu obousměrně přeruší provoz všech vlaků mezi Českem a Německem, a to do odvolání. Kromě mezistátních expresů nebudou jezdit ani regionální spoje do Bavorska a Saska. Německý dopravce Deutsche Bahn kvůli přísnějšímu epidemickému hodnocení Česka od neděle pozastaví dálkové spoje linky EC mezi Berlínem a Prahou.

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA dnes zopakovalo varování, že kontroly na hranicích naruší dodavatelský řetězec. Spolkový svaz přepravy zboží, logistiky a odvozu odpadu (BGL) volá po praktické a rychlé testovací strategii na přechodech. Jinak podle něj hrozí prázdné regály v supermarketech.