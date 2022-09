Německo chce s Izraelem spolupracovat na budování protivzdušné obrany

Berlín - Německo chce s Izraelem spolupracovat při budování své protivzdušné obrany. Dnes to po jednání s izraelským premiérem Jairem Lapidem prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz, který výslovně zmínil izraelský protiraketový systém Arrow 3. Lapid následně potvrdil, že obě země obrannou spolupráci prohloubí. Scholz na konci srpna představil v Praze projekt evropské protivzdušné obrany, o kterém již Německo se svými sousedy jedná.

"Chceme s Izraelem úžeji spolupracovat v obraně, zejména v protivzdušné," řekl Scholz, který se v této souvislosti zmínil o pokročilém izraelském systému Arrow 3. Lapid prohloubení spolupráce potvrdil. "Možná to zní jako ironie historie, že právě Německo a Izrael spolupracují ve vojenské oblasti," poznamenal s odkazem na německou nacistickou minulost.

Scholz v srpnovém projevu na Karlově univerzitě hovořil o svých představách budoucnosti demokratické Evropy. Jako hrozbu zmínil nedostatečnou vzdušnou obranu, do které by rád zapojil ostatní evropské země. "A Německo bude tuto budoucí protivzdušnou obranu navíc koncipovat tak, aby se na ní mohly podílet, pokud o to budou mít zájem, i evropští sousedé, například Poláci, pobaltské země, Nizozemci, Češi, Slováci nebo naši skandinávští partneři," řekl Scholz. Krátce po kancléřově projevu německá média s odvoláním na vládní zdroje informovala, že Německo chce protivzdušnou obranu postavit na izraelském systému Arrow 3.

Arrow 3 je v současné době nejvyspělejším systémem obrany proti raketám dlouhého doletu, kterým Izrael disponuje. Balistické střely by měl zachytit dokud jsou stále mimo zemskou atmosféru a zlikvidovat jejich jaderné, biologické, chemické či konvenční hlavice blíže k místu odpalu. Jde o společný projekt izraelského ministerstva obrany a americké Agentury pro protiraketovou obranu. Izrael loni oznámil, že ve spolupráci s USA vyvíjí nový, ještě pokročilejší protiraketový štít Arrow 4.

Vedle zbrojní spolupráce jednali Scholz a Lapid také o energetické bezpečnosti, o jaderných rozhovorech s Íránem či o vzájemných vztazích Německa a Izraele. "Jsme blízcí strategičtí partneři a jsme přátelé," řekl Scholz. Zároveň poznamenal, že Německo nikdy nezapomene na plány nacistů vyhladit židovskou populaci.

Kancléř řekl, že vzájemné vztahy se v posledních týdnech výrazně prohloubily. Německo se mimo jiné dohodlo na odškodnění s příbuznými izraelských olympioniků, kteří zahynuli při teroristickém útoku palestinského komanda v Mnichově v září 1972.

Lapid se vrátil ke skandálu, kdy při srpnové návštěvě palestinský vůdce Mahmúd Abbás na tiskové konferenci se Scholzem řekl, že Izrael páchá na Palestincích holokaust. Podle Lapida bylo očividné, že byl Scholz zaskočen. Abbásova slova označil Lapid za ostudná a kancléři poděkoval za následnou podporu.

K energetické bezpečnosti Evropy, která po ruské invazi na Ukrajinu hledá nové zdroje plynu než z Ruska, Lapid řekl, že Izrael má zájem posílit evropskou nezávislost. Plyn z Izraele by podle něj mohl do Evropy proudit od nadcházejícího roku. Dodal, že v izraelských možnostech je nahradit asi deset procent někdejších ruských dodávek.

"Zvyšování podílu plynu, který není z Ruska, je pro nás důležité," řekl Scholz. Dodal, že vedle hledání nových dodavatelů musí Evropa vyřešit i technické problémy. Zmínil se přitom o budování LNG terminálů na německém pobřeží a také o výstavbě plynové infrastruktury na jihu Evropy.

Scholz s Lapidem se rovněž shodli, že nelze připustit, aby Írán získal jaderné zbraně. Kancléř v této souvislosti označil za politováníhodné, že Teherán nespolupracuje s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE).