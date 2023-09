Německo chce podle ministryně vnitra předejít hraničním kontrolám s ČR a Polskem

Berlín - Obnovení stálých hraničních kontrol s Českou republikou a Polskem by nejvíce dolehlo na místní obyvatele, tomu je potřeba ve spolupráci s Prahou a Varšavou předejít. Dnes to v rozhovoru se zahraničními novináři prohlásila německá ministryně vnitra Nancy Faeserová. Poznamenala, že společně s polským i českým kolegou učinila řadu opatření, jak v pohraničí kvůli migračnímu tlaku posílit namátkové kontroly i takzvaná skrytá pátrání.

"Spolupráce s polským i českým kolegou je dobrá. Provádíme (namátkové) kontroly na hranicích, provádíme společně skrytá pátrání, máme společná služební místa," řekla Faeserová s tím, že je ale proti znovuzavedení stálých kontrol. Ty přitom podle vzoru z německo-rakouské hranice požaduje konzervativní opozice, vládní představitelé Saska a Braniborska a také policejní odbory DPolG.

Na pomezí s Rakouskem provádí německá spolková policie stálé kontroly od roku 2015. Ty však nejsou plošné po celé délce hranic, ale pouze na vybraných přechodech. Na to, že by takové kontroly byly na hranici s Českem a Polskem rovněž pouze na některých místech, dnes upozornila i Faeserová. Hovořila také o dopadech na všední přeshraniční život.

"Vztahy mezi našimi zeměmi jsou v běžném životě skutečně velmi dobré, proto chceme stacionárním kontrolám předejít," řekla. Už covidová doba podle ní ukázala, jaké strašné dopady mělo na občany uzavření hranic a omezení přeshraničního cestování. "Proto děláme mnoho, jak posílit namátkové kontroly a skrytá pátrání," dodala německá ministryně.

Faeserová se zahraničními novináři dnes hovořila na téma říjnových zemských voleb v Hesensku, kde ministryně vede kandidátku sociálních demokratů (SPD). Otázce ostrahy hranic se proto podrobně nechtěla věnovat, neboť ji považuje za spolkovou záležitost, nikoli za regionální. Hesenský premiér Boris Rhein z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU), který vládne společně se Zelenými, ale z nelegální migrace učinil jedno z hlavních témat kampaně. "V Hesensku to nehraje žádnou velkou roli, Boris Rhein se to ale proti mně pokouší obrátit," řekla Faeserová o migraci.

Faeserová v rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag řekla, že kvůli rostoucímu počtu migrantů bez dokladů chce zřídit novou operativně-analytickou centrálu spolkové policie, která se zaměří na boj proti převaděčům. Řekla také, že společně s německými sousedy vytvoří operační skupinu, která se na pátrání proti pašerákům migrantů zaměří. Česko podle Faeserové se založením skupiny už souhlasilo. Německo už v letošním roce zadrželo kolem 1400 pašeráků.

Spolková policie upozorňuje, že migrační proud v posledních týdnech zesílil. Z velké části jde o občany Sýrie, Afghánistánu a Turecka, kteří do Německa míří po takzvané balkánské trase, a v čím dál větší míře opět i z Běloruska. Od ledna do července bez potřebných dokladů vstoupilo do Německa z polské strany 14.303 lidí, z české strany pak 7102.