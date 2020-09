Německo chce obnovit transevropské železniční spoje

Berlín - Evropu je i v rámci ochrany klimatu nutné propojit pomocí vysokorychlostních vlaků a nočních železničních spojů. Dnes to v Berlíně před začátkem železničního summitu unijních ministrů dopravy, zástupců Evropské komise (EK) a představitelů železničních společností prohlásil německý ministr dopravy Andreas Scheuer. Náměstek českého ministra dopravy Jan Sechter, který Česko na virtuální konferenci zastupuje, k tomu ČTK řekl, že Česká republika se na rozvoji transevropských spojení chce podílet a chce se stát křižovatkou železničních cest.

"Trans Europ Express, kterou mnozí Evropané znají, je sice minulostí, my ale tuto síť chceme obnovit a její jméno znovu použít," řekl Scheuer novinářům. Síť transevropských expresů Trans Europ Express (TEE) od 50. do začátku 90. let spojovala západní Evropu, následně ji nahradily vlaky EuroCity.

Scheuer obnovu sítě, kterou označuje jako TEE 2.0, považuje nejen za klíčové rozšíření dopravní obslužnosti Evropy, ale za důležitý krok k ochraně klimatu a k dosažení evropské neutrality emisí uhlíku. "Jízda vlakem je aktivní ochrana životního prostředí," řekl německý ministr.

"Chceme inovativní, propojenou, udržitelnou a digitální evropskou železniční dopravu," řekl Scheuer. Poukázal i na to, že nynější koronavirová krize je dokladem toho, jak významná je pro Evropu také nákladní železniční doprava. Tu je podle něj ale nutné zefektivnit cestou digitalizace a automatizace.

Česko podle Sechtera nechce stát stranou. Na dnešní konferenci chce náměstek českého ministra dopravy hovořit mimo jiné o tom, že Česko je připraveno podílet se na rozvoji železničních spojení nejen s pomocí stávající železnice, ale i budováním vysokorychlostních tras. Jako příklad stávajících spojů zmínil EuroCity Hungaria mezi Budapeští a severoněmeckým Hamburkem nebo vlaky jezdící přes Prahu mezi Berlínem a Vídní či Štýrským Hradcem, které by v budoucnu mohly obsluhovat i sever Itálie nebo Slovinsko.