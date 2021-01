Německo chce do pátku kvůli mutacím rozhodnout o zákazu vstupu

Berlín - Německá vláda se chce do pátku dohodnout na zákazu vstupu z oblastí s nakažlivějšími mutacemi koronaviru. Dnes to před neformálním jednáním unijních ministrů vnitra prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer. Česká republika sice zatím žádné zpřísnění podmínek neočekává, český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka dnes ale řekl ČTK, že situaci vnímá vážně.

Nová opatření, o kterých se v posledních dnech spekuluje, by měla být zaměřena výhradně na země s výskytem mutací považovaných za nakažlivější a nebezpečnější. Za takové oblasti Německo považuje Británii, Irsko, Jihoafrickou republiku, Brazílii a Portugalsko, brzy by takto ale Berlín mohl označit i Dánsko s Nizozemskem.

Seehofer již v úterý hovořil o tom, že vláda debatuje o omezení počtu příletů do země téměř na nulu s cílem zabránit šíření nakažlivějších variant koronaviru. Tyto mutace Berlín považuje za značnou hrozbu, která může zvrátit příznivý epidemický vývoj.

Dnes Seehofer řekl, že Německo chce nyní ještě více přitvrdit vůči oblastem s koronavirovými mutacemi. Uvedl také, že Berlín nebude čekat na řešení v rámci celé Evropské unie. Podle informací DPA totiž nevzniká žádné celounijní opatření, které by vyhovovalo německým představám.

Zákaz vstupu z oblastí s mutacemi by Německo podle Seehofera mohlo přijmout takzvanou tichou procedurou, tedy bez nutnosti svolat vládu. Za schválený by takový zákaz byl považován tehdy, pokud by do určené lhůty žádný z resortů nebyl proti.

Česko, které bylo od loňského září pro Německo epidemicky rizikové, přesunul Berlín s účinností od uplynulé neděle do kategorie vysoce rizikové. Důvodem byla vysoká sedmidenní incidence, tedy počet případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Česko má podle bilance agentury Reuters sedmidenní incidenci 443, což je více než dvojnásobek proti hodnotě 200, kterou Německo považuje za kritérium pro označení vysoce rizikové oblasti. V Německu nyní poprvé od konce října klesl počet nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období pod stovku.

Přísnější hodnocení Česka znamená komplikaci především pro pendlery, kteří při dojíždějí za prací do Bavorska musí předkládat negativní test na koronavirus každých 48 hodin. Sasku postačují dva testy týdně.