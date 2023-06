Německo chce do Litvy natrvalo vyslat asi 4000 vojáků

Vilnius - Německo chce do Litvy natrvalo poslat asi 4000 vojáků, aby posílilo východní křídlo NATO. Dnes to při návštěvě Vilniusu oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podmínkou pro to je, aby vznikla potřebná infrastruktura pro ubytování příslušníků bundeswehru a aby měli kde cvičit, píše DPA.

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu Německo Litvě přislíbilo, že pro případ jejího napadení bude pro ni mít připravenou bojovou brigádu. Doposud bylo podle DPA sporné, zda tam němečtí vojáci mají být rozmístěni na stálo, což si velmi přála vláda ve Vilniusu. Nicméně Berlín se k tomu dlouho stavěl zdrženlivě.

Na základně v litevské Rukle je v současnosti 20 příslušníků německé brigády, ostatní jsou rozmístěni na různých místech Německa a v případě vyostření situace v Pobaltí se mají během deseti dnů přesunout do Litvy.

Litva sousedí na západě s ruskou Kaliningradskou oblastí, na jihu s Běloruskem.

Německá vláda událostí kolem vzpoury v Rusku nehodnotí, ale sleduje je

Německá vláda kancléře Olafa Scholze nijak nekomentuje ruské události týkající se ozbrojené vzpoury Jevgenije Prigožina a jeho žoldnéřů z Wagnerovy skupiny, situaci ale bedlivě sleduje. Dnes to na tiskové konferenci prohlásil vládní mluvčí Steffen Hebestreit. Uvedl také, že Berlín věří ve stabilizaci situace v Rusku.

"Německá vlády tyto události vůbec nehodnotí, podrobně je ale sledovala," řekl Hebestreit o Progožinově pochodu na Moskvu. Ozbrojené tažení nakonec Prigožin zastavil a ozbrojence odvolal zpět do vojenských táborů.

Na dotaz novinářů, zda Scholzova vláda některé ze stran ruského sporu držela palce, odpověděl Hebestreit, že na takový přístup byla situace příliš vážná. "Byly to velmi, velmi vážné události. Věříme, že nastane stabilizace situace. Věřím, že nikdo (z členů německé vlády) žádné straně nefandil, ale s soustředěně situaci sledoval," uvedl.

Novináře rovněž zajímalo, jak je vláda spokojená s prací šéfa Spolkové zpravodajské služby (BND) Brunem Kahlem. Podle médií BND dodala zprávu o vzpouře v Rusku se značným zpožděním až kolem sobotního poledne. Hebestreit to odmítl komentovat a řekl, že Scholz spolupracuje s důvěrou se všemi představiteli vládních agentur a úřadů.

Německá šéfka diplomacie Annalena Baerbocková, která je dnes v Lucemburku na setkání ministrů zahraničí členských zemí Evropské unie, novinářům řekla, že vzpoura způsobila masivní trhliny v ruské propagandě, boj o moc v Rusku však s jejím odezněním patrně neskončil. "Stále není zcela jasné, co se tam odehrává," řekla dnes novinářům.