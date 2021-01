Berlín - Německo by ve čtvrtek mohlo označit Českou republiku jako epidemicky vysoce rizikovou oblast, dosud Česko hodnotí jako rizikové. Pro cestující to znamená mít u sebe negativní test na koronavirus při překračování hranic, jeho dodatečné pořízení v Německu již nebude možné. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka dnes řekl ČTK, že pokud by Česko bylo skutečně prohlášeno jako vysoce rizikové, na výjimky pro pendlery by to dopad mít nemělo.

