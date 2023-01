Německo by nemělo bránit vojenské podpoře Ukrajiny, řekl vicekancléř Habeck

Berlín - Německo by nemělo stát v cestě vojenské podpoře Ukrajiny ze strany ostatních zemí. Řekl to dnes podle agentury Reuters německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck s poukazem na polské úsilí o koordinované dodávky bojových tanků Leopard německé provenience.

"Německo by se nemělo stavět do cesty jiným zemím, které se rozhodnou podpořit Ukrajinu, nezávisle na tom, jaká rozhodnutí přijme Německo," reagoval Habeck v Berlíně na otázky novinářů. Média poukazují na to, že předání tanků by vyžadovalo souhlas Německa s jejich reexportem.

Polský prezident Andrzej Duda ve středu ve Lvově oznámil, že Polsko se rozhodlo předat Ukrajině rotu tanků Leopard 2 v rámci mezinárodní koalice. Upozornil přitom, že musí být splněna také řada formálních požadavků.

V polském tisku se již dříve objevily zprávy, podle kterých by tanky Leopard německé výroby měla Ukrajině předat koalice západních států. Tanky Leopard 2 má ve výzbroji kromě německé a polské armády také Dánsko, Norsko, Španělsko či Kanada, anebo také Švédsko a Finsko, které však ještě nejsou členy Severoatlantické aliance. Nizozemsko, které dříve provozovalo stovky tanků, si v současnosti tanky Leopard 2 pronajímá od Německa. Řecko a Turecko se podle komentátorů nejspíše svých leopardů nevzdají vzhledem k napětí ve vzájemných vztazích.

Mluvčí německé vlády tento týden uvedl, že Berlín v současné době neplánuje poslat Ukrajině tanky Leopard 2, ale Habeck (Spojenectví 90/Zelení) to už dříve nevylučoval. Až dosud Západ i přes ukrajinské naléhání poskytoval zemi, která se od loňského února brání ruské ozbrojené agresi, jen tanky sovětské konstrukce či jejich modernizované verze.