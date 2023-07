Německo bude podle kancléře Scholze dávat na obranu dvě procenta HDP dlouhodobě

Berlín - Německo bude investovat do armády dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) dlouhodobě, jak se zavázaly členské státy Severoatlantické aliance. Dnes to na tiskové konferenci prohlásil kancléř Olaf Scholz. Dvouprocentní cíl splní Německo poprvé v roce 2024, a to i díky zvláštnímu zbrojnímu fondu zřízenému po napadení Ukrajiny ruskými vojsky. V této souvislosti také řekl, že Německo bude Ukrajinu nadále podporovat.

"Německo bude dávat na obranu dvě procenta HDP i po vyčerpání zbrojního fondu," řekl Scholz. Zbrojní fond, který stojí mimo rozpočet, má objem 100 miliard eur (2,4 bilionu Kč). Peníze jsou určeny na modernizaci armády a na nákup finančně náročného vybavení, jako jsou americké stíhačky F-35 nebo izraelský protiraketový systém Arrow 3. Po vyčerpání fondu bude nutné zvýšit zbrojní výdaje z řádného státního rozpočtu.

Německo dosud jako jiné alianční státy dvouprocentní cíl neplní, pro letošní rok se počítá s výdaji kolem 1,6 procenta HDP.

Ministr financí Christian Lindner nedávno řekl, že dvě procenta bude Německo plnit ve víceletém průměru. To podle něj znamená, že v jednom roce mohou být výdaje pod dvěma procenty, v dalším roce pak tuto hranici mohou naopak přesáhnout. Důvod využívání průměru podle Lindnera souvisí s investičními cykly v armádě.

Cíl vydávat nejméně dvě procenta HDP na obranné výdaje si v létě 2014 stanovily členské státy NATO na summitu ve Walesu. Reagovaly tak na měnící se bezpečnostní situaci poté, co Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a na východním křídle aliance v důsledku chování Moskvy výrazně vzrostlo napětí.

Vedle investic do armády Scholz přislíbil další pomoc Ukrajině, která od loňského února vzdoruje ruské invazi. Od začátku války do roku 2027 by dodávky zbraní napadené zemi ze strany spolkové republiky měly dosáhnout celkové výše až 17 miliard eur (405 miliard Kč).

"Hranice se nemění silou, to nemůžeme přijmout. Proto budeme nadále ekonomicky, humanitárně i zbrojně podporovat Ukrajinu, aby se mohla bránit," řekl. Dodal, že hospodářské následky války každý den doléhají i na obyvatele Německa.