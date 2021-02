Německo bude jednat o uvolnění restrikcí, Merkelová je proti

Berlín/Vídeň/Peking - Německá kancléřka Angela Merkelová bude dnes jednat s premiéry spolkových zemí o osudu karantény, která v zemi platí zatím do 14. února. Uvolnění stávající uzávěry podle médií nelze očekávat, Merkelová se totiž z obav z koronavirových mutací staví proti. V Rakousku začínají platit zpřísněná pravidla pro pendlery, kteří se budou muset jednou týdně nechat testovat na koronavirus, povinná bude i on-line registrace. Tým Světové zdravotnické organizace (WHO) před odletem z Číny předloží své závěry z vyšetřování původu koronaviru.

Na většině území Německa klesá počet nových případů odhalené koronavirové nákazy. V úterý hlásily úřady 3379 nově nakažených, což je několikanásobně méně než v Česku. Úměrně klesajícím denním bilancím infikovaných roste tlak na uvolňování koronavirové uzávěry.

Zdravotničtí experti oproti tomu vyzývají k obezřetnosti a varují před hrozbou, kterou představují nakažlivější varianty koronaviru šířící se po Evropě. Merkelová podle agentury DPA v úterý řekla, že podporuje uvolnění restrikcí nejdříve od 1. března, kdy bude epidemická situace jasnější. V době, kdy britská mutace koronaviru stále není pod kontrolou, je podle ní zapotřebí v nejvyšší možné míře nadále usilovat o snižování počtu nakažených.

Magazín Der Spiegel uvedl, že v návrzích závěrů dnešního jednání, které kancléřství v úterý zaslalo spolkovým zemím, prozatím nejsou žádné termíny uvolňování. Z dokumentu ale vyplývá, že Merkelová se zemskými premiéry zřejmě vysloví souhlas s postupným otevíráním školek a škol. Kancléřka opakovaně slíbila, že právě tyto vzdělávací instituce budou první na řadě.

V Rakousku dnes začínají platit nová pravidla pro pendlery. Lidé dojíždějící do Rakouska za prací z okolních zemí včetně Česka se nově budou muset nechat jednou týdně otestovat na koronavirus a nutná bude také on-line registrace. Negativní test bude Rakousko nově požadovat i po všech dalších lidech, kteří budou chtít překročit hranice.

Tým WHO dnes před odletem z Číny uspořádá tiskovou konferenci, na níž má předložit shrnutí svých závěrů z vyšetřování původu koronaviru. Odborníci po něm v uplynulých dnech pátrali v čínském městě Wu-chan, kde byla nákaza koncem roku 2019 zaznamenána poprvé. Šéf týmu WHO Peter Ben Embarek na úterní tiskové konferenci uvedl, že podle dosavadních zjištění je virus SARS-CoV-2 pravděpodobně přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři. Že by virus unikl z laboratoře, je vysoce nepravděpodobné, řekl Embarek.