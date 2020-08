Německo bude 50 eury pokutovat porušení rouškové povinnosti

Berlín - Za porušení povinnosti nosit roušku bude v Německu hrozit pokuta nejméně 50 eur (přes 1300 Kč) a od poloviny září nebudou navrátilci z málo rizikových zemí mít k dispozici bezplatný test na koronavirus. Až do konce roku pak bude prodloužen zákaz velkých akcí. Oznámila to německá kancléřka Angela Merkelová po schůzce s premiéry spolkových zemí. Kancléřka zdůraznila, že vzhledem k rostoucímu počtu infikovaných by nyní nebyly větší rozvolňovací kroky ospravedlnitelné. Regiony se však se spolkovou vládou neshodly na celoněmeckém limitu počtu účastníků rodinných akcí.

"Bereme tento nárůst v letních měsících velmi vážně," prohlásila dnes Merkelová. Mezi příčinami uvedla mimo jiné soukromé oslavy a pohyb lidí v souvislosti s dovolenými.

Merkelová se s ministerskými předsedy šestnácti spolkových zemí sešla poprvé od června, aby jednala o dalším postupu v boji proti koronaviru. Zabývali se možnostmi zavádět pravidla platná na celoněmecké úrovni v situaci, kdy v uplynulých týdnech každá ze spolkových zemí přijala vlastní opatření proti šíření nákazy.

Země a spolková vláda se nakonec dohodly na prodloužení zákazu velkých hromadných akcí do konce tohoto roku. Týkat se to má například koncertů, sportovních utkání s diváky či festivalů a vůbec akcí, na nichž není možné dohledávat kontakty a dodržovat hygienická pravidla. Výjimku mají oblasti s nízkým počtem nakažených. Bude ale nutné zajistit, že účastníci pocházejí jen z daného regionu. Podle aktuálních nařízení měl zákaz hromadných akcí vypršet na konci října.

Postup u celoněmeckých sportovních akcí má projednat pracovní skupina na úrovni šéfů jednotlivých zemských vlád. Do konce října má předložit svůj návrh. Nejméně do té doby se přitom budou hrát například fotbalová utkání nadále bez diváků.

Šéfové spolkové vlády a zemských vlád se nakonec neshodli na nejvyšším možném počtu účastníků domácích oslav. Vláda navrhovala, aby se jich mohlo účastnit maximálně 25 lidí, soukromých oslav s účastí lidí mimo okruh rodiny a známých pak maximálně 50 osob. Z jednání nakonec vzešla jen výzva občanům, aby v každém jednotlivém případě kriticky zvážili, zda a v jakém rozsahu jsou soukromé oslavy nutné a odůvodnitelné.

Za porušení povinnosti nosit roušky bude hrozit pokuta nejméně 50 eur. Výjimku si pro svou spolkovou zemi vymínil premiér Saska-Anhaltska Reiner Haseloff, který je stejně jako kancléřka Merkelová z Křesťanskodemokratické unie (CDU). Po jednání zdůraznil, že v Sasku-Anhaltsku existuje "mnohem ostřejší meč" - totiž zákaz přepravy lidí bez zakrytého nosu a úst v prostředních veřejné dopravy.

Dosud platila ohledně pokut v jednotlivých spolkových zemích odlišná pravidla. Pokuty už udílelo například Bavorsko, zatímco například Sasko-Anhaltsko a Braniborsko tyto přestupky nepokutuje. Sasko se rozhodlo od 1. září pokutovat nenošení roušek v MHD a v obchodech 60 eury.

Změny čeká také testování na koronavirus. Lidé, kteří se budou od 16. září do Německa vracet z oblastí, jež nejsou považovány za rizikové, už nedostanou k dispozici test zdarma. Navrátilci z rizikových oblastí budou mít dál povinnost uchýlit se do až dvoutýdenní karantény. Už po pěti dnech však bude možné v případě negativního testu karanténu opustit.

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 1507 lidí nakažených koronavirem, pět lidí zemřelo, vyplývá z údajů Institutu Roberta Kocha. O den dříve hygienici zaznamenali 1576 nových případů nákazy, zato v sobotu jich poprvé od konce dubna bylo více než 2000.

Nejrychleji nakažených přibývalo na přelomu března a dubna, kdy jich denně bývalo více než 6000. Denní počty infikovaných se v následujících měsících snižovaly, od konce července ale zase rostou. Odborníci mají strach z rychlého nárůstu nových případů, kdy by se hygienici dostali na hranice svých možností při trasování kontaktů lidí nakažených koronavirem.

Od začátku pandemie covidu-19 se v Německu nakazilo nejméně 237.936 lidí, 9285 pacientů s koronavirem zemřelo. Z nemoci se uzdravilo 211.900 osob.