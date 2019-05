Německo a USA se nadále liší v pohledu na Írán i další otázky

Berlín - Írán nesmí získat jaderné zbraně, shodují se Německo a Spojené státy. Obě země se ale nadále liší v pohledu na to, jak toho dosáhnout. Po jednání se svým americkým protějškem Mikem Pompeem v Berlíně to dnes řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. Rozdílné názory mezi Berlínem a Washingtonem panují také v dalších otázkách. Pompeo, který se dnes setká i s kancléřkou Angelou Merkelovou, je v Německu na své první oficiální návštěvě, i když ve funkci šéfa americké diplomacie je už více než rok.

"Jsme zajedno, že musíme zabránit tomu, aby Írán získal jaderné zbraně, máme jiné názory na cestu, jak toho dosáhnout," uvedl na společné tiskové konferenci Maas, který stejně jako jeho evropští kolegové nadále usiluje o zachování mezinárodní dohody o íránském jaderném programu.

Spojené státy dohodu vypověděly a volí proti Teheránu raději cestu zpřísněných sankcí, k nimž by se podle nich měli připojit i ostatní spojenci. V tomto postupu bude Washington podle Pompea pokračovat i nadále. Írán podle něj musí začít naplňovat mezinárodní dohody a vzdát se podpory terorismu.

Otázka, jak zabránit Íránu v získání jaderných zbraní i jeho agresivnímu chování na Blízkém východě, je podle Merkelové také hlavním tématem jejího jednání s Pompeem, která začalo v poledne. Diskutovat - jak řekla novinářům před schůzkou - chce také o Sýrii, Libyi, Afghánistánu nebo Rusku a Ukrajině.

O těchto dvou zemích jednali dopoledne i šéfové obou diplomacií. "Pokud jde o Rusko, ceníme si německé spolupráce, co se týče sankcí kvůli Ukrajině," poznamenal Pompeo. Maas zase zdůraznil, že oba státy od Moskvy očekávají konstruktivní kroky.

Dotazu na možné sankce čelil Pompeo i kvůli stavbě plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa po dně Baltského moře. "O sankcích nemluvíme předtím, než je spustíme," řekl k tomu jen. Spojené státy projekt tvrdě kritizují, protože podle nich zvýší závislost Německa na ruském zemním plynu. Spolková vláda to tak nevidí.

Pompeo dnes také znovu varoval před možným bezpečnostním rizikem, které podle Spojených států představuje čínská společnost Huawei. Jestli s ní přesto budou spolupracovat, je podle něj ale na rozhodnutí spojenců. Německo Huawei i přes tlak USA z výstavby komunikační sítě páté generace (5G) nevyloučilo, jak ale dnes poznamenal Maas, nastavilo "přísné bezpečnostní podmínky".

Americký ministr zahraničí měl původně do Berlína dorazit začátkem měsíce, svou návštěvu ale na poslední chvíli zrušil a spěšně se vydal do Iráku. Řada německých politiků i médií to vnímala jako urážku a také projev toho, jak se od nástupu administrativy Donalda Trumpa změnily vztahy obou zemí. Na to podle nich ukazuje i fakt, že Pompeo od svého jmenování do funkce navštívil přes 40 různých států, než poprvé dorazil do Německa.

Merkelová dnes přesto zdůraznila, že Spojené státy zůstávají nejdůležitějším spojencem Německa mimo Evropu. O dlouholetém vztahu obou států, který je teď potřeba více, než kdy dříve, podle ní svědčí i to, že Pompeo ve spolkové republice v 80. letech působil v rámci americké armády.