Německo a SAE podepsaly smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu

Abú Zabí - Německá energetická společnost RWE podepsala se státní ropnou firmou ADNOC ze Spojených arabských emirátů smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) do Německa. V tiskové zprávě to dnes oznámil německý podnik. Smlouva byla uzavřena během návštěvy německého kancléře Olafa Scholze v Abú Zabí.

Dodávka zkapalněného zemního plynu bude mít objem 137.000 kubických metrů a do konce prosince bude přepravena do plovoucího terminálu v Brunsbüttelu poblíž Hamburku, uvedl energetický koncern RWE. "Znamená to důležitý milník při budování infrastruktury pro dodávky LNG do Německa a rovněž nastavení více diverzifikovaných dodávek plynu," dodala RWE.

Německo, které bylo donedávna silně závislé na dodávkách plynu z Ruska, se od únorové invaze ruských vojsk na Ukrajinu snaží zdroje energií diverzifikovat.

Oznámení o uzavření dohody bylo zveřejněno během druhého dne Scholzovy dvoudenní návštěvy zemí v oblasti Perského zálivu. "Musíme zajistit, aby produkce LNG ve světě dosáhla bodu, kdy lze uspokojit současnou vysokou poptávku, bez toho, abychom se museli uchýlit k výrobní kapacitě, která existuje v Rusku," řekl Scholz novinářům ještě před oznámením dohody.

Německý kancléř podle agentury DPA zdůraznil, že je důležité odebírat energie od většího množství dodavatelů. K závislosti na jednom dodavateli "u nás už určitě nedojde", dodal Scholz.