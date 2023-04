Německo a Rusko si navzájem vyhostily diplomaty, uvádí Moskva

Moskva/Berlín - Rusko vyhostí přes 20 německých diplomatů poté, co Berlín označil za nežádoucí osoby obdobný počet ruských diplomatických pracovníků, uvedla dnes agentura RIA Novosti s odvoláním na mluvčí ruské diplomacie Mariju Zacharovovou. Německé ministerstvo zahraničí informaci o vyhoštění Rusů nepotvrdilo, podle Reuters ale uvedlo, že je s Moskvou už několik týdnů kvůli personálnímu obsazení zahraničních zastoupení v zemi v kontaktu.

O vyhoštění Rusů z Německa informovala nejprve ruská agentura TASS, aniž by upřesnila jejich počet. "Německé úřady přijaly rozhodnutí o dalším hromadném vyhoštění zaměstnanců ruských diplomatických misí v Německu. Důrazně odsuzujeme tyto kroky Berlína, který nadále vzdorně ničí celou řadu rusko-německých vztahů," citovala ruské ministerstvo zahraničí.

Německé ministerstvo zahraničí podle agentury DPA zprávu o vyhoštění ruských diplomatů nepotvrdilo ani nevyvrátilo. "Vzali jsme vyjádření mluvčí ministerstva zahraničí na vědomí," uvedlo bez dalších podrobností.

Německá agentura DPA dnes dopoledne s odvoláním na mluvčího německého armádního letectva upozornila, že z moskevského letiště dnes odletělo do Berlína letadlo s takzvaným diplomatickým povolením. Další podrobnosti podle ní mluvčí nesdělil. Německé ministerstvo zahraničí ale později potvrdilo, že cesta tohoto letadla typu Iljušin Il 96-300 souvisí s rozhovory o personálním obsazení zahraničních misí.

Lety ruských letadel jsou na území Evropské unie výjimečné poté, co EU po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru loňského roku uzavřela vzdušný prostor pro ruské dopravce. Podle agentury DPA by se ruské vládní letadlo mělo ještě dnes vrátit do Moskvy.

Server Focus 25. března napsal, že německé ministerstvo zahraničí se chystá označit přes 30 ruských diplomatů působících v Německu za nežádoucí osoby, protože podle bezpečnostních služeb využívají svého diplomatického statusu k navazování vztahů s informátory z politiky, hospodářství i armády za účelem sabotážní činnosti.

Agentura TASS pak dnes uvedla, že informace o začátku snižování počtu ruských diplomatických pracovníků v Berlíně se objevila v pátek v médiích. Berlín tím podle ní porušil svůj příslib daný Moskvě, protože původně ruskou stranu ujišťoval, že na případ nebude veřejně upozorňovat.

Německo-ruské vztahy jsou v poslední době značně napjaté, výrazně se zhoršily po loňské únorové invazi Ruska na Ukrajinu. Loni v dubnu Berlín vypověděl čtyři desítky ruských diplomatů, kteří byli podezřelí ze špionážní činnosti. Moskva reagovala vyhoštěním čtyř desítek německých diplomatů.