Německo a ČR podepíší memorandum o modernizaci železnice z Prahy do Mnichova

Mnichov - Německo a Česká republika během podzimu podepíší memorandum o porozumění týkající se modernizace železniční tratě mezi Prahou a Mnichovem. Po dnešním jednání se spolkovým ministrem dopravy Volkerem Wissingem na okraj mnichovského autosalonu IAA Mobility to řekl jeho český kolega Martin Kupka. Spojení Prahy s Mnichovem přes Plzeň a Řezno je v současné podobě nevyhovující a podle kritiků je nehodné 21. století.

"To memorandum zároveň říká, že Německo promítne české priority do svého spolkového plánu budování dopravní infrastruktury. Pro nás se jedná zejména o spojnici mezi (bavorskými) městy Schwandorf a Furth im Wald na trase z Prahy přes Plzeň a Řezno do Mnichova. To je jednoznačná priorita," řekl Kupka. "Českou část máme poměrně ve vysokém stupni připravenosti," uvedl.

Na německé straně podle Kupky je, aby zmíněný úsek mezi městy Schwandorf a Furth im Wald zmodernizovala, doplnila o druhou kolej a elektrifikovala. "Zdvojkolejnění a elektrifikace budou předmětem memoranda," dodal.

Přímé vlaky na 430 kilometrů dlouhé trati mezi českou a bavorskou metropolí nyní jezdí okolo pěti hodin a 40 minut a v případě přestupů se cesta blíží k sedmi hodinám. Zatímco v Česku příprava modernizace postupuje, na bavorské straně vázne. Je to i kvůli tomu, že Německo dlouho tento projekt zdaleka nepovažovalo za tak významný, jak ho vidí Praha.

K modernizaci této železnice dlouhodobě vyzývá spolkovou vládu bavorský premiér Markus Söder. V květnu při setkání s českým premiérem Petrem Fialou v Řezně řekl, že modernizace uvedené tratě musí být pro Německo prioritou.