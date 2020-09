Německo zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí

Berín - Německo kvůli nepříznivé epidemické situaci zařazuje od čtvrtka region hlavního města České republiky na seznam rizikových oblastí. Oznámil to dnes německý národní Institut Roberta Kocha, který seznam spravuje. Na rizikovém označení Prahy se dohodly německá ministerstva zahraničí, zdravotnictví a vnitra. Německé rozhodnutí neznamená uzavření hranic, pro cesty z Prahy do Německa ale bude vyžadován negativní test na koronavirus ne starší než 48 hodin. Kdo ho mít nebude, musí podle stávajících pravidel nastoupit do karantény a nechat se otestovat v Německu. Podobné opatření ze strany Belgie dnes ohlásilo tamní české velvyslanectví. Český premiér Andrej Babiš o koronavirové krizi jednal s protějšky ze Slovenska a Rakouska, kteří podle jeho prohlášení zatím omezení v cestování nechystají.

Babiš dnes uvedl, že si o věci v úterý psal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. "Zatím neznáme detaily, ale situace (vyústí v) opatření směrem k Pražanům," uvedl s tím, že zpřísnění podmínek se nemá týkat například pendlerů.

Zpřísnění pravidel ohledně cest z Prahy znamená, že lidé by pro bezproblémovou cestu do Německa potřebovali negativní výsledek testu na virus SARS-CoV-2. Kdo potvrzení mít nebude, bude podle stávajících pravidel muset nastoupit do karantény a nechat se otestovat.

V případě Belgie je avizovaná změna podobná. Podle prohlášení české ambasády v Bruselu bude hlavní město ČR označeno za "červenou" zónu, jakou už je například většina Španělska či části Francie. Lidé, kteří pobývali v Praze, by pak měli po vstupu na belgickou půdu povinnou karanténu a test na koronavirus. Zbytek Česka údajně zůstane v oranžové kategorii, u které jsou karanténa a test doporučené.

Cestování z ČR do Rakouska a na Slovensko zůstává bez omezení i po dnešní schůzce předsedů vlád tří zemí. "Dostal jsem příslib, že nedojde k omezení styku mezi našimi zeměmi. To by nebylo pro naše ekonomické vztahy a pro cestovní ruch dobré. Jde o to, jak najdeme balanc mezi ochranou zdraví pro naše občany a nějakým ekonomickým výhledem, který by zabezpečil to, abychom z této krize co nejdříve odešli," řekl po jednání Babiš.

Slovenský premiér Igor Matovič uvedl, že Slovensko, Česko a Rakousko udělají vše pro to, aby hranice zůstaly otevřené do poslední možné chvíle. Šéf rakouské vlády Sebastian Kurz zase připomenul, že počty infikovaných stoupají také v jeho zemi.

S nepříznivým vývojem epidemické situace se nepotýkají jen země střední Evropy. Nizozemsko dnes oznámilo nejvyšší denní bilanci infekcí od 17. dubna, když za 24 hodin zaznamenalo 1140 případů. Nejvyšší čísla od druhé poloviny května zase v posledních dnech hlásí Británie, na což vláda v Londýně v úterý večer reagovala ohlášením zpřísnění pravidel ohledně společenských akcí v Anglii. Od 14. září budou zakázány sešlosti s účastí více než šesti lidí.

Nejrychleji z celého světa momentálně potvrzené případy nákazy přibývají v Indii, která dnes ohlásila 89.706 nových případů. Celková bilance země s více než miliardou obyvatel tak narostla na více než 4,3 milionu nakažených.