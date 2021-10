Německému Spolkovému sněmu předsedá sociální demokratka Bärbel Basová

Berlín - Novou předsedkyní německého Spolkového sněmu vzešlého ze zářijových parlamentních voleb se na dnešním ustavujícím zasedání stala sociální demokratka Bärbel Basová (SPD). Ta v této ústavní funkci, která je po úřadu spolkového prezidenta protokolárně druhá nejvyšší, vystřídala Wolfganga Schäubleho z Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Schäuble, který dnešní ustavující zasedání jako nejdéle sloužící poslanec zahájil, se projevem s předsednickou funkcí rozloučil. "Jako poslanci máme všichni stejná práva, na což musí předseda dohlížet," řekl. Uvedl také, že ve společnosti klesá ochota respektovat opačné názory a že debata na toto téma je úkolem parlamentu, protože ani jedna z názorových stran nemívá bezvýhradnou pravdu. Poslance zároveň vyzval, aby vždy měli na paměti společné blaho, nikoli jen zájmy jednotlivých skupin. Schäublemu se za jeho projev dostalo potlesku vstoje.

Pro Basovou hlasovalo 576 poslanců, proti jich bylo 90 a volby se zdrželo 58 přítomných zákonodárců. "Volbu s radostí od srdce přijímám," řekla 53letá Basová po ohlášení výsledků hlasování. Následně od Schäubleho převzala předsednický post.

Basová je po sociální demokratce Annemarii Rengerové a Ritě Süssmuthové z konzervativní CDU třetí ženou, která spolkový sněm vede.

Nový Spolkový sněm si následně zvolit místopředsedy, kterými se stali Yvonne Magwasová z CDU, sociální demokratka Aynan Özogüzová, liberál Wolfgang Kubicki, Claudia Rothová za Zelené a Petra Pauová z postkomunistické strany Levice. Kandidát protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) Michael Kaufmann v hlasování neuspěl. Pro zvolení potřeboval nejméně 369 hlasů, dostal jich ale jen 118.

Na post místopředsedy má nárok každá z parlamentních stran. AfD, která je označována jako populistická až krajně pravicová, dosud ale nedokázala žádného svého kandidáta na místopředsedu prosadit, neboť s ní ostatní strany odmítají spolupracovat. Spolušéfka poslanecké frakce AfD Alice Weidelová nezvolení Kaufmanna označila za porušení demokratických zvyklostí. "Jsme nanejvýš rozzlobeni," řekla.

Nový sněm je se 736 poslanci dosud největší v dějinách spolkové republiky, v tom předchozím zasedalo 709 zákonodárců.

Dnešním ustavujícím zasedáním formálně skončil mandát vlády kancléřky Angely Merkelové, která ale zemi nadále povede. Prezident Frank-Walter Steinmeier již Merkelovou požádal, aby funkci kancléřky až do jmenování nového kabinetu nadále zastávala. Takový postup je zavedený. Očekává se, že nový kancléř, kterým bude sociální demokrat Olaf Scholz, bude zvolen po Mikuláši. Poslanec za Zelené Jürgen Trittin v rozhovoru se zahraničními korespondenty prohlásil, že Scholz by mohl být ve Spolkovém sněmu zvolen kancléřem 9. prosince. Tímto aktem pak definitivně skončí éra Merkelové, která kancléřský úřad zastávala 16 let. V zářijových volbách Merkelová již nekandidovala, protože chce odejít z politiky.

Alternativa pro Německo na ustavujícím zasedání parlamentu vyvolala rozruch

Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která je označována jako populistická až krajně pravicová, se na úvod dnešního ustavujícího zasedání nového Spolkového sněmu postarala o rozruch. Její poslanec Bernd Baumann přirovnal postup sněmu, který vzešel ze zářijových parlamentních voleb, k počínání nacistického pohlavára Hermanna Göringa.

Jádrem sporu byl post poslance, který ustavující schůzi zahajuje a který ji vede až do zvolení nového předsedy. Tuto funkci, která se v němčině označuje jako Alterspräsident, do roku 2017 zastával nejstarší poslanec. Aby se tento čestný post tehdy nedostal k členům AfD, se kterými ostatní poslanci odmítají spolupracovat, byla kvalifikace změněna pro nejdéle sloužícího poslance.

Po volbách 2017 tak funkce připadla Wolfgangu Schäublemu z Křesťanskodemokratické unie (CDU), který v parlamentu zasedá od roku 1972. Schäuble, kterému je 79 let, doposud Spolkovému sněmu předsedal. Také dnes Schäuble ustavující zasedání zahájil, což AfD kritizovala, protože nárok shromáždění řídit měl podle této strany její 80letý čestný předseda Alexander Gauland.

Poslanec AfD Baumann na úvod dnešního zasedání prohlásil, že doposud všechny sněmy pravidlo nejstaršího respektovaly. "Výjimku učinil jen v roce 1933 Hermann Göring. Je to snad váš vzor?" prohlásil Baumann. "Nejstarším a nejzkušenějším v tomto parlamentu je Alexander Gauland," dodal.

Následní řečníci Baumanna za jeho výrok kritizovali. Sociálnědemokratický poslanec Carsten Schneider označil za drzost, že Baumann odkazuje na takzvanou výmarskou republiku, jak se meziválečné Německo s demokratickou ústavou nazývá. Uvedl, že právě nacisté jako předchůdci AfD tuto republiku rozvrátili. Poslanec CDU Michael Grosse-Brömer k tomu poznamenal, že AfD si opět neodpustila příležitost škodit i novému Spolkovému sněmu a že Gauland se již dávno diskvalifikoval svým prohlášením, ve kterém dobu nacismu označil jen za ptačí trus na úspěšných německých dějinách.