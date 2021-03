Německé železnice oznámily, že v dubnu obnoví spojení z Bavorska do Česka

Berlín - Německé železniční společnosti Deutsche Bahn a Länderbahn dnes oznámily, že v dubnu obnoví vlakové spojení z Bavorska do České republiky, které bylo kvůli pandemii přerušeno v polovině února. Informoval o tom list Süddeutsche Zeitung.

Länderbahn sdělila, že od 7. dubna zahájí provoz její vlak Alex na lince mezi Mnichovem a Prahou. Od 12. dubna pak opět začnou jezdit regionální vlaky na trati Marktredwitz-Cheb-Hof.

Od 12. dubna hodlá obnovit spoje i Deutsche Bahn. Podle mluvčího německého dopravce to bude platit pro tratě mezi Hofem a Chebem a mezi Norimberkem a Chebem.

V únoru německá spolková vláda zpřísnila pravidla pro vstup lidí z několika zemí Evropské unie a zároveň vydala zákaz dopravy do České republiky. Důvodem tohoto opatření byly vysoké hodnoty šíření koronavirové nákazy v Česku. V této souvislosti pak České dráhy (ČD) až do odvolání obousměrně přerušily provoz všech vlaků mezi ČR a Německem, a to do odvolání.