Německé stíhačky od soboty do konce roku podpoří ochranu Slovenska

Berlín - Německé stíhačky od soboty do konce roku v rámci společné operace zemí Severoatlantické aliance podpoří vzdušnou obranu Slovenska, a to v rámci cvičných přeletů a pohotovosti. Na síti X (dříve Twitter) to oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius, který Slovensko označil za důležitého spojence NATO na východě. Vzdušnou ochranu nabídl Berlín Bratislavě v květnu jako náhradu za stažení protiraketových systémů Patriot.

"Slovensko je důležitý a na východním křídle aliance exponovaný partner. V rámci leteckého mise Air Policing ho s okamžitou platností podporujeme v zajištění bezpečnosti. Na Německo je spolehnutí," řekl Pistorius. Německo na ostrahu slovenského vzdušného prostoru vyčlenilo stroje Eurofighter.

Slovensko po loňské invazi Ruska na Ukrajinu předčasně ukončilo provoz svých stíhaček sovětské konstrukce MiG-29. V létě se pak dohodlo s Českem a Polskem na tom, že mu obě tyto země pomohou se zajištěním ochrany nebe do doby, než Bratislava převezme objednané americké stíhačky F-16. K ostraze slovenského nebe se připojilo také Maďarsko. První stroje F-16 by mělo Slovensko v rámci zpožděných dodávek dostat v příštím roce.