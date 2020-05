Německé prostitutky chtějí zpátky do práce, mají hygienický plán

Berlín - Do složité finanční situace se kvůli omezením, k nimž vedl koronavirus, dostala značná část německých prostitutek. Usilují proto o co nejrychlejší návrat do práce. Aby to bylo možné, předložily nový hygienický plán, který počítá například se sexem maximálně ve dvou nebo vždy nasazenou ochranou úst a nosu. V rozhovoru s ČTK to řekla Susanne Bleierová Wilpová z německého Svazu pro erotické a sexuální služby.

"Situace je katastrofální. To platí pro celou branži," tvrdí Bleierová Wilpová, podle níž se v Německu prostitucí živí až 200.000 žen a mužů. Jen zhruba 33.000 z nich je přitom oficiálně registrováno, a má tedy v době pandemie nárok na podporu ze strany státu. Všichni ostatní, pokud nemají podporu díky druhému zaměstnání, si musí poradit sami.

"Pro ty to vypadá hodně černě, protože je mezi nimi už tak mnoho marginalizovaných sexuálních pracovníků, kteří i před koronavirem žili z ruky do huby. Nynější situaci tak čelí bez úspor a samozřejmě bez zákazníků," podotýká s tím, že prostituce je teď v celé zemi v rámci karanténních opatření zakázaná. Situaci mnoha z těchto sexuálních pracovníků komplikuje nedostatečné vzdělání a malá znalost němčiny, kvůli nimž jen těžko shánějí jinou práci.

Svaz pro erotické a sexuální služby proto už začátkem března založil fond na podporu krizí nejpostiženějších prostitutek a prostitutů. Zatím vybral kolem 25.000 eur (684.000 Kč) a podpořil přes 200 lidí.

Dlouhodobé řešení to ale podle Bleierové Wilpové, která sama jako prostitutka pracovala deset let, než si našla práci v oblasti IT, být nemůže, a je proto nutné, aby se sexuální služby mohly znovu začít poskytovat. "Chceme, aby aspoň někteří mohli znovu začít pracovat," poznamenává s tím, že už se v Německu mohly otevřít i jiné provozovny, které vyžadují fyzickou blízkost, ať už to jsou kadeřnictví nebo část masérských salónů.

Samozřejmé je podle Bleierové Wilpové, že přitom musí být zajištěno zdraví a bezpečnost sexuálních pracovníků i zákazníků. Devítistranný hygienický koncept Svazu pro erotické a sexuální služby proto počítá například s tím, že se prostitutky a klienti nebudou zdravit podáním ruky ani jiným způsobem, který vyžaduje fyzický kontakt, nebo s tím, že zákazníci, kteří mají zánět dýchacích cest či teplotu, nebudou mít nárok na žádné služby.

"Důsledně je třeba dodržovat nošení ochrany úst a nosu," stojí také v plánu, který z tohoto důvodu zakazuje orální sex. I během jiných praktik má být vždy mezi hlavami obou zúčastněných odstup minimálně jednoho lokte. Velmi kontroverzní může být část konceptu, která počítá s tím, že každý klient na čtyři týdny zanechá sexuálnímu pracovníkovi své kontaktní údaje, které budou použity, pokud se u prostitutky či prostituta časem prokáže nákaza.

Bleierová Wilpová věří, že tyto návrhy poslouží jako základ pro vyjednávání s politiky o tom, kdy a za jakých podmínek znovu prostituci umožnit. Žádné iluze si ale nedělá. "Naše branže není jen jednou z těch, která je krizí způsobenou koronavirem postižena nejhůře, ale zároveň bude pravděpodobně tou, která bude muset čekat nejdéle, než se jí dotkne uvolnění opatření," míní.