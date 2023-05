Německé policejní odbory volají kvůli migrantům po hraničních kontrolách

Berlín - Německá policie za první tři měsíce letošního roku eviduje 19.627 lidí, kteří se do Německa dostali bez potřebného povolení. Deník Bild píše, že je to skoro o 6700 více než v loňském prvním čtvrtletí. Policejní odbory kvůli tomu volají po zavedení plošných kontrol na hranicích.

"Jediné, co by v současnosti přineslo skutečnou úlevu, by byly plošné kontroly na hranicích s Polskem, Českem, Rakouskem, Švýcarskem a Francií," řekl Bildu šéf spolkových odborů (DPolG) Heiko Teggatz. Kontroly by podle něho měly trvat tak dlouho, dokud země Evropské unie nezajistí dostatečnou bezpečnost vnějších hranic sedmadvacítky. "Kdo nechává procházet lidi, aniž by je kontroloval, nebo je odmítá přijímat zpět, přispívá k zavedení kontrol na vnitřních hranicích EU a ke zrušení volného pohybu v rámci EU," uvedl Teggatz.

Kvůli neoprávněnému příchodu migrantů z Česka a Polska žádají o zavedení stálých kontrol na hranicích zemští premiéři Saska a Bavorska. Agentura DPA v neděli informovala, že kvůli tomu napsali dopis spolkové ministryni vnitra Nancy Faeserové před středeční konferencí o migraci, kterou pořádá kancléř Olaf Scholz.

Německo zavedlo od podzimu 2015 kontroly na hranicích Bavorska s Rakouskem. Učinilo tak poté, co se desítky tisíc uprchlíků a dalších migrantů vydaly z Řecka balkánskou cestou do západní Evropy. Pohraničníci kontrolují ale jen namátkově.