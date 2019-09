Německé ministerstvo chce dát 75 miliard eur na ochranu klimatu

Berlín - Německé ministerstvo dopravy chce do roku 2030 investovat až 75 miliard eur (1,9 bilionu Kč) do boje proti klimatickým změnám. Investice do podpory elektromobilů nebo rozvoje železniční dopravy mají vést k tomu, že i oblast dopravy splní klimatické závazky Německa na rok 2030. Zatím k tomu má velmi daleko.

Plány ministra dopravy Andrease Scheuera (CSU) počítají podle listu Süddeutsche Zeitung například s tím, že do roku 2030 bude v Německu k dispozici nabíjecí infrastruktura až pro deset milionů elektrických aut. Jejich nákup by chtěl ministr podporovat částkou až 4000 eur (103.000 Kč) v případě, že budou stát méně než 30.000 eur (776.000 Kč). Další miliardy eur mají směřovat do vývoje alternativních pohonných látek, které by se mohly získávat spíš z odpadu než z rostlin jako je řepka.

Pro modernizaci a rozvoj železniční infrastruktury plán počítá s 20 miliardami eur. Investice v této oblasti mají umožnit mimo jiné to, aby v nákladní dopravě mohlo jezdit výrazně více vlaků, které navíc budou o poznání delší než teď. Díky tomu má být možné část nákladní dopravy přesunout ze silnic na železnici.

Rozšiřovat se má také síť příměstských železnic, metra a tramvají, autobusy mají používat modernější pohon. V neposlední řadě plány počítají s výstavbou dalších cyklostezek.

O tom, které ze záměrů ministerstva dopravy se nakonec uskuteční, rozhodne koncem příštího týdne takzvaný klimatický kabinet. Ten má schválit celý soubor opatření.

Spolková republika původně plánovala, že do roku 2020 sníží emise oxidu uhličitého (CO2) ve srovnání s rokem 1990 o 40 procent. Už je ale jasné, že se jí to nepodaří. Emise půjdou dolů zhruba o 32 procent. Vláda velké koalice CDU/CSU a SPD se proto chce soustředit na splnění dalšího cíle, kterým je pokles emisí CO2 do roku 2020 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. V dopravě se i dnes emise CO2 pohybují prakticky na úrovni roku 1990.