Německé kostely si kvůli zákazu kropenek pořizují dávkovače

Norimberk (Německo) - Pandemie nemoci covid-19 zasáhla v Německu i kostely, kde bylo z hygienických důvodů zakázáno používání kropenek se svěcenou vodou. Omezení pocítilo především Bavorsko, kde je silná katolická tradice. A právě proto se v této německé spolkové zemi velmi rozšířilo používání dávkovačů na svěcenou vodu. Tento přístroj si pořídil i katolický kostel svaté Kláry v malebném historickém centru Norimberku, který si jeho zakoupení pochvaluje.

"Bakterie i viry se hromadí v nádobce, i když je vnitřek třeba z mědi," řekl ČTK o zákazu používání kropenek pastorační referent od svaté Kláry Jürgen Kaufmann. Poznamenal, že na hygienické důvody častokrát myslel ještě před pandemií, když si říkal, kolik asi lidí před ním do vody sáhlo.

Po zavedení zákazu představitelé kostela přemýšleli, jak svěcenou vodu věřícím poskytnout. "Když jsme tento model dávkovače viděli v novinách, tak jsme se shodli na tom, že to není špatná věc a že si ho také opatříme," uvedl.

"Byl to experiment a my jsme si řekli, že když to nebude dobře přijato, nebo pokud nám to nebude vyhovovat, tak ho dáme pryč. Ale zůstal tady a jsme s ním spokojení," řekl Kaufmann. Brzký návrat svěcené vody do kropenek neočekává a nevylučuje, že k němu nakonec nikdy nedojde.

Přístroj v nerezovém provedení, za který kostel zaplatil 600 eur (16.300 korun), vydá několik kapek svěcené vody po sešlápnutí pedálu. "Těch pár kapek plně postačí k pokřižování. Pokud by to někomu nestačilo, může samozřejmě pedál sešlápnout opakovaně," vysvětlil a také názorně předvedl.

Spokojeni jsou podle Kaufmanna i návštěvníci kostela. "Věřící v podstatě ani nemají jinou možnost, tak to je. A lepší aspoň něco než vůbec nic," řekl. "Myslím si ale, že jsou i za to málo rádi," řekl. Povšiml si také toho, že do kostela nyní vstupuje mnoho lidí včetně turistů, aby se na dávkovač podívali. "S vodou se pokřižují a zase jdou," uvedl.

S nápadem dávkovače na svěcenou vodu přišel Tobias Sturm z hornofalckého městečka Hemau nedaleko Řezna. "Původně vyráběl dávkovače na kečup, pak ho ale napadlo udělat něco podobného i na svěcenou vodu, ne s ruční pumpičkou, ale s pedálem," řekl Kaufmann. Sám Sturm za inspiraci považuje svou manželku, kterou zákaz kropenek zarmoutil.

O Sturmův vynález projevily zájem již desítky kostelů především v Bavorsku. V Norimberku si dávkovač podle Margit Haasové z místní katolické správy pořídil i kostel Všech svatých.

Sturm není v Německu jediným, kdo se výrobě dávkovačů na svěcenou vodu věnuje. Jeho konkurentem je mimo jiné Dirk Leifeld z Herzogenrathu v Severním Porýní-Vestfálsku, který rozvinul koncept bezdotykového dávkovače běžně používaného ve všudypřítomných stojanech s dezinfekcí. Leifeldův model je ale výrazně dražší, stojí 1600 eur (43.600).