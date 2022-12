Německé hnutí Říšských občanů dokáže oslovit i lidi ze středu společnosti

Policejní vrtulník s podezřelým, kterého policisté zatkli při zátahu proti krajně pravicovým extremistům, přilétá do německého Karlsruhe 7. prosince 2022.

Berlín - Hnutí Říšských občanů, které odmítá legitimitu Spolkové republiky Německo, se v posledních letech výrazně radikalizovalo. V rozhovoru se zahraničními novináři to řekl německý expert na krajní pravici Andreas Speit. Velkou hrozbou podle Speita je to, že se radikálům podařilo svými názory a extremistickými postoji oslovit i zástupce ze středu společnosti.

Německá policie před týdnem rozbila skupinu radikálů, která se hlásila k hnutí Říšských občanů a k řadě spikleneckých teorií. V čele tohoto uskupení, které prokuratura označila za teroristické, stál člen někdejšího šlechtického rodu Heinrich XIII. Prinz Reuss a soudkyně a bývalá poslankyně Spolkového sněmu za Alternativu pro Německo (AfD) Birgit Malsacková-Winkemannová. Skupina měla vazby také na armádu či policii.

To, že hnutí dokázalo oslovit i takovéto členy společnosti, vnímá Speit spolu s dalšími analytiky i politiky jako obzvláště hořké. "Je to nová úroveň. Před třemi nebo čtyřmi lety bych si nedokázal představit, že k takto názorově vyhraněné skupině se připojí silné osobnosti," řekl Speit. "Vůbec nejde o lidi z okraje společnosti, ale o lidi z vyšších kruhů, bavíme se o šlechticovi, o soudkyni, o policistech včetně někdejšího člena zásahové jednotky, o vojácích. To je nový fenomén, že i lidi na takovéto úrovni vábí říšské teorie a jejich násilné plány," řekl.

Stabilitu německého zřízení vnímá Speit jako dostatečně silnou na to, aby republikou chystaný puč otřásl tak, jak skupina očekávala. "Německo je dostatečně silné," řekl. Za dramatické ale považuje to, že k násilí jsou nyní ochotni i lidé ze středu společnosti. "Měli vypracovaný i seznam lidí k likvidaci," řekl.

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), jak se německá civilní kontrarozvědka oficiálně jmenuje, v každoroční bilanční zprávě informuje o počtu radikálů v Německu. K radikálním hnutím Říšští občané a Samosprávci, která popírají existenci spolkové republiky a demokratického zřízení, se podle aktuálního přehledu tajných služeb hlásí v Německu 21.000 lidí. To je meziročně o zhruba tisícovku více.

Podle Speita je ale problémem to, že v takovéto evidenci jsou jen ti, kteří své názory veřejně hlásají. "Po roce 2016 je tato scéna opatrnější a čísla spíše stagnují," řekl. Vedle oficiálních statistik je proto třeba počítat s tím, že k myšlenkám Říšských občanů se hlásí daleko více lidí, kteří ale zůstávají před bezpečnostními úřady skryti. Z veřejných fór se navíc stoupenci Říšských občanů stáhli do uzavřených a šifrovaných internetových skupin.

"Pokud jde o jejich spojení, tak mohu říci jen telegram, telegram, telegram," řekl Speit o komunikační službě, kterou radikálové používají. Telegram tak patří k hlavním kanálům, které hnutí propojuje, neboť Říšští občané nejsou žádnou centrálně organizovanou skupinou.

"Je to neuvěřitelně heterogenní scéna s rozdílnými osobnostmi a názory, neexistuje žádná celoněmecká organizace," vysvětlil. Poznamenal také, že říšská ideologie je velice německá, proto takovéto myšlenky jsou populární především v německojazyčném prostoru. Za růstem obliby tohoto hnutí pak vidí to, že řada lidí získala negativní zkušenosti se státem. K tomu výrazně přispěly pandemie nemoci covid-19 a také nynější krize související s ruskou invazí na Ukrajinu.