Düsseldorf (Německo) - Německé dráhy od 9:00 SEČ postupně obnovují provoz, který byl od brzkého rána výrazně omezen kvůli výstražné stávce zaměstnanců. Rušení spojů nebo velká zpoždění ale společnost Deutsche Bahn (DB) očekává po celý den. Uvedla to na twitteru. Výpadky postihly i spoje s Českem.

"Stávku (odbory) EVG od 9:00 ukončí. Vlaky budou brzy znovu jezdit," uvedla krátce před 9:00 Deutsche Bahn na sociální síti.

Odbory, které zastupují kolem 160.000 zaměstnanců, čtyřhodinovou výstražnou stávku zahájily v 5:00. Německé dráhy se kvůli ní kolem 6:30 rozhodly úplně zastavit dálkovou dopravu na celém území spolkové republiky, což pocítily statisíce cestujících. Jednou z nich byla i česká turistka Radka Zítková, která se ráno chtěla vlakem vrátit z Berlína.

"Ráno jsem vyrážela na nádraží s asi 40minutovou rezervou, protože jsem předpokládala, že bude přeplněné metro kvůli zrušeným regionálním spojům, kterými hodně lidí do Berlína jezdí za prací," řekla dnes ČTK. Brzy ale - tak jako mnoho dalších lidí - zjistila, že berlínské metro kvůli obrovskému náporu cestujících kolabuje. "Lidé se nemohli vejít do některých přeplněných spojů, občas trochu tekly nervy, lidé volali do práce, že nestíhají," vylíčila situaci. Sama nakonec do Česka vyrazila autobusem, protože její vlakový spoj byl zrušen.

Od rána už bylo kvůli stávce odřeknuto několik vlaků v obou směrech na tratích Praha - Hamburk a Děčín - Kiel. Vlaky z Prahy do Berlína pak končí v Děčíně. Problémy mohou být také na lokálních tratích u Aše a Chebu. Komplikace se očekávají i odpoledne, kdy je podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského zřejmě nutné počítat s rušením dalších spojů. ČD vrátí případně zájemcům celou cenu jízdného. Pokud má cestující jízdenku vázanou na konkrétní vlak do Německa, může dnes k cestě výjimečně využít jakýkoliv jiný spoj.

I když už se ve spolkové republice vlaky postupně rozjíždějí, řada spojů se po 9:00 ještě do pohybu nedala. Své aktuální zkušenosti sdílejí lidé na sociálních sítích. Uživatel Joe Miller uvedl, že ve vlaku, který se ani nepohnul, sedí už 3,5 hodiny. Další uživatel Colin McShane zase napsal, že kvůli výpadku musel zaplatit 200 eur (5170 korun), aby se taxíkem dostal na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem.

Právě v řadě regionálních metropolí stávka také způsobila vážné problémy. Vedle Frankfurtu to bylo třeba v Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Mnichově nebo Norimberku. Výrazně postižené bylo celé Bavorsko nebo nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Tam se problémy na železnici přelily i na silnice, protože řada lidí raději vyrazila autem. Ráno zde bylo hlášeno celkem 423 kilometrů ucpaných komunikací nebo pomalu popojíždějících kolon.

Odbory EVG železničáře k výstražné stávce vyzvaly poté, co se s DB nedohodly na zvýšení platů. EVG, která nevylučuje další výstražné stávky, požaduje 7,5procentní růst mezd a má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích. Vedení DB nabízelo 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12.917 korun).