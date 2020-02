Německé dráhy kvůli bouři zastavily veškerou dálkovou dopravu

Berlín/Paříž/Londýn - Německá železniční společnost Deutsche Bahn kvůli orkánu Sabine, jehož vítr v Německu místy dosahuje až 180 kilometrů za hodinu, zastavila dálkovou železniční dopravu na území celé spolkové republiky. Aerolinky zase po celém Německu zrušily stovky letů. Další stovky jich odpadnou v pondělí. Živel, který už naplno zasáhl západ a sever země, si zatím vyžádal jednoho těžce zraněného.

Těžce zraněným je podle rozhlasové a televizní stanice WDR šestnáctiletý mladík, na kterého v lese u Paderbornu v Severním Porýní-Vestfálsku spadla větev stromu.

Společnost Deutsche Bahn se rozhodla dálkovou dopravu zastavit v podvečer - nejprve v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku, a pak i v ostatních částech Německa. Zrušeny byly i přímé železniční spoje mezi Berlínem a Prahou. Cestujícím, kteří se nedostali tam, kam potřebují, německé dráhy slíbily poukazy na hotel nebo možnost přenocovat ve speciálních vlacích na nádražích.

Žádné spolehlivé obnovení provozu podle Deutsche Bahn není možné očekávat ani v pondělí ráno, problémy se budou vyskytovat po celý den. Týká se to dálkové i regionální železniční dopravy.

Bouře, které se v Německu říká Sabine a v Británii Ciara, už také způsobila několik železničních nehod. Vlak z Amsterdamu do Berlína s asi 300 cestujícími krátce za německými hranicemi odpoledne narazil do spadlého stromu. Po dvou hodinách mohl v jízdě pokračovat, do Berlína dnes už ale nedojede. Spadlé stromy blokují i některé regionální tratě. V Hamburku do stromu narazila zdejší nadzemní dráha. O zraněných německá média neinformují.

Problémy orkán přináší i v letecké dopravě. Rušení letů postihlo i největší německá letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově nebo Berlíně. Společnost Eurowings zrušila na dobu bouře téměř všechny své lety. Výpadky spojů s Německem už pocítila i Praha.

Stovky letů odpadnou i v pondělí. S výpadkem prakticky všech letů až do odpoledních hodin počítá letiště v Mnichově, Frankfurt zatím na pondělí zrušil na 140 letů a Düsseldorf 100.

Na severu Německa je kvůli Sabine přerušené lodní spojení s řadou ostrovů. S omezeními se na celém území spolkové republiky musí vypořádat i řidiči. Některé dálnice jsou kvůli spadlým stromům uzavřeny.

Především na západě země bylo dnes odřeknuto mnoho kulturních a sportovních akcí, včetně zápasu nejvyšší fotbalové ligy mezi týmy Borussia Mönchengladbach a 1. FC Köln. V pondělí v mnoha částech země zůstanou uzavřené školy a školky, týká se to například velkých měst v Severním Porýní-Vestfálsku, Hesensku a Bavorsku.

Pařížské úřady kvůli orkánu vyzvaly lidi, aby nevycházeli ven

Orkán Ciara už napáchal škody také ve Francii a Belgii, kam se odpoledne přesouval z Britských ostrovů. Z obou zemí jsou hlášeny výpadky proudu, ve 42 severofrancouzských departementech včetně Paříže a jejího okolí platí oranžový, tedy druhý nejvyšší stupeň meteorologické výstrahy. Úřady ve francouzské metropoli vyzvaly místní obyvatele i turisty, aby v zájmu své bezpečnosti nevycházeli z domů, napsala agentura AP.

I přímo v Paříži už zanechal silný vítr stopy, neboť zde vpodvečer poničil park ve čtvrti Buttes-Chaumont nebo cirkusový stan na západě metropole, z něhož byli následně návštěvníci evakuováni. Oficiální twitterový účet pařížských letišť předtím varoval, že kvůli extrémním povětrnostním podmínkám je i zde třeba počítat se zpožďováním letů.

Už během odpoledne severozápad Francie bičovaly nárazy větru o rychlosti přesahující 100 kilometrů v hodině a na pobřeží se vyskytly vlny vyšší než pět metrů. V přístavu v Calais přerušili provoz stejně jako na druhé straně Lamanšského kanálu v Doveru. Francouzská meteorologická služba očekává v noci vichřici s větrem o síle až 130 kilometrů v hodině a varuje před "záplavovými vlnami".

Kromě Paříže se na orkán připravovaly také úřady v Lille na samém severu Francie, přičemž uzavřely parky a hřbitovy. Předčasně byly ukončeny trhy pod širým nebem.

V Belgii vítr o rychlosti až 130 kilometrů v hodině vyvrátil desítky stromů a na několika místech přerušil elektrické vedení. V centrální části Bruselu spadla na ulici část fasády ze dvou poschodí osmipodlažního domu, nikoho však naštěstí nezasáhla. V belgické metropoli zakázaly úřady vstup do všech parků, nejezdí část veřejné dopravy, v celé zemi nabírají velká zpoždění vlaky. Policie vyzvala řidiče, aby se na silnice pouštěli jen v nejnutnějších případech.

Před silným větrem varovali vzhledem k dnešnímu večeru také meteorologové v Dánsku. Letiště v Kodani podle AP rušilo odlety a dánské úřady odrazovaly motoristy od jízdy po větších mostech včetně toho na dálnici z hlavního města do Odense.

Západ Evropy zasáhl orkán, narušil leteckou i železniční dopravu

Orkán Ciara, který se během dneška přežene přes Evropu, ráno zasáhl pobřeží Británie. Tamní meteorologové kvůli silné bouři vydali varování před záplavami, zrušen byl provoz některých trajektů a vlaků. Narušen je i provoz letišť, včetně londýnského Heathrow, píše agentura AP. Německo, které bouři pojmenovalo Sabine, v přípravě na vítr o síle podobné hurikánu rovněž zrušilo některé vlaky a lety. Omezení letecké dopravy se dotklo i pražského letiště Václava Havla, kvůli počasí je zrušený let z Amsterdamu.

Orkán dnes ráno zasáhl západní pobřeží Británie, doprovázel ho intenzivní déšť a prudké poryvy větru. Vítr místy dosahoval rychlosti až 144 kilometrů za hodinu, napsala zpravodajská stanice BBC. Britské úřady rovněž vydaly desítky varování před záplavami, 50 z nich ve Skotsku, 22 v Anglii a sedm ve Walesu.

Bouře na deset minut přerušila také vysílání rozhlasové stanice BBC. Stalo se tak zrovna ve chvíli, kdy moderátorka v dopoledním vysílání mluvila o klimatické změně, poznamenal britský deník Metro.

Zhruba 10.000 irských domácností a podniků přišlo kvůli bouři o elektrický proud, tamní meteorologická agentura varovala před záplavami v pobřežních oblastech.

Na některých místech bouře omezila dopravu. Nejméně deset železničních dopravců v Británii varovalo před zpožděními a rušením spojů, očekávají poškozené elektrické vedení a překážky na tratích, včetně popadaných stromů.

Některé mezinárodní i domácí lety musela kvůli silnému větru zrušit vytížená londýnská letiště, včetně Heathrow či Gatwicku. Britské aerolinky Virgin Atlantic na svůj web umístily seznam zrušených letů. Přerušen je také provoz některých trajektů v Irském moři i mezi Británií a kontinentální Evropou.