Německé bojové vozy pěchoty Puma mají problémy, může to mít dopady pro NATO

Vedení armády testovalo 28. června ve vojenském prostoru Libavá nová pásová bojová vozidla, která by mohla být v budoucnu součástí vozového parku českých vojáků. Půjde o jeden z největších modernizačních projektů v historii české armády. Stroje, které se o zakázku ucházejí, se před armádními špičkami předváděly při jízdě i střelbách. Projekt modernizace by měl začít v roce 2019, vojáci by měli postupně od roku 2020 dostat více než 200 nových pásových vozidel. Tendr bude stát více než 50 miliard korun. Na snímku jsou ostré střelby vozidla Puma. ČTK/Peřina Luděk