Německá vládní CDU si vybrala do svého čela Lascheta

Berlín - Německá vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové si dnes na svém on-line volebním sjezdu vybrala jako nového předsedu premiéra Severního Porýní-Vestfálska Armina Lascheta. Jeho elektronické zvolení nyní musí potvrdit korespondenční volba, jejíž výsledek bude znám v pátek 22. ledna. Dosluhující šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová o funkci neusilovala a svůj post dala loni v únoru k dispozici. Laschet jako šéf CDU bude mít možnost ucházet se o kandidaturu na kancléře.

Delegáti vybírali z trojice uchazečů. Za favorita sice průzkumy mezi straníky označovaly někdejšího šéfa poslanců vládní unie CDU/CSU Friedricha Merze, příslušníka konzervativního křídla, ten ale v duelu s Laschetem nakonec prohrál. Třetím kandidátem byl šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen.

Před volbou se kandidáti na stranického předsedu nejprve straníkům v abecedním pořadí představili. Laschet je zastáncem kontinuity s érou kancléřky Merkelové, která se v zářijových parlamentních volbách o post šéfky vlády po 16 letech v úřadu již ucházet nebude. "Za posledních 16 let jsme Německo pozvedli. Nikdo už neříká, že Německo je nemocným mužem Evropy," zdůraznil. Delegáty ujistil, že se na něj mohou spolehnout, že Německo povede k dalšímu rozvoji a k silným transatlantickým vztahům.

Merz na straníky před volbou apeloval, aby CDU nadále hledala kompromisy a konsenzus a držela se středu. Röttgen v projevu zdůraznil nezbytnost rozvoje, modernizace, digitalizace, ochrany životního prostředí a také podpory žen do vedoucích funkcí.

V následném prvním kole volby nezískal ani jeden z trojice kandidátů více než 50 procent, proto následovalo druhé kolo, ve kterém se proti sobě postavili Merz s Laschetem. Vybírat předsedu mohlo 1001 delegátů, nakonec jich ale v duelu hlasovalo 991, z nichž čtyři se zdrželi. Laschet druhé kolo vyhrál s 521 hlasy.

Ačkoli jméno nového předsedy je již známo, oficiálně bude Laschet jako vítěz potvrzen až 22. ledna. Delegáti totiž z právních důvodů musí svou elektronickou vůli ještě vyjádřit korespondenčně. To ale CDU považuje za formalitu.

Laschetovi k vítězství již pogratulovala Merkelová, jejíž blahopřání zveřejnil oficiální twitterový účet CDU. "Těším se na spolupráci," uvedla kancléřka. Gratulace zaslali také Krampová-Karrenbauerová nebo bavorský premiér a šéf bavorské sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder. "Těším se na spolupráci! Společně budeme pokračovat v úspěšné historii unie," napsal na twitteru Söder. Jako unie je v Německu označována tradiční koalice CDU a CSU. Obě strany budou nyní vybírat společného kandidáta na kancléře. Analytici uvádějí, že zájem o tuto funkci má Söder, ačkoli sám říká, že jeho místo je v Bavorsku.

Laschet obdržel gratulace rovněž od konkurenčních stran, například od spolupředsedkyně německé ekologické strany Zelení Annaleny Baerbockové nebo od vicepremiéra Olafa Scholze, který v září povede sociální demokraty SPD do voleb jako kancléřský kandidát.

Šéfka parlamentní frakce pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelová prohlásila, že CDU se zvolením Lascheta odsoudila k politickému lockdownu. "Svobodně smýšlející konzervativci ale ještě mohou najít politickou vlast v AfD," uvedla.

Vedle nového předsedy ještě delegáti vybírali další funkce ve vedení strany. O pět míst místopředsedů se ucházeli Volker Bouffier, Silvia Breherová, Julia Klöcknerová a Thomas Strobl, kteří post dosud zastávali, a ministr zdravotnictví Jens Spahn, který kandidoval na uvolněné místopředsednické křeslo po Laschetovi. Spahn, který se v Německu těší mimořádné popularitě, křeslo místopředsedy získal, ale s nejslabším výsledkem z pěti kandidátů. To by podle komentátorů mohlo ohrozit jeho možné vládní ambice. Podle některých spekulací by se místo Lascheta mohl chtít ucházet o kancléřskou kandidaturu, Laschet ale již před sjezdem prohlásil, že chce být kancléřem.

Během dnešního závěrečného dne sjezdu, který začal v pátek večer, vystoupili se zdravicemi rakouský kancléř Sebastian Kurz, předseda Evropské lidové strany Donald Tusk a vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Tusk prohlásil, že způsob vládnutí CDU byl požehnáním nejen pro Německo, ale i pro celou Evropu. "Jako Polák vím, o čem mluvím," řekl. Cichanouská vyjádřila přesvědčení, že nový předseda CDU podpoří svobodné a demokratické Bělorusko.