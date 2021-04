Německá vládní CDU chce Lascheta jako kandidáta na kancléře, CSU zase Södera

Berlín - Německá vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosluhující kancléřky Angely Merkelové dnes podpořila kandidaturu svého předsedy a premiéra Severního Porýní-Vestfálska Armina Lascheta na kancléře v zářijových parlamentních volbách. Sesterská bavorská Křesťanskosociální unie (CSU) se následně jasně postavila za svého šéfa a bavorského premiéra Markuse Södera. Nyní je tak na Söderovi a Laschetovi, aby se dohodli, kdo z nich tedy konzervativní unii CDU/CSU do voleb povede.

Generální tajemník CDU Paul Ziemiak na dnešní tiskové konferenci po jednání předsednictva CDU prohlásil, že podpora Laschetovi není konečným rozhodnutím. Postoj CDU ho totiž pověřuje k tomu, aby se nyní dohodl se Söderem, kdo z této dvojice nakonec konzervativní unii CDU/CSU do voleb povede. Laschet prohlásil, že se Söderem bude hovořit ještě dnes. Söder k tomu uvedl, že s ním již jednal o záležitostech pandemie a že nevylučuje další telefonát. Dodal ale, že dnes nelze rozhodnutí o kandidatuře očekávat.

Stejnou podporu jako předsednictvo CDU Laschetovi dnes vyslovilo vedení CSU Söderovi. "Podpora je jednomyslná," řekl generální tajemník CSU Markus Blume. Uvedl také, že většinovou podporu veřejnosti má Söder. Ziemiak předtím prohlásil, že Laschet i Söder jsou úspěšní premiéři a úspěšní předsedové stran, proto se oba na možnou kancléřskou funkci hodí. "My máme ale plno argumentů, proč by měl být kancléřským kandidátem CDU/CSU právě Laschet," dodal.

Laschet, který o kancléřských ambicích hovořil v minulých týdnech otevřeně, v neděli jednal spolu se Söderem s poslaneckou frakcí CDU/CSU. Söder při této příležitosti poprvé veřejně oznámil, že chce rovněž být kancléřským kandidátem unie. Oba prohlásili, že se spolu ve vzájemné úctě dohodnou, kdo z nich by měl CDU/CSU do voleb vést. Chtějí tak učinit co nejdříve. Söder nicméně neznačil, že rozhodnutí nechce za každou cenu uspěchat, výsledek ale předpokládá ještě tento týden.

Poslanecká frankce CSU v bavorském sněmu navrhla, aby o kancléřské kandidatuře rozhodli straníci. Podle Södera na takové hlasování není dostatek času. "Musíme ale názorům frakcí naslouchat," dodal.

Za Södera se dnes postavila berlínská pobočka CDU. "Markus Söder je úspěšným krizovým manažerem, který vede Německo z pandemie a který je schopen zajistit této zemi budoucnost," uvedl v prohlášení šéf berlínské CDU Kai Wegner. Rovněž Laschet je podle něj vhodným uchazečem. "My jsme ale přesvědčeni, že lidé o něco více důvěřují Markusu Söderovi, že Německo dobře povede. Proto vedení berlínské CDU podporuje kandidaturu Markuse Södera na společného kancléřského kandidáta CDU a CSU," dodal Wegner.

Laschet dnešní tiskovou konferenci využil k tomu, aby se ostře vymezil proti Alternativě pro Německo, která je nesilnější parlamentní opoziční stranou. "Tato strana nemá ve Spolkovém sněmu co dělat," řekl o straně, označované často za populistickou až krajně pravicovou. "AfD je proti všemu, co my a naše země představujeme. Vyhlašujeme AfD boj," řekl. Uvedl také, že víkendový sjezd AfD, na kterém strana do volebního programu zařadila odchod z EU, hovoří sám za sebe.

"Vždy budu bojovat za evropské Německo," zdůraznil Laschet. Dodal, že si přeje, aby se Německo soustředilo na modernizaci a aby chránilo životní prostředí, ale zůstalo průmyslovou zemí. Věří, že spojení zelené politiky a průmyslu je možné.

Také Söder se proti AfD ohradil, když ji označil za stranu, která chce zbořit systém hodnot. Bavorský premiér poznamenal, že je dobře, že se v této věci jeho i Laschetův názor shodují. Za hlavní soupeře voleb pak Söder jmenoval Zelené, kteří podle něj nemají vládní zkušenosti. Podle průzkumů jsou Zelení po CDU/CSU nejsilnější politickou stranou, což jim po volbách může poskytnout šanci obejít konzervativní unii a sestavit vládu se sociálními demokraty a liberály. V takovém případě by CDU/CSU skončila v opozici.

CDU a její bavorská sestra CSU na spolkové úrovni tradičně spolupracují. Výběr společného kandidáta obě strany označují jako proces, který je založen na vzájemném souhlasu, kdy názory větší CDU a menší CSU jsou brány jako rovnocenné.