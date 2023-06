Německá vláda se dohodla s Intelem na dotacích pro továrnu na čipy

Berlín - Německá vláda se dohodla s americkou společností Intel na podpoře továrny na čipy. Podle informací agentury Bloomberg získá Intel na výstavbu závodu v Magdeburku dotace v objemu deseti miliard eur (asi 238 miliard Kč). Příslušnou dohodu podle tiskového odboru německé vlády podepíše kancléř Olaf Scholz s vedením firmy ještě dnes v Berlíně ve 14:45.

Berlín na výstavbu továrny původně přislíbil dotace 6,8 miliardy eur (asi 162 miliard Kč). Intel však později kvůli vyšším nákladům na energie a výstavbu požadoval vyšší podporu. Spolkový ministr financí Christian Lindner před týdnem v rozhovoru s deníkem Financial Times (FT) poskytnutí vyšších dotací odmítl.

"V rozpočtu už nejsou žádné další volné prostředky," řekl Lindner. "Nyní se snažíme rozpočet konsolidovat, a nikoli jej rozšiřovat," dodal.

Zatímco Lindner z liberálních svobodných demokratů (FDP) trvá na přísnější rozpočtové kázni, sociálně demokratický kancléř Scholz a také ministr hospodářství Robert Habeck ze Zelených se podle médií stavěli k požadavkům Intelu vstřícněji. Deník Handelsblatt před týdnem napsal, že americký podnik očekává podporu v objemu 9,9 miliardy eur.

O přesné podobě dohody zatím oficiálně nebyly zveřejněny žádné podrobnosti. Podle Bloombergu bude podpora kombinací finančních dotací a také regulované ceny energií.

Společnost Intel v březnu loňského roku oznámila, že si pro nový komplex na výrobu čipů vybrala středoněmecké město Magdeburk. Na tiskové konferenci tehdy uvedla, že v Evropě, zejména v Německu, hodlá do deseti let investovat až 80 miliard eur. Peníze vloží mimo jiné do posílení výroby v Irsku, zbudování závodu v Itálii a zřízení evropského výzkumného centra ve Francii.

Společnost Intel patří mezi několik výrobců čipů, včetně tchajwanské TSMC a americké společnosti Wolfspeed, kteří usilují o vládní financování při výstavbě závodů v Evropě. Evropská unie mezitím vyčlenila 43 miliard eur (zhruba jeden bilion Kč) pro evropský polovodičový průmysl. Cílem je do roku 2030 vyrábět v unii 20 procent světové produkce polovodičů.