Německá vláda musí podle Södera vyslat do pohraničí 10.000 nových policistů

Berlín - Německo kvůli nelegální migraci potřebuje dohodu spolkové vlády, regionů a obcí, musí zastavit mimořádné programy pro přijímání běženců a musí vyslat do pohraničí nejméně 10.000 nových spolkových policistů. Ve Freilassingu na pomezí s Rakouskem to prohlásil bavorský premiér Markus Söder. V projevu, ve kterém nezmínil znovuzavedení hraničních kontrol s Českou republikou, řekl, že Německo může letos očekávat na 400.000 azylových žádostí.

"Letos můžeme počítat se 400.000 žádostmi o azyl, to bude meziroční nárůst o sto procent," řekl Söder. V projevu ostře kritizoval spolkovou vládu kancléře Olafa Scholze, která je podle něj nečinná, a zdůraznil, že obce i regiony se bez podpory Berlína neobejdou.

"Divíme se, že dosud nepřišla žádná reakce," řekl. "Potřebujeme co nejdříve (vnitroněmecký) summit o integraci běženců a o nelegální migraci," uvedl. "Do pohraničních regionů je třeba vyslat nejméně 10.000 nových spolkových policistů, aby byl každý úsek německých hranic stejně bezpečný," dodal.

Některé spolkové země, mimo jiné Sasko, kvůli vyhrocené migrační situaci požadují obnovení hraničních kontrol s Českem, Polskem a Švýcarskem po vzoru stálých kontrol, které Německo od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Tyto kontroly však nejsou plošné po celé délce hranic, ale pouze na vybraných přechodech. Söder v případě českých hranic kontroly nežádá.

V prohlášení, kterého se zúčastnil i bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann a zástupce velitele bavorské pohraniční policie Stephan Seiler, označil Söder práci bavorských pohraničníků za vzor pro celé Německo. "Bavorská pohraniční policie je jeden velký úspěch," řekl.

U bavorské pohraniční policie nyní asi 820 policistů a do roku 2025 by podle současných plánů měla mít 1000 policistů. Söder řekl, že novým cílem je rozšířit řady pohraničníků do konce roku 2028 na 1500 lidí. Bavorsko je jedinou německou spolkovou zemí, která má vlastní pohraniční policii. Založilo ji před pěti lety. Její fungování je ale úzce provázáno se spolkovou policií, která má v Německu na starosti ostrahu hranic.