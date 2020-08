Německá vláda chce pokutu 50 eur za porušení rouškové povinnosti

Berlín - Za porušení povinnosti nosit roušku by mohla v Německu hrozit pokuta nejméně 50 eur (přes 1300 Kč). Vyplývá to z návrhu závěrů dnešní schůzky kancléřky Angely Merkelové s premiéry jednotlivých spolkových zemí. Podle agentury DPA chce ústřední vláda kvůli rostoucímu počtu nových případů nákazy koronavirem upustit od dalšího uvolňování opatření proti šíření viru. Velké veřejné akce by tak měly být zakázané až do konce roku.

Kancléřka Angela Merkelová se dnes poprvé od června sejde s ministerskými předsedy šestnácti spolkových zemí, aby jednala o dalším postupu v boji proti koronaviru. Zabývat se budou zejména otázkou, zda je možné se vracet k pravidlům platným na celoněmecké úrovni v situaci, kdy v uplynulých týdnech každá ze spolkových zemí přijala vlastní opatření proti šíření nákazy.

Z navržených závěrů pro jednání, které má k dispozici agentura DPA, vyplývá, že spolková vláda chce prodloužit zákaz velkých hromadných akcí do konce tohoto roku. Týkat by se to mělo například koncertů, sportovních utkání s diváky či festivalů. Výjimku by měly dostat oblasti s nízkým počtem nakažených. Bude ale nutné zajistit, že účastníci pocházejí jen z daného regionu. Podle aktuálních nařízení vyprší zákaz hromadných akcí na konci října.

Domácích oslav se podle vládního návrhu bude moci účastnit maximálně 25 lidí, soukromých oslav s účastí lidí mimo okruh rodiny a známých maximálně 50 osob.

Za porušení povinnosti nosit roušky by měla podle návrhu, o kterém bude Merkelová jednat s premiéry, hrozit pokuta nejméně 50 eur.

Změny čeká podle návrhu také testování na koronavirus. Lidé, kteří se budou od 15. září do Německa vracet z oblastí, jež nejsou považovány za rizikové, už nedostanou k dispozici test zdarma. Navrátilci z rizikových oblastí budou mít dál povinnost uchýlit se do čtrnáctidenní karantény.

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 1507 lidí nakažených koronavirem, pět lidí zemřelo, vyplývá z údajů Institutu Roberta Kocha. O den dříve hygienici zaznamenali 1576 nových případů nákazy, zato v sobotu jich poprvé od konce dubna bylo více než 2000.

Nejrychleji nakažených přibývalo na přelomu března a dubna, kdy jich denně bývalo více než 6000. Denní počty infikovaných se v následujících měsících snižovaly, od konce července ale zase rostou. Odborníci mají strach z rychlého nárůstu nových případů, kdy by se hygienici dostali na hranice svých možností při trasování kontaktů lidí nakažených koronavirem.

Od začátku pandemie covidu-19 se v Německu nakazilo nejméně 237.936 lidí, 9285 pacientů s koronavirem zemřelo. Z nemoci se uzdravilo 211.900 osob.