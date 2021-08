Německá SPD se poprvé po 15 letech dostala do čela průzkumu, měsíc před volbami

Berlín - Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) se poprvé po 15 letech dostala do čela průzkumu společnosti Forsa. Strana, kterou do voleb jako kandidát na kancléře vede oblíbený ministr financí Olaf Scholz, tak odsunula na druhou příčku konzervativní unii CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové. Volby do Spolkového sněmu se uskuteční 26. září.

Podle čísel, které dnes zveřejnila televize n-tv, si SPD oproti předchozímu průzkumu z minulého týdne polepšila o dva procentní body a je nyní na 23 procentech voličské přízně. CDU/CSU, jejímž volebním lídrem je předseda zemské vlády Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, si o procentní bod pohoršila na 22 procent. Třetí jsou teď Zelení s 18 procenty, co je také o bod méně než před týdnem.

Liberální FDP je nyní na 12 procentech a protiimigrační Alternativa pro Německo na deseti procentech. Do Spolkového sněmu by se nyní s šestiprocentní podporou dostala ještě krajně levicová Levice.

Letos v lednu vedla konzervativní unie s 36 procenty, SPD se těšila podpoře 15 procent voličů a Zelení 19 procent.

Průzkum agentury Forsa, provedený ve dnech 17. až 23. srpna mezi 1532 lidmi, dále ukázal na rostoucí oblibu sociálnědemokratického kandidáta na kancléře Scholze, a to o sedm procentních bodů v porovnání s červnem. Přesně opačnou trajektorií se ubírá popularita Lascheta, která v daném období klesla o 11 procentních bodů. V celkovém žebříčku oblíbenosti politiků je Scholz třetí a Laschet jedenáctý.

Merkelová unii CDU/CSU poradila, aby se nenechala sondážemi odradit. "Bojujeme, strana bojuje," odpověděla dnes na dotaz novináře na okraj virtuálního summitu skupiny zemí G7. "Budeme se každý den zasazovat o to, abychom si odnesli dobrý výsledek a ne abychom se každý den ohlíželi na průzkumy," uvedla kancléřka, která po čtyřech funkčních obdobích a 16 letech v čele Německa odchází z politiky.

Pro generálního tajemníka křesťanských demokratů Paula Ziemiaka předvolební průzkum představuje "budíček". Deníku Die Welt řekl, že je zapotřebí jasně komunikovat, že v případě vítězství SPD povládne v Německu levice.