Německá SPD se podle analytiků mohla ukvapit, Zelení vyčkávají

Berlín - Německá sociální demokracie SPD před týdnem oznámila, že příští rok v říjnu ji do parlamentních voleb povede nynější vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz, který se tak chce ucházet o post šéfa vlády. Představením kancléřského kandidáta ale SPD podle některých analytiků učinila riskantní krok, neboť karty odhalila příliš brzy. Kdy se k podobnému kroku odhodlají Zelení, podle aktuálních průzkumu druhá nejsilnější strana, není vůbec jasné. Nadále se také čeká na konzervativní unii CDU/CSU, která by nástupce již nekandidující kancléřky Angely Merkelové mohla určit na přelomu roku.

Scholz si ale nemyslí, že by se SPD unáhlila, právě naopak. Lidé podle něj již nyní ví, na čem se sociální demokracií jsou a co mohou čekat. Vicekancléř stejným způsobem odmítá zdrženlivé postoje kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU) i ostřejší prohlášení její bavorské sestry Křesťanskosociální unie (CSU), že nyní není rozhodně čas na kampaň a souboje kandidátů. "Vůbec nejde o to zítra ráno zahájit volební souboj," reagoval na kritiku Scholz s tím, že práce ve vládní koalici zcela normálně pokračuje.

Tak jednoduché to ale podle analytiků a politologů rozhodně není. Profesor Kai Arzheimer z Univerzity Johannese Gutenberga v západoněmecké Mohuči se domnívá, že kandidát SPD se u veřejnosti během více než roku do voleb může okoukat. "Rovněž je možné, že strana v nadcházejících měsících přijme takový volební program, který Scholzovi nebude vlastní," citoval Arzheimera list Handelsblatt.

Berlínský politolog Oskar Niedermayer vidí tři hlavní nevýhody, kterým bude nyní Scholz čelit. Tou první je rozštěp mezi Scholzovým kandidátstvím a zároveň členstvím v koaliční vládě s CDU/CSU, neboť tato konzervativní unie bude volebním sokem SPD. Narušena může být také doposud neustále zdůrazňovaná jednota strany. Třetím problémem je dostatek času, kteří Scholzovi političtí oponenti mají k tomu, aby pranýřovali nepoměr mezi jeho příslušností k pravicovému křídlu SPD a zároveň levicovým programem strany a možným vznikem levicové vládní koalice. K výhodám Niedermayer přiřadil to, že SPD má oproti předchozím volbám dostatek času připravit Scholzovi řádnou kampaň.

Zelení, možný koaliční partner SPD, s určením kandidáta nespěchají. Na otázky, zda to bude Annalena Baerbocková, nebo Robert Habeck, kteří oba ekologické straně spolupředsedají, Zelení uvádějí, že ještě nepřišel čas v této věci rozhodnout. Strana si očividně chce nechat prostor, aby mohla reagovat na nové politické okolnosti, kterými budou volba předsednictva CDU, výběr kandidáta na spolkového kancléře v CDU/CSU či zemské volby v Porýní-Falci a Bádensku-Württembersko. Strategií Zelených je tak podle magazínu Der Spiegel vyčkat přinejmenším na začátku příštího roku, nejlépe pak do jara.

Čekat do poslední chvíle se ale podle analytiků nemusí Zeleným vyplatit, neboť kvůli pandemii nemoci covid-19 může kampaň odstartovat mnohem rychleji, než by se ekologické straně líbilo. Jakmile bude v konzervativní unii jasné, kdo ji povede do voleb, soustředí se pozornost na již představené volební lídry, což může pro Zelené znamenat odsunutí na okraj zájmu.

Zda bude kancléřský kandidát CDU/CSU znám ještě letos, není vůbec jisté. CDU sice po několika odkladech stále počítá s tím, že vedení zvolí na prosincovém stranickém sjezdu, podle informací televize RTL ale není vyloučeno další přeložení termínu, a to až na počátek roku 2021. V takovém případě by kongres mohla odložit i CSU, jejíž šéf a zároveň bavorský premiér Markus Söder má podle analytiků rovněž kancléřské ambice. Ač Söder opakovaně prohlašuje, že jeho místo je v Bavorsku, komentátoři jsou přesvědčeni, že bedlivě sleduje vývoj v CDU, aby se v příhodný čas mohl pokusit postavit se do čela unie obou stran.

Zájem o funkci šéfa CDU zatím oznámili ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen a bývalý šéf poslanců CDU/CSU Friedrich Merz. Zmiňováno je i jméno spolkového ministra zdravotnictví Jense Spahna, který o svých plánech ještě veřejně nehovořil.